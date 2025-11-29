ଛାତିରେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? ହୋଇପାରେ ହୃଦଘାତ କାରଣ ...
Published : November 29, 2025 at 3:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହାର୍ଟ ବା ହୃଦୟ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ । ଏହା ଶରୀରରେ ରକ୍ତକୁ ପମ୍ପିଂ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର ପଦାର୍ଥକୁ ବାହାର କରେ । ତେଣୁ ହାର୍ଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେବେ ରକ୍ତଚାପ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ପୂର୍ବରୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତ ଏକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହୃଦଘାତ ବା ହାର୍ଟ ଆଟାକ କାରଣ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ସତର୍କତା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ?
ହୃଦଘାତ କାରଣ ?
ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶରତ ରେଡ୍ଡି କହିଛନ୍ତି," ହୃଦଘାତ ଦୁଇଟି କାରଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରଥମତଃ, ହାର୍ଟ ମାଂସପେଶୀକୁ କ୍ଷତି (ଯେପରି କି ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା କରୋନାରୀ ଧମନୀ ରୋଗ) ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ହୃଦୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ (ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ମଧୁମେହ)। ହାର୍ଟକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀରେ ଅବରୋଧ ହୃଦଘାତର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ହୃଦଘାତ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମିକ୍ କନେକ୍ଟିଭ୍ ଟିସୁ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ହୃଦଘାତ ହଠାତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଅସୁସ୍ଥତା, ଅବହେଳା, ଉପଯୁକ୍ତ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ, ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଇତ୍ୟାଦି ।
ହୃଦଘାତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ?
- ବ୍ୟାୟାମ କରିବା କିମ୍ବା ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା ।
- ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ।
- ପାଦ, ଗୋଡ଼ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଫୁଲା ।
- ଦ୍ରୁତ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ହୃଦଘାତ ।
- ବ୍ୟାୟାମ ନକରି ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସମର୍ଥ ।
- ପେଟ ଫୁଲା
- ହୃଦ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି
- ବାନ୍ତି ଏବଂ ଭୋକ ହ୍ରାସ
- ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା
- ହୃଦଘାତ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ?
ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ । ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଅଧିକ ଲୁଣ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ । ଥଣ୍ଡାଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇବା ଅନୁଚିତ । ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ଧୂମପାନ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆପଣ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା କ୍ଳାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ।
- ହୃଦଘାତ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ ?
ସେମାନେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ । ଫଳ, ପନି ପରିବା, ଚିକେନ ଏବଂ ମାଛ ଖାଆନ୍ତୁ । ତେବେ କ୍ଷୀର ଏବଂ କ୍ଷୀରଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ । ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଉଚିତ । ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଟୀକାକରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଔଷଧ ଖାଇବା ଉଚିତ ।
