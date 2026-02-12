ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ? ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର କାରଣ ହୋଇପାରେ
ଆପଣ ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଝିମ୍ଝମ୍ ହେବା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? ହୋଇପାରେ ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର କାରଣ ।
Published : February 12, 2026 at 6:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ଶରୀର ଏକ ମେସିନ୍ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । କାରଣ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ଥିବା ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।
ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଧୀର ହୋଇଯାଏ କିମ୍ବା ଅବରୋଧିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଯଥେଷ୍ଟ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରେ ନାହିଁ । ଫଳର ଶରୀର ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । କ୍ଲିଭଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ଆସନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର କାରଣ, ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିରାକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା...
ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ଲକ୍ଷଣ:
ମାଂସପେଶୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା:
ବ୍ରିଟିଶ ହାର୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣ ଚାଲିବା, ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ । ବିଶ୍ରାମ ପରେ ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଧାରଣତଃ କମିଯାଏ । ଏହା ଗୋଡ଼ ମାଂସପେଶୀକୁ ଖରାପ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ ହେତୁ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
- ଝିମ୍ଝମ୍: ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶରେ, ବିଶେଷକରି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏବଂ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଶୂନ୍ୟତା, ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ଏକ ଲକ୍ଷଣ । ପିନ୍ ଏବଂ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଲା ପରି ଝିମ୍ଝମ୍ ଅନୁଭବ ହେବା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ।
- ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା: ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ହେଉ କି ଶୀତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ତେବେ ଏହା ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ।
- ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶରେ ଫୁଲା: ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶରେ ଫୁଲା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହି ଫୁଲା ପାଦ, ଗୋଡ଼ କିମ୍ବା ହାତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖା ଯାଇପାରେ ।
- ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏକ ଛୋଟ କ୍ଷତ ହୁଏ, ଯାହା ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖେ, ତେବେ ଏହା ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ।
- ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଚର୍ମର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ । ଏହା ଫିକା କିମ୍ବା ଲାଲ ହୋଇପାରେ ।
- କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କେଶ ଝଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ଖରାପ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର କାରଣ:
- ରକ୍ତ ନଳୀ ଅବରୋଧ: ରକ୍ତ ନଳୀରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଅବରୋଧ କରେ । ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଧୂମପାନ, ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ମଧୁମେହ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ।
- ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା : ଏହା ହାର୍ଟକୁ ରକ୍ତ ପମ୍ପିଂ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
- ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଭାବ: ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଧୀର କରିଦିଏ ।
- ବୟସ ବୃଦ୍ଧି: କେତେକ ସମୟରେ, ବୟସ ସହିତ, ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ନମନୀୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ।
- କିଛି ଔଷଧ: ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ବଟିକା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଔଷଧ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇପାରେ । ଫଳରେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ: କିଛି ରୋଗ, ଯେପରିକି ଲୁପସ୍ ଏବଂ ରିଉମାଟଏଡ୍ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ମଧ୍ୟ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ, ଯାହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ । ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଉପାୟ
- ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ: ଦୈନିକ 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟାୟାମ, ଯେପରିକି ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା, ପହଁରିବା ଏବଂ ସାଇକେଲିଂ, ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
- ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ: ଫଳ, ପନିପରିବା, ଶସ୍ୟ, ମାଛ ଏବଂ ବାଦାମରେ ଭରପୁର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରକ୍ତ ନଳୀ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
- ଚାପ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ: ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବ୍ୟାୟାମ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
- ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ: ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ରକ୍ତକୁ ଘନ କରିଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଦିନସାରା ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ।
- ଧୂମପାନ: ଧୂମପାନ ରକ୍ତ ନଳୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ମନ୍ଥର କରିଥାଏ ।
- ମଦ୍ୟପାନ: ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।
- ମସାଜ: ନିୟମିତ ମସାଜ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ।
- ଉଷୁମ ପାଣି ସ୍ନାନ: ଉଷୁମ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ବାରା ରକ୍ତ ନଳୀ ବିସ୍ତାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି କରେ।
Disclaimer:(ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)