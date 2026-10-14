ଅଧିକ ଦିନ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି କି ? ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ ଥାଇରଏଡ ସମସ୍ୟା
ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଉପବାସ ରହିଲେ ଥାଇରଏଡ୍ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ? ଜାଣନ୍ତୁ
Published : October 14, 2026 at 4:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ଏକ ହରମୋନ୍ ସମସ୍ୟା । ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । କେତେକ ସମୟରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭଧାରଣରେ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନ୍ର ଅସନ୍ତୁଳନ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍, ଶକ୍ତି ସ୍ତର, ଋତୁସ୍ରାବ ନିୟମିତତା ଏବଂ ଡିମ୍ବକ୍ଷରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଫଳରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ ।
ତେବେ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଠାରେ ଥକ୍କାପଣ, ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ଋତୁସ୍ରାବ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଳ୍ପ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ? ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଉପବାସ ରହିଲେ ଥାଇରଏଡ୍ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ବିର୍ଲା ଫର୍ଟିଲିଟି ଏବଂ IVFର ଡାକ୍ତର ନିମିଷା ଶାନ୍ତିଲାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ,ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମହିଳାମାନେ ଉପବାସ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ହରମୋନ୍ର ଅସନ୍ତୁଳନ ଦେଖାଯାଏ । ତେଣୁ ଥାଇରଏଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ ?
ଡାକ୍ତର ନିମିଷା ଶାନ୍ତିଲାଲ୍ ପାଣ୍ଡ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ହରମୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏକ ଅପରିଷ୍କାର ଥାଇରଏଡ୍ (ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜ୍ମ) ଥକ୍କାପଣ, ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି, କେଶ ପତଳା ହେବା ଏବଂ ଭାରୀ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ସକ୍ରିୟ ଥାଇରଏଡ୍ (ହାଇପରଥାଇରଏଡିଜ୍ମ) ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଦ୍ରୁତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନିୟମିତ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ଉଭୟ ଅବସ୍ଥା ଡିମ୍ବକ୍ଷରଣ (Ovulation)ରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । କିଛି ମହିଳାଙ୍କର ସବକ୍ଲିନିକାଲ୍ ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜମ୍ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ,ଏହା ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନ୍ ସ୍ତର ସାଧାରଣ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଥାଇରଏଡ୍-ଉତ୍ତେଜକ ହରମୋନ୍ (TSH) ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗର୍ଭପାତ କିମ୍ବା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା (ସବଫର୍ଟିଲିଟି)ର ଇତିହାସ ଥିବା 19,000 ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଗବେଷଣା ହୋଇଥିଲା । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ପୂର୍ବରୁ ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗ ନଥିଲା । ସେଥିରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ 2.5 mIU/Lର କଟ-ଅଫ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ TSH ସ୍ତର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଅନେକ ମହିଳା ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଇଥିବା ସମୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେବା ପରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଉପବାସ ଥାଇରଏଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ କି ?
ହଁ ! ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଉପବାସ ରହିଲେ ସକ୍ରିୟ ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନ୍ (T3) ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ସାଗୁଦାନା କିମ୍ବା ଫଳ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ (ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ହାଇପୋଥାଇରଏଡିଜମ୍ ଥିବା) ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କାରଣ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ (ଷ୍ଟାର୍ଚ) ଅଧିକ ଥାଏ । ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୁଷ୍ଟିକର ତତ୍ତ୍ୱ କମ୍ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଉପବାସ ଥାଇରଏଡ୍ ରୋଗର କାରଣ ନୁହେଁ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଉପବାସ ସମୟରେ କ୍ଷୀର, ଦହି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
ମହିଳାମାନେ ଥାଇରଏଡ୍ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉଚିତ୍ ?
ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅନିୟମିତ ଋତୁସ୍ରାବ, ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା, ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭପାତ, ଲଗାତାର ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଥାଇରଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଥାଇରଏଡ୍ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗର୍ଭାବସ୍ଥା-ଋତୁସ୍ରାବ-ମେନୋପଜ୍ ବଢାଇପାରେ ସ୍ତନ କର୍କଟ ବିପଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଗଳାରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି, ଥାଇରଏଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ ତ ? ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ
(ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ । ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ।)