ଭାରତରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ସଙ୍କଟ; ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ
ଦି ଲାନସେଟ୍ ରିଜିଓନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ।
Published : August 9, 2026 at 9:33 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣକୁ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଭାବୁ । କାରଣ ଯଦି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ଦ୍ବିତୀୟ ଜୀବନ ପାଇଥାନ୍ତି । ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ, ହସ୍ପିଟାଲ, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅଙ୍ଗଦତାଙ୍କ ଘୋର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚାହିଦା ଅନୁପାତରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ।
ଦି ଲାନସେଟ୍ ରିଜିଓନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ- ସାଉଥ୍ ଏସିଆ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଅଙ୍ଗଦାତା ମିଳୁନାହାନ୍ତି । ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, 2021 ମସିହାରେ, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 406,000 ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ 12,236 ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ...
|1
|2021 ମସିହାରେ ଭାରତରେ 125,894ଟି କିଡନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ 9,105ଟି ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଆନୁମାନିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ 7.2% ।
|2
|ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ଆହୁରି ଅଧିକ । ଭାରତରେ ଆନୁମାନିକ 184,542ଟି ଲିଭର୍ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 2,847ଟି ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତାର ମାତ୍ର 1.5% ।
|3
|ଦେଶରେ ଆନୁମାନିକ 83,841ଟି ହାର୍ଟ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ 151ଟି ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇଥିଲା - ଯାହା ଆନୁମାନିକ ଆବଶ୍ୟକତାର ମାତ୍ର 0.2%।
|4
|ଫୁସଫୁସର ଆନୁମାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା 11,253ଟି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେବଳ 133ଟି ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମୋଟ ଆବଶ୍ୟକତାର ପ୍ରାୟ 1.2% ।
ତେଣୁ ଯଦିଓ ଦେଶରେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବହୁ ଉନ୍ନତମାନର ତଥାପି ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ବହୁତ ସୀମିତ ଅଟେ ।
୨୦୪୦ ସୁଦ୍ଧା ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବ:
ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣର ଚାହିଦା ୨୦୪୦ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ।
- ୧୪୩,୭୨୨ କିଡନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ
- ୨୧୦,୬୪୯ ଲିଭର୍ ପ୍ରତିରୋପଣ
- ୯୫,୭୧୧ ହାର୍ଟ ପ୍ରତିରୋପଣ
- ୧୨,୮୪୬ ଫୁସଫୁସ ପ୍ରତିରୋପଣ
ଏହି ବୃଦ୍ଧି କାହିଁକି ଘଟୁଛି ?
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ଭାରତରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 8-10% ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଦେଶରେ 2040 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କିଡନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ ଆବଶ୍ୟକତାର କେବଳ 32.6% ପୂରଣ କରିପାରିବ । ଲିଭର୍, ହାର୍ଟ ଏବଂ ଫୁସଫୁସ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା 7% ରୁ କମ୍ ରହିବ । 2024 ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ, ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଅଧିକାଂଶ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ଯଥା:- ତାମିଲନାଡୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର, କେରଳ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହୋଇଥାଏ ।
- 79.6% ବୃକକ୍ ପ୍ରତିରୋପଣ
- 87.4% ଯକୃତ ପ୍ରତିରୋପଣ
- 87% ହୃଦୟ ପ୍ରତିରୋପଣ
- 96.1% ଫୁସଫୁସ ପ୍ରତିରୋପଣ
ଦେଶର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର କେବଳ 29.3% ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରନ୍ତି ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ପ୍ରତି ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 75.3 % ବୃକକ୍ ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ପରେ କେରଳ 31.1 % ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ 16.9 %ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, 2024 ରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ କେବଳ 447ଟି ବୃକକ୍ ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିହାରରେ କେବଳ 31ଟି ହୋଇଥିଲା । ଅନେକ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ବି ପ୍ରତିରୋପଣ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋପଣ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିରୋପଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା । ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ପାଆନ୍ତି ।
ବିଶ୍ୱ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିବା ଏବଂ ଦେଶର ବିଶାଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 80% ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଜୀବିତ ଦାତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଙ୍ଗ ଦାନର ହାର ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି । ପ୍ରତି ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରାୟ 0.65 ଦାତା ରହିଥାନ୍ତି । ଏହା ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ହାର ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ ।
ସମାଧାନ କିପରି ହେବ ?
ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଙ୍ଗ ଦାନ, ICUରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦାତାଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ, ଅଙ୍ଗ ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପରିବହନ ନେଟୱାର୍କ, ପ୍ରତିରୋପଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ । ଅଙ୍ଗ ଦାତାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅଙ୍ଗ ଅପସାରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମେଳ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ପରିବହନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାସହ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିରୋପଣ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏବଂ ସର୍ଜନ, ନର୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ସମଗ୍ର ଶୃଙ୍ଖଳ ବିଫଳ ହୋଇପାରେ ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ତିନି ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ