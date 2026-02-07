ଏହି ସବୁ କାରଣ ପାଲଟିପାରେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ କାରଣ, ଅଣଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି ତ ?
ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହେବା ହିଁ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ । ପଢନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ ...
Published : February 7, 2026 at 2:30 PM IST
BRAIN STROKE ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହେବା ହିଁ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ । ଏଥିପାଇଁ ଶରୀର ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ସାବାଳକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ । ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରଥମତଃ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏକ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଦ୍ବିତୀୟତଃ ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତ ସ୍ରାବ ହେବା ଦ୍ବାରା ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଆସିଥାଏ । ଏପରି ବିପଦରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋଇଥାଏ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଲକ୍ଷଣ:
- ମୁହଁ, ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ହଠାତ୍ ଶିଥିଳତା ଅନୁଭବ କରିବା ।
- ମତିଭ୍ରମ ହେବା, କଥା କହିବା ଓ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ।
- ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ଓ ସିଧା ଠିଆ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବା ।
- ବିନା କାରଣରେ ବହୁ ଜୋରରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ।
ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ:
ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ:
ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ । ବୟସ୍କଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ସମ୍ଭାବନାକୁ 4 ଗୁଣ ବଢାଇଥାଏ । ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଧୂମପାନ:
ଧୂମପାନ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ବା ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ବ୍ରେନ ହାମ୍ରେଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଥାଏ । ଏହା ରକ୍ତ ଧମନୀରେ ବ୍ଲକେଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ବେକ ନିକଟରେ ଥିବା ଧମନୀ ଯାହା ମସ୍ତିସ୍କକୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇଥାଏ , ସେଠାରେ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଥାଏ ।
ହୃଦରୋଗ:
କୋରୋନାରି ଆର୍ଟରୀ ରୋଗ, ହୃତପିଣ୍ଡ ଭାଲ୍ଭରେ ଅବରୋଧ, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନରେ ଅନିୟମିତତା ଓ ହୃଦୟର କୋଠରୀରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଦି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଥାଏ । ଏହି ଜମାଟ ଫଟିବା ଦ୍ବାରା ରକ୍ତ ସଂଚାଳନରେ ଅବରୋଧ ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ । ତେଣୁ ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ନିରନ୍ତର ଭାବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ।
ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଇତିହାସ ଥିଲେ:
ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋଇଥିଲେ ବିପଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ । ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋଇନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବେଶୀ ବିପଦ ରହିଥାଏ । ଏପରି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ।
ମଧୁମେହ:
ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ଶରୀରର କେବଳ ଶର୍କରା ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇନଥାଏ ବରଂ ଶରୀରର ରକ୍ତନଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରା ବଢିବା ଦ୍ବାରା ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ ।
ମେଦବହୁଳତା:
ଲୋ ଡେନ୍ସିଟି ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ବା LDL ଶରୀରରେ ମେଦ ବହୁଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ହୃଦଘାତ ଓ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଏକ କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ ।
ନିଷ୍କ୍ରିୟତା:
ଆପଣ ଯଦି ଦିନର ବହୁ ସମୟ ବସି ବସି କାଟୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା 3 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।
ଏହା ସହିତ ଏହି 3ଟି କାରଣରୁ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ।
- ବୟସ
- ଲିଙ୍ଗ
- ପରିବାର ଇତିହାସ
Source: https://www.cdc.gov/stroke/prevention/index.html
https://www.health.harvard.edu/womens-health/8-things-you-can-do-to-prevent-a-stroke
Disclaimer: (ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ । )