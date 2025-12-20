ETV Bharat / health

ଏପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? ହୋଇପାରେ ଭିଟାମିନ ଅଭାବ ଲକ୍ଷଣ...

ଭିଟାମିନ୍ 'D' ଓ ମିନେରାଲ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ ? ଶରୀରରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ପୋଟାସିୟମ୍ ଏବଂ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ ଅଭାବ ହେଲେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ ...

SYMPTOMS OF VITAMIN DEFICIENCY
ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ ? (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 20, 2025 at 2:53 PM IST

3 Min Read
VITAMIN AND MINERAL DEFICIENCY ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ମଣିଷର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧନ। ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ଏକ ଭଲ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ । ଶରୀରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆବଶ୍ୟକ । ହେଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଭିଟାମିନ କିମ୍ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ । ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । କିଛି ଲୋକ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ହାବାର୍ଡ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସୌରଭ ସେଠୀ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶରୀରରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବ ହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ?

ଭିଟାମିନ୍ 'D' ଅଭାବ ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ ?

ଭିଟାମିନ୍ 'D' ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭିଟାମିନ୍ 'D' ଅଭାବର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହାଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା । ତଥାପି, ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ଯେତେବେଳେ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ 'D'ର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ପଣ କିମ୍ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । କାରଣ ଭିଟାମିନ୍ 'D' ମସ୍ତିଷ୍କ ହରମୋନ ସେରୋଟୋନିନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ।

ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବ ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ ?

ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ହାଡ଼, ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ । ଏହା ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତଥାପି, ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ମାଂସପେଶୀ କ୍ଳାମ୍ପ୍। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅନିଦ୍ରା କିମ୍ବା ଚିନ୍ତା । ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବ ସିଧାସଳଖ ନିଦ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋଏଣ୍ଟେରୋଲୋଜିଷ୍ଟ ସୌରଭ ସେଠୀ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ନିଦ୍ରାହୀନତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି,ତେବେ ଏହା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଭାବର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ।"


ଭିଟାମିନ୍ B-12 ଅଭାବ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ?

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ B-12 ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା ଡିଏନଏ ସଂଶ୍ଳେଷଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା । ଶରୀରକୁ କମ୍ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ଯୋଗୁଁ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ହୁଏ । ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ ଝିମ୍‌ଝିମ୍‌ ହେବା କିମ୍ବା ଝିମ୍‌ ଝିମ୍‌ ହେବା ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ।

ପୋଟାସିୟମ୍ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ?

ପୋଟାସିୟମ୍ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ପୁଷ୍ଟିକର ପଦାର୍ଥ ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହା ଶରୀରରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ତୁଳନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହା ସ୍ନାୟୁ, ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ପୋଟାସିୟମ୍ ସ୍ତର କମ୍ ଥାଏ, ଏହା ସିଧାସଳଖ ହାର୍ଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ପୋଟାସିୟମ୍ ଅଭାବର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ହୃଦ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ, ହୃଦ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ ନ ହେବା କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ହୃଦ୍‌ସ୍ପନ୍ଦନ।

ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଅଭାବ ଲକ୍ଷଣ କ’ଣ?

ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକାଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଚର୍ମର ଲିପିଡ୍ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରେ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଜାୟ ରଖେ । ଓମେଗା-3 ଅଭାବରେ ଏକାଗ୍ରତା ହ୍ରାସ, ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ଏବଂ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଅଭାବ ଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଆଲଜାଇମର ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ। ତେଣୁ, ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍ ।

(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିବରଣୀ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

