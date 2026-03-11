ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏସବୁ, ଶରୀରରେ ରହିବନି ଭିଟାମିନ B12 ଅଭାବ !
ଆଜିକାଲି ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨ ଅଭାବ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି୧୨ ଅଭାବ ଭରଣା କରିବେ ।
Published : March 11, 2026 at 12:36 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ B12 ଅନ୍ୟତମ । ଏହାକୁ କୋବାଲାମାଇନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ବହୁ ଜରୁରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଅଭାବରେ ଶରୀରରେ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ହୀନତା, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ, ସ୍ନାୟୁ ଜନିତ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ସାମିଲ । ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ଭିଟାମିନକୁ ସାମିଲ କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ । ଭିଟାମିନ B12 ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମାଂସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମାଂସ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଭିଟାମିନ B12 ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ । ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଲିନ୍ ମାଂସ (ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଂଶ କମ୍ ରହିଥାଏ) ସାମିଲ କରିପାରିବେ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ B12ର ଆବଶ୍ୟକତା ସହଜରେ ଭରଣା କରାଯାଇପାରିବ ।
ମାଛ:
ମାଛରେ ଭିଟାମିନ B12 ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ଖାସ୍ କରି ସାଲମନ ଓ ଟ୍ରଟ୍ ଭଳି ମାଛରେ ଏହାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ B12 ସହିତ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ । ଯାହା ହୃତ୍ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟର ସାମିଲ କରିଲେ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ B12ର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ।
ଆମେରିକୀୟ ଡାଏଟେଟିକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ରେ 2016ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁ ଲୋକ 12 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ୍ତାହିକ 2 ଥର ସାଲମନ ମାଛ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ମାଛ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ B12 ମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ:
ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭିଟାମିନ B12 ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସ୍ରୋତ ଅଟେ । କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ ଆଦି ଭିଟାମିନ B12ର ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି । ତେଣୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ B12ର ଅଭାବ ଦେଖା ଦିଏ ନାହିଁ ।
ଅଣ୍ଡା:
ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ B12 ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ । ଅଣ୍ଡା କେଶରରେ ଭିଟାମିନ B12 ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ଖାଲି ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶ ନୁହେଁ ବରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 2ଟି ଅଣ୍ଡାରେ 1.1 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମର ଭିଟାମିନ B12 ରହିଥାଏ ।
ଶସ୍ୟ:
ଭିଟାମିନ B12 ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ । ଆପଣ ସକାଳ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହାକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ । ସକାଳେ ଓଟ୍ସ ଖାଇବା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ ।
ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଇଷ୍ଟ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ B12 ରହିଥାଏ । ଏକ ଚାମଚ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଇଷ୍ଟରେ 5 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭିଟାମିନ B 12 ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଆପଣ ପପ୍କର୍ଣ୍ଣ, ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ, ସୁପ୍ ଓ ପାସ୍ତାରେ ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ସୋୟା ଚିଜ୍:
ଆପଣ ଟୋଫୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସୋୟା କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟୋଫୁରେ ଭିଟାମିନ B 12 ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ସହିତ ଖାଇପାରିବେ । ଏହାକୁ ତେଲରେ ଭାଜି ଆପଣ ସାଲାଡରେ ମିଶାଇ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ । ଆପଣ ଦୈନିକ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଲେ ଭିଟାମିନ B12ର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବଢୁଛି ତାତି; ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ରୁ କିପରି ରହିବେ ସୁରକ୍ଷିତ, ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ହୃଦ୍ଘାତରୁ ବଞ୍ଚାଇବ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ...
ଆପଣଙ୍କ ପାପୁଲିରୁ ବାରମ୍ବାର ଝାଳ ବାହାରୁଛି କି ? ହୋଇପାରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ...
Disclaimer: ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିବା ପାଇଁ । ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତଥାପି, ଏହି ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।