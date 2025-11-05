ETV Bharat / health

ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଦେଖାଦିଏ ଏହି ଲକ୍ଷଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ...

ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଠିକ ଭାବରେ ନ ଦେଲେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଏପରି ଲକ୍ଷଣ । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ବର୍ତ୍ତିବେ...

Symptoms of poor blood circulation in your body
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2025 at 10:53 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗ, କୋଷିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ସଠିକ ରଖିଥାଏ । ଶରୀରରେ ସଠିକ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ରହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଲିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆମର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଠିକ ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ବେଳେ କେତେକ କାରଣ ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ ରହିନଥାଏ । ଏଠାରେ କହି ରଖିବୁ ଧୁମପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବସି ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତ ଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚଳନ ସଠିକ ଭାବେ ହୋଇ ନ ଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ରୋଗ ଆହୁରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଥାଏ । ଡ଼ାଇବେଟିସ୍, ମୋଟାପା, ଡ଼ିପ୍ ଭେନ ଥ୍ରୋମ୍ବସିସ୍ ଭଳି କ୍ରନିକ ରୋଗ ଦେଖା ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଥାଏ ।

poor blood circulation

ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ଅସୁବିଧାର ଲକ୍ଷଣ:

ବ୍ରିଟିଶ୍ ହାର୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅନୁଯାୟୀ, ଶରୀରରେ ଯଦି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଠିକ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ । ଯେପରି...

  1. ହାତ ଓ ପାଦରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ି ହେବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେବା
  2. ପାଦ ଓ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିବା
  3. ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ବେଳେ କଷ୍ଟ
  4. ମାଂସପେଶୀରେ ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ ହେବା
  5. ପାଦର ତଳିପଟେ ଶୁନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରିବା (ବିଶେଷ କରି ରାତିରେ)
  6. ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ଓ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା
  7. ଘା' ଶୁଖିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା
  8. ଅଧିକ ଥକ୍କା ଓ ଅଳସୁଆ ଅନୁଭବ ହେବା
  9. କେଶ ଝଡ଼ିବା
  10. ମଳ ତ୍ୟାଗରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା
  11. ହୃଦୟର ମାଂସପେଶୀରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମିଲେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ

ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଗଲେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଜାଣିପାରିବେ।

Fat issues

ଏପରି ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ସାଜିପାରେ:

ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଠିକ ଭାବରେ ନ ହେଲେ ଏହା ବହୁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ରକ୍ତ ଜାଟ ବାନ୍ଧିବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଏପରି ହେଲେ ହୃଦୟ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ହୃଦ୍‌ଘାତ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ସହଜରେ ଜଣା ପଡ଼ିନଥାଏ । ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଆପଣ ନିଜ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 30 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ସଠିକ ସମୟରେ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର । ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଟାଳିପାରେ ।

ଏହି ଜରୁରୀ କଥା ମନ ରଖନ୍ତୁ:

ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଠିକ ଭାବରେ ସଫା ହେଉନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ନିୟମିତତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ପ୍ରାଣ ଘାତକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ । କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ, ମିନେରାଲ, ଓମେଗା 3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ରହିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଫ୍ଲାଭନଏଡ଼ଯୁକ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, କ୍ରାନବେରୀ ଏବଂ ରାସ୍ପବେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଭିଟାମିନ C ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଓ କମଳାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ସଠିକ କରିବା ପାଇଁ ରସୁଣ, କ୍ୟାପସିକମ୍ ଓ ହଳଦୀ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ବେଶ ଲାଭ ଦାୟକ ଅଟେ ।

Pain in foot

ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ:

  • ବିଟ୍
  • ପାଳଙ୍ଗ
  • ମାଛ
  • ବାଦାମ
  • ଅଳସୀ ମଞ୍ଜି
  • ରସୁଣ
  • କ୍ୟାପସିକମ୍
  • ହଳଦୀ
  • ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ
  • କ୍ରାନବେରୀ
  • ରାସ୍ପବେରୀ

Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଅଟେ । ଏହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

