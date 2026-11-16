AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାବୋରାଟୋରୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ: ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଓ ନବଜାତକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ସୁବିଧା
ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଡାଇବେଟିସ୍ ସହିତ ଜଟିଳ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ ସହଜ ହେବ ।
Published : November 16, 2026 at 8:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଣିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋଗ ନିରୂପଣ ସୁବିଧା । ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ ପାଇଁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁଠାରୁ ନବଜାତକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ସୁବିଧା । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ (AIIMS)ରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି ୩ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାବୋରେଟୋରୀ । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଶର ପ୍ରଥମ AIIMS ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରୋଗ ନିରୂପଣ ସୁବିଧା । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନବଜାତକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ୩ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଡାଇବେଟିସ୍ ସହିତ ଜଟିଳ ରୋଗର ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ ସହଜ ହେବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଓ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷା ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ।
- ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀ
- ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜି ଲାବୋରେଟୋରୀ
- HPLC (High-Performance Liquid Chromatography) ଲାବୋରେଟୋରୀର ଉନ୍ନତୀକରଣ କରାଯାଇଛି
କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ?
ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଓ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ REVVITY VICTOR 2D FLUOROMETER ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କଠାରେ ୭ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇପାରିବ । ସ୍କ୍ରିନିଂ ରିପୋର୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଇନଫରମେସନ ସିଷ୍ଟମ (Hospital Management Information System (HMIS)) ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଫେନାଇଲକେଟୁନୁରିଆ (Phenylketonuria) (PKU) ଓ ସିଷ୍ଟିକ୍ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ Cystic Fibrosis (CF) ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ।
ସେହିପରି ଭାବରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଡୁଆଲ୍, ଟ୍ରିପଲ୍ ଓ ପେଣ୍ଟା ମାର୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଫଳରେ କି ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ବିପଦର ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ । ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସୁବିଧା ନଥିବା AIIMS ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ Siemens Atellica NEPH 630 Nephelometer ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ IgG, IgA, IgM, IgE, C3 ଓ C4 ଭଳି ୬ଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜଟିଳ ପରୀକ୍ଷା ସାମିଲ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲିମ୍ଫୋସାଇଟ୍ କ୍ରସ୍ ମ୍ୟାଚିଂ ସେବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି ବୋଲି ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ଦେଶର ପ୍ରଥମ AIIMS ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ:
ଅନ୍ୟପଟେ HPLC ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ HbA1c ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଓ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆକଳନ ପାଇଁ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ମେସିନ୍ କିଣିବାରେ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଶର ପ୍ରଥମ AIIMS ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ।
ସ୍କ୍ରିନଂ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡିବନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ:
AIIMS କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶୁତୋଷ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଦ୍ୱାରା ସେରିବ୍ରୋସ୍ପାଇନାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ (Cerebrospinal Fluid-CSF) ଭଳି ନମୁନାରେ ପଦାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରିହେବ । ଏହି ତିନିଟି ନୂତନ ସୁବିଧା ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ କମ୍ ପଡିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଜଣେ ରାଜଧାନୀବାସୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଏମ୍ସରେ ଅତ୍ୟଧୁନିକ ସ୍କ୍ରିନଂ କରାଯିବା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଏମ୍ସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କ୍ରିନଂ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ବହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇପାରିବେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡା. ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମେତ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ
ଏକ୍ସରେ ଶିବାଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଏମ୍ସରେ ହେଲା ହାତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର