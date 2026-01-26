ଏହି ସଙ୍କେତରୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହୃତପିଣ୍ଡ ସଠିକ ଭାବେ କାମ କରୁଛି ତ ?
ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ଚଳନ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ହୃତପିଣ୍ଡ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ।
Published : January 26, 2026 at 9:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହୃଦୟ ଆମ ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ । ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ତଥା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ତେବେ ହୃଦୟ ସଠିକ ଭାବରେ କାମ କରିନପାରୁଥିଲେ ଏହା ଆମକୁ କିଛ ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରିଥାଏ । ଏହି ସଙ୍କେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ହୃଦଘାତ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହୋଇପାରିବା । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା....
ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ହୃତପିଣ୍ଡ କିମ୍ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ନ ପହଞ୍ଚିପାରିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଏହାକୁ କେବଳ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବିବା ଭୁଲ ଅଟେ । ଏପରି ବାରମ୍ବାର ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା:
ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର କାଶ ହେବା, ନିଶ୍ବାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଉଠିବା ହୃଦରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଶୋଇବା ବେଳେ ଆମ ଶରୀରର ଜଳୀୟଅଂଶ ଫୁସଫସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ।
ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା:
ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସିଡି ଚଢିବା ଓ ଓହ୍ଲାଇବା ତଥା ଘରର ଛୋଟମୋଟ କାମ କରିବା ସମୟରେ କିଛି ଲୋକ ହାଲିଆ ହୋଇପଡନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଶରୀରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ହୃଦୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହିଁ । ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିପାରିବା ମଧ୍ୟ ହୃଦରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ।
ହଠାତ୍ ଓଜନ ବଢିଯିବା:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଓଜନ କମ୍ ସମୟରେ 2-3 କିଗ୍ରା ହଠାତ୍ ବଢିଯାଏ ତେବେ ଏହା ଶରୀରରେ ମେଦ ଜମା ହେବା କାରଣରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଶରୀରରେ ପାଣି ଜମିବା କାରଣରୁ ଏପରି ହୋଇଥାଏ । ହୃତପିଣ୍ଡ ସଠିକ ଭାବେ ରକ୍ତ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ।
ଲଗାତାର କାଶ ଓ ଅସ୍ଥିରତା:
ଆମେରିକାନ ହାର୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ କାଶ ସହିତ ଧଳା କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର କଫ କିମ୍ବା କଫରେ ରକ୍ତ ପଡିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଖା ଦେଲେ ଏହା ବିପଦଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ । ଏହା ହୃଦଗତି ଅଟକି ଯିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ କେବଳ ଫୁସଫୁସର ସମସ୍ୟା ଭାବିବା ଅନୁଚିତ୍ ।
ଅନିୟମିତ ହୃଦଗତି:
ଅଧିକ କିମ୍ବା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୃତସ୍ପନ୍ଦନ ହୃତପିଣ୍ଡରେ ସମସ୍ୟା ଥିବାର ସଙ୍କେତ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ଏରିଥେମିଆ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ହୃତସମସ୍ୟାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଆଗକୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମାୟୋ କ୍ଲିନିକର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିବା:
ଭରପୁର ଆରାମ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଥକା ଥକା କିମ୍ବା ଦୁର୍ବଳତା ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ? ଯଦି ଏପରି ହେଉଛି ହୃତପିଣ୍ଡ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ମାତ୍ରାର ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇପାରୁନାହିଁ । ବହୁ ଲୋକ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ନେଇଥାନ୍ତି । ମାତ୍ର ଏପରି ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ପାଦ ଓ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଲିବା:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଠିକ ନଥାଏ ତେବେ ଟିସୁରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଜମା ହେବାରେ ଲାଗେ । ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଠିକ ଭାବେ ପ୍ରବାହିତ ନ ହେଲେ, ପାଦ ତଳେ ପାଣି ଜମି ଫୁଲିଥାଏ । ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ପେରିଫେରାଲ ଏଡିମା କୁହାଯାଇଥାଏ ।
ନିଶ୍ବାସ ଫୁଲିବା:
ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନୁଯାୟୀ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଯଦି ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେବେ ଏପରି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆର୍ଥୋପନିଆ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଫୁସଫୁସରେ ବଢୁଥିବା ଚାପ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ । ହାୱାର୍ଡ଼ ହେଲ୍ଥ ପବ୍ଲିସିଂର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ବାସ ଫୁସଫୁସରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା ଫଳରେ ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ବାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ତଥା ଧଇଁସଇଁ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।
Disclaimer: (ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ । )