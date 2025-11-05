ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଦେଖାଦିଏ ଏହି ଲକ୍ଷଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ...
ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଠିକ ଭାବରେ ନ ଦେଲେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଏପରି ଲକ୍ଷଣ । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ...
Published : November 5, 2025 at 10:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ, କୋଷିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ସଠିକ ରଖିଥାଏ । ଶରୀରରେ ସଠିକ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଲିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆମର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଠିକ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ବେଳେ କେତେକ କାରଣ ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ ରହିନଥାଏ । ଏଠାରେ କହି ରଖିବୁ ଧୁମପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସି ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତ ଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚଳନ ସଠିକ ଭାବେ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ରୋଗ ଆହୁରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଥାଏ । ଡ଼ାଇବେଟିସ୍, ମୋଟାପା, ଡ଼ିପ୍ ଭେନ ଥ୍ରୋମ୍ବସିସ୍ ଭଳି କ୍ରନିକ ରୋଗ ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଥାଏ ।
ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଅସୁବିଧାର ଲକ୍ଷଣ:
ବ୍ରିଟିଶ୍ ହାର୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅନୁଯାୟୀ, ଶରୀରରେ ଯଦି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଠିକ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଯେପରି...
- ହାତ ଓ ପାଦରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ି ହେବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବା
- ପାଦ ଓ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା
- ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବେଳେ କଷ୍ଟ
- ମାଂସପେଶୀରେ ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ ହେବା
- ପାଦର ତଳିପଟେ ଶୁନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିବା (ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ)
- ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ଓ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା
- ଘା' ଶୁଖିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା
- ଅଧିକ ଥକ୍କା ଓ ଅଳସୁଆ ଅନୁଭବ ହେବା
- କେଶ ଝଡ଼ିବା
- ମଳ ତ୍ୟାଗରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା
- ହୃଦୟର ମାଂସପେଶୀରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମିଲେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ
ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଗଲେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଜାଣିପାରିବେ।
ଏପରି ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାଜିପାରେ:
ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଠିକ ଭାବରେ ନ ହେଲେ ଏହା ବହୁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ରକ୍ତ ଜାଟ ବାନ୍ଧିବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଏପରି ହେଲେ ହୃଦୟ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ହୃଦ୍ଘାତ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ସହଜରେ ଜଣା ପଡ଼ିନଥାଏ । ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ନିଜ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 30 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର । ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଟାଳିପାରେ ।
ଏହି ଜରୁରୀ କଥା ମନ ରଖନ୍ତୁ:
ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଠିକ ଭାବରେ ସଫା ହେଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ନିୟମିତତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ପ୍ରାଣ ଘାତକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ । କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ, ମିନେରାଲ, ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଫ୍ଲାଭନଏଡ଼ଯୁକ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, କ୍ରାନବେରୀ ଏବଂ ରାସ୍ପବେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଭିଟାମିନ C ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଓ କମଳାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ସଠିକ କରିବା ପାଇଁ ରସୁଣ, କ୍ୟାପସିକମ୍ ଓ ହଳଦୀ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ବେଶ ଲାଭ ଦାୟକ ଅଟେ ।
ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ:
- ବିଟ୍
- ପାଳଙ୍ଗ
- ମାଛ
- ବାଦାମ
- ଅଳସୀ ମଞ୍ଜି
- ରସୁଣ
- କ୍ୟାପସିକମ୍
- ହଳଦୀ
- ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ
- କ୍ରାନବେରୀ
- ରାସ୍ପବେରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଛାଡୁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଶରୀର ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ...
Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଅଟେ । ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ