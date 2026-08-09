ETV Bharat / health

ଭାରତରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ସଙ୍କଟ; ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ

ଦି ଲାନସେଟ୍ ରିଜିଓନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ।

ORGAN TRANSPLANT CRISIS
ଭାରତରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ସଙ୍କଟ; ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 9, 2026 at 9:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣକୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବୁ । କାରଣ ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ଦ୍ବିତୀୟ ଜୀବନ ପାଇଥାନ୍ତି । ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅଙ୍ଗଦତାଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାହିଦା ଅନୁପାତରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ।

ଦି ଲାନସେଟ୍ ରିଜିଓନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ- ସାଉଥ୍ ଏସିଆ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଅଙ୍ଗଦାତା ମିଳୁନାହାନ୍ତି । ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 2021 ମସିହାରେ, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 406,000 ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ 12,236 ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ORGAN TRANSPLANT
ଭାରତରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ସଙ୍କଟ; ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ (ETV Bharat)

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ...

12021 ମସିହାରେ ଭାରତରେ 125,894ଟି କିଡନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ 9,105ଟି ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଆନୁମାନିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ 7.2% ।
2ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ଆହୁରି ଅଧିକ । ଭାରତରେ ଆନୁମାନିକ 184,542ଟି ଲିଭର୍ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 2,847ଟି ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତାର ମାତ୍ର 1.5% ।
3ଦେଶରେ ଆନୁମାନିକ 83,841ଟି ହାର୍ଟ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ 151ଟି ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇଥିଲା - ଯାହା ଆନୁମାନିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ମାତ୍ର 0.2%।
4ଫୁସଫୁସର ଆନୁମାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା 11,253ଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ 133ଟି ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ 1.2% ।

ତେଣୁ ଯଦିଓ ଦେଶରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବହୁ ଉନ୍ନତମାନର ତଥାପି ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ ସୀମିତ ଅଟେ ।

୨୦୪୦ ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ:

ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣର ଚାହିଦା ୨୦୪୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।

  • ୧୪୩,୭୨୨ କିଡନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ
  • ୨୧୦,୬୪୯ ଲିଭର୍ ପ୍ରତିରୋପଣ
  • ୯୫,୭୧୧ ହାର୍ଟ ପ୍ରତିରୋପଣ
  • ୧୨,୮୪୬ ଫୁସଫୁସ ପ୍ରତିରୋପଣ

ଏହି ବୃଦ୍ଧି କାହିଁକି ଘଟୁଛି ?

ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ଭାରତରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 8-10% ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଦେଶରେ 2040 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କିଡନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକତାର କେବଳ 32.6% ପୂରଣ କରିପାରିବ । ଲିଭର୍, ହାର୍ଟ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା 7% ରୁ କମ୍ ରହିବ । 2024 ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ଯଥା:- ତାମିଲନାଡୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର, କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହୋଇଥାଏ ।

India faces widening organ transplant gap
ଭାରତରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ସଙ୍କଟ; ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ (ETV Bharat)
  • 79.6% ବୃକକ୍ ପ୍ରତିରୋପଣ
  • 87.4% ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ
  • 87% ହୃଦୟ ପ୍ରତିରୋପଣ
  • 96.1% ଫୁସଫୁସ ପ୍ରତିରୋପଣ

ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର କେବଳ 29.3% ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରନ୍ତି ।

ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ପ୍ରତି ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 75.3 % ବୃକକ୍ ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ପରେ କେରଳ 31.1 % ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ 16.9 %ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, 2024 ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ କେବଳ 447ଟି ବୃକକ୍ ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିହାରରେ କେବଳ 31ଟି ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋପଣ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଆନ୍ତି ।

ବିଶ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ବିଶାଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 80% ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଜୀବିତ ଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଙ୍ଗ ଦାନର ହାର ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି । ପ୍ରତି ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 0.65 ଦାତା ରହିଥାନ୍ତି । ଏହା ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ହାର ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ।

ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ?

ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଙ୍ଗ ଦାନ, ICUରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦାତାଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ, ଅଙ୍ଗ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପରିବହନ ନେଟୱାର୍କ, ପ୍ରତିରୋପଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ । ଅଙ୍ଗ ଦାତାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅଙ୍ଗ ଅପସାରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମେଳ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ପରିବହନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାସହ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିରୋପଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏବଂ ସର୍ଜନ, ନର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ ।

ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ତିନି ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ

TAGGED:

LIVER AND KIDNEY TRANSPLANT
ORGAN TRANSPLANT IN INDIA
ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ
THE LANCET REGIONAL HEALTH
ORGAN TRANSPLANT CRISIS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.