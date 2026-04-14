ଗଳାରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି, ଥାଇରଏଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ନୁହେଁ ତ ? ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ
ଆପଣ ଗଳାରେ ଫୁଲା, ଖାଇବା ବେଳେ କଷ୍ଟ, ଭୋକ ନ ହେବା ଏବଂ ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? ହୋଇପାରେ ଥାଇରଏଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଲକ୍ଷଣ ।
Published : April 14, 2026 at 2:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥାଇରଏଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ଥାଇରଏଡ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି । ଥାଇରଏଡ୍ ଏକ ପ୍ରଜାପତି ଆକୃତିର ଗ୍ରନ୍ଥି ଅଟେ । ଏହା ଗଳାର ଆଦମସ୍ ଆପଲ୍ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ । ଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ହୃଦ୍ସ୍ପନ୍ଦନ, ରକ୍ତଚାପ, ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଓଜନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଥାଇରଏଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସରର ଶିକାର ହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ନ ଯାଇପାରେ । ତଥାପି, ଏହା ବଢ଼ିବା ସହିତ ବେକ ଫୁଲିବା, ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବାରେ କଷ୍ଟ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।
ଥାଇରଏଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ କର୍କଟ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ, ଯେପରି କି ଫୁସଫୁସ କିମ୍ବା ହାଡ଼କୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରେ, କାରଣ କର୍କଟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଥାଇରଏଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବା କର୍କଟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ...
ଆମେରିକୀୟ କ୍ୟାନ୍ସର ସୋସାଇଟି (ACS) ଅନୁଯାୟୀ, ଥାଇରଏଡ୍ କର୍କଟ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗଳାରେ ଟ୍ୟୁମର, ଗିଳିବାରେ କଷ୍ଟ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଏବଂ ସ୍ୱରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଯାଇପାରେ । ଏହି ଟ୍ୟୁମର ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇପାରେ ଯେ, ଥାଇରଏଡ୍ କର୍କଟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଟିସୁ କିମ୍ବା ଲିମ୍ଫ୍ ନୋଡ୍ସକୁ ବ୍ୟାପିଛି । ଏହି ସତର୍କତା ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରି ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
ଗଳାରେ ଟ୍ୟୁମର:
ବେକରେ ବଢ଼ୁଥିବା କଠିନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଗଣ୍ଠି ଥାଇରଏଡ୍ କର୍କଟର ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଏପରି ଗଣ୍ଠି ବା ଟ୍ୟୁମର ପ୍ରାୟତଃ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି (ଆଡାମ୍ସ ଆପଲ୍ ନିକଟରେ)ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଏହା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଗଲେ ତୁରନ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।
ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବାରେ କଷ୍ଟ:
ଥାଇରଏଡ୍ କର୍କଟ ହେଲେ ଗଳାରେ ଟ୍ୟୁମର ବଢ଼ିବା ସହିତ, ଏହା ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଉପରେ ଚାପି ପକାଏ । ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ବିଶେଷକରି କଠିନ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ସମୟରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । ରୋଗୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗଳାରେ କିଛି ଫସି ରହିଥିବାର ନିରନ୍ତର ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ଭୋକ ନ ହେବା:
ଥାଇରଏଡ୍ରେ ଥିବା କର୍କଟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନିଦ୍ରା ଏବଂ ସହଜରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୁଏ । ଏହା ଭୋକ ନ ଲାଗିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଗଳା ସମସ୍ୟା ଭାବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଯାହା ସଠିକ୍ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ବିଳମ୍ବ କରେ।
ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ସ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନିତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁମର ଲାରିଞ୍ଜିଆଲ୍ ସ୍ନାୟୁ କିମ୍ବା କଣ୍ଠସ୍ୱର କର୍ଡ (ସ୍ୱର ସ୍ନାୟୁ)କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ରୋଗୀମାନେ କର୍କଶତା, ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ହ୍ରାସ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଯଦି କର୍କଶତା କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହେ । ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ:
ବଢ଼ୁଥିବା ଟ୍ୟୁମର ଶ୍ୱାସନଳୀ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ, ଯାହା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର କରିଥାଏ । ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଶୋଇଥାଏ । କିଛି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆରାମରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ସିଧା ବସିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏହି ଅବସ୍ଥା ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ । ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।
ଦ୍ରୁତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା:
କର୍କଟ ରୋଗର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଥାଇରଏଡ୍ କର୍କଟ ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଲଗାତାର ଥକ୍କାପଣ, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା , ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ହ୍ରାସ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇପାରେ ଯେ କର୍କଟ ରୋଗ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟାପିଛି ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ::
ଯଦି ଥାଇରଏଡ୍ କର୍କଟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ସହଜରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ଟ୍ୟୁମର, ଲଗାତାର ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, କିମ୍ବା ଗିଳିବାରେ କଷ୍ଟ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ରୋଗକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଜଟିଳତାକୁ ରୋକିବାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାୟ ।