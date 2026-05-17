ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ନେବେ ଯତ୍ନ...

ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ ନେବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଆଜିକାଲି କମ୍ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ?

TIPS FOR HEALTHY TEETH
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 17, 2026 at 7:07 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ 'ଦାନ୍ତ' ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । 'ଦାନ୍ତ' ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରର ଏପରି ଏକ ଅଙ୍ଗ ଯାହାଦ୍ବାରା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ବି ଦାନ୍ତଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦନ୍ତର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ତେଣୁ ଆପଣ ଦାନ୍ତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣାଇ ପାରିବେ ।

ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ: ଦାନ୍ତକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ସୁସ୍ଥ ଦାନ୍ତ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଏବଂ ଫସଫରସ୍ ଜରୁରୀ । ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ପଦର୍ଥ, ପତ୍ରଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ଏବଂ ମାଛ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବେ । ଏହାସହ ମିଠାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମିଠା ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।

ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ: ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଖାଉ, ଖାଦ୍ୟର ଛୋଟ କଣିକା ଆମ ଦାନ୍ତରେ ଫସିଯାଏ, ଯାହା ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ଏସିଡ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯାଏ ।

ଭଲରେ ବ୍ରଶ କରନ୍ତୁ: ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତର ଯତ୍ନ ନେବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦୁଇଥର ଦାନ୍ତ ବ୍ରଶ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନରମ ଟୁଥବ୍ରଶ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାନ୍ତୁ: ଦାନ୍ତର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହିତ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଅନ୍ୟ ଦାନ୍ତ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏକ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଦାନ୍ତ ଏନାମେଲକୁ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରେ । ତେଣୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଏବଂ ମାଉଥୱାସ୍ ବାଛନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକ ଏହା ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।

ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିପାରେ ?

ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଟାମିନ୍ 'ଡି' ଅଭାବରୁ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିପାରେ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ବିନା, ଶରୀର କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହା ଏନାମେଲ୍‌କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ । ଏନାମେଲ୍‌ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସହିତ ତଳେ ଥିବା ହଳଦିଆ ଡେଣ୍ଟିନ୍ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ,ଫଳରେ ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରଶ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଭିଟାମିନ୍ 'ଡି' ଅଭାବର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ।

ଭିଟାମିନ୍ 'ଡି' ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ । ଏହାର ଅଭାବ ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଡି'ର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ । ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘର ଭିତରେ ରହିବା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଡାଇବା ଉଭୟ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ।

ଭିଟାମିନ୍ 'ଡି' ଅଭାବ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ...

  • ଭିଟାମିନ୍ 'ଡି' ଅଭାବ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ।
  • ଭିଟାମିନ୍ 'ଡି' ଅଭାବ ଅକାଳରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ମୁହଁ ଏବଂ ହାତରେ କୁଞ୍ଚନ ଦେଖାଯାଏ।
  • ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
  • ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବା ।
  • ଥକ୍କା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
  • ଅତ୍ୟଧିକ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ଲଗାତାର ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ।

