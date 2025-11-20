ETV Bharat / health

ଶରୀରରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି କି ? ହୋଇପାରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ

ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ

CALCIUM DEFICIENCY SYMPTOMS
କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 20, 2025 at 5:33 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ଏହା ମଜବୁତ ହାଡ଼ ଗଠନ, ହାର୍ଟ ସମେତ ମାଂସପେଶୀ ସଙ୍କୋଚନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା,ଦାନ୍ତ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହରମୋନ ଉତ୍ପାଦନ, କୋଷ ଗଠନ ଏବଂ ଏନଜାଇମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ତେବେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ଶରୀରରେ ଥକ୍କାପଣ, ଗୁରୁତର ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ ଏବଂ ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏକ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ହାଲୁକା ଏବଂ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ?

ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ:

ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ ଅନୁଯାୟୀ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ, ଯାହାକୁ 'ହାଇପୋକ୍ୟାଲସିମିଆ' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ସ୍ତର ନଥାଏ । କ୍ୟାଲସିୟମ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ । ଯାହା ହାଡ଼, ମାଂସପେଶୀ ସଙ୍କୋଚନ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ସଂଚାର ପରି ଅନେକ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ ନ ପାଇବା ଦ୍ଵାରା ମାଂସପେଶୀ କ୍ରାମ୍ପ, ଶୁଷ୍କ ଚର୍ମ ଏବଂ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ ।

ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ 3.5 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ । କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ । କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ହାଇପୋକ୍ୟାଲସିୟମର ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ।

କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା:

କ୍ରାମ୍ପ: ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ଚାଲିବା ସମୟରେ ଜଙ୍ଘ ଏବଂ ବାହୁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା । ହାତ, ବାହୁ, ପାଦ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଏବଂ ପାଟି ଚାରିପାଖରେ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେବା । ମାଂସପେଶୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି କ୍ୟାଲସିୟମ ସ୍ତର କମ୍ ଥାଏ, ତେବେ ମାଂସପେଶୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ।

ଅତ୍ୟଧିକ ଥକ୍କାପଣ: କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଥକ୍କାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯେଉଁଥିରେ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।

ନଖ: ଆଙ୍ଗୁଠିର ନଖ ମଧ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ନଖ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସ୍ତର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ଶରୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ନାହିଁ, ତେବେ ନଖ ଭଙ୍ଗୁର ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ନଖର ଅଗ୍ରଭାଗ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ।

ଦାନ୍ତ: କ୍ୟାଲସିୟମ ଦାନ୍ତ ଏନାମେଲର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ । ଏହା ଏନାମେଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ । ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ନାହିଁ, ତେବେ ଏନାମେଲ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଯାହା ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବରୁ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ।

ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍: ମଜବୁତ ହାଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କୁହାଯାଏ ଯେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅଭାବ ହାଡ଼କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ଯାହା ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।

ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ: କ୍ୟାଲସିୟମରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ ସ୍ତର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହାକୁ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରିଥମିଆସ୍ କୁହାଯାଏ । ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି, ଅନିୟମିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇପାରେ ।

କ୍ୟାଲସିୟମ ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ?

କ୍ୟାଲସିୟମ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ସେମାନେ ବିଶେଷକରି କ୍ଷୀର, ଦହି, ପନିର ଏବଂ ସାଲାଡ ଏବଂ କଲରା ଭଳି ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଇବା ଉଚିତ୍ । ବାଦାମ, ସୋୟା ଉତ୍ପାଦ, ଟୋଫୁ,ପନିର ଏବଂ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ।

