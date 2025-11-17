ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି କି ? ହୋଇପାରେ ଆଇରନ୍ ଅଭାବ...
ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ କିପରି ଜାଣିବେ, କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ...
Published : November 17, 2025 at 11:39 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତହୀନତାର ସମସ୍ୟା ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ । ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ଯଦି କାହାର ଶରୀରରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେବେ ଏହା ରକ୍ତହୀନତା କିମ୍ବା ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣତଃ ରକ୍ତହୀନତା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆଇରନ ପାଇନଥାଏ । ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯଦି ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡାଯାଇପାରିବ । ଶରୀରରେ ଆଇରନ ଅଭାବ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ,ଏହାର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶରୀରରେ ଆଇରନ ବା ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖା ଗଲେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ?
ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ:
ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ (NIH) ୱେବସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟାୟାମ ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କାରଣ ଅଟେ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଚାହିଦାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆଇରନ ଅଭାବ ରହଛି, ତାହାଲେ ରକ୍ତ ଶରୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ହାର ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
ଜିଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଶୁଷ୍କ ପାଟି:
ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭର ପୃଷ୍ଠକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏହା କୌଣସି କାରଣ ବିନା ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି, ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଶୁଖିଲା ରହିପାରେ ।
ପାଟିରେ ଘାଆ:
ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଟିର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏହା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଫାଟିବା ଓଠ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହୋଇପାରେ । ପାଟି ଘାଆ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଭିତରେ ଧଳା ଦାଗ । ମୁହଁ ଘାଆକାରର ଅନେକ କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା:
ଯଦି ଆପଣ ସହଜରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଗରମ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ପାଦକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ କରିପାରୁ ନାହିଁ, ଯାହା ରକ୍ତ ହିନତା ଅଭାବର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ଅସ୍ଥି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ:
ନଭି ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅବଧେଶ ଭାରତୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲୌହ ଅଭାବ ବା RLS ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହଲାଇବାକୁ ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଏହି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ଟେନସନ୍, କୁଣ୍ଡେଇ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଝିମ୍ ଝିମ୍, ଅସ୍ୱସ୍ତି, କ୍ରାମକ, ଜଳାପୋଡ଼ା, ଘସି ଘସି ସଂବେଦନ ଏବଂ ଗୋଡ଼, ବାଛୁରୀ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଘର ମାଂସପେଶୀରେ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗୋଡ଼ ଗତିବିଧି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯଦିଓ ଏହା ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେବା ସହିତ, ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ନିଦ୍ରା ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, କେତେକ ସମୟରେ ନିଦ୍ରା ବିକାର ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଏକାଗ୍ରତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଲୌହ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୌହ ଅଭାବ ଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଲୌହ ଅଭାବ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଅ ଗୁଣ ଅଧିକ ଥାଏ ।
କେଶ ଝଡ଼ିବା:
କେଶ ଧୋଇବା କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡାଇବା ସମୟରେ କିଛି କେଶ ଝଡ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଗୁଚ୍ଛ ହୋଇ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ଲୌହ ବା ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଦ୍ଵାରା କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ।
ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା:
ଥଣ୍ଡା, ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍, କିମ୍ବା ଆଖି ସମସ୍ୟା ଭଳି ଅନେକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହୋଇପାରେ । ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଲୁହା ଅଭାବର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ହ୍ରାସ:
ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା ଏକାଗ୍ରତା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ । ଆଇରନ୍ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିବହନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସୂଚାଇପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଉନାହିଁ ।
ଫିକା ଦେଖାଯିବା:
ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗଦ୍ରବ୍ୟ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଫିକା ଦେଖାଯାଇପାରେ । କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁ, ନଖ, ପାଟି ଭିତର ଏବଂ ଆଖିର ଆସ୍ତରଣରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ତଳ ଆଖିପତାକୁ ତଳକୁ ଟାଣନ୍ତି, ତେବେ ଆସ୍ତରଣ ଗାଢ଼ ଲାଲ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଏହା ବହୁତ ଫିକା ପିଚ୍ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ଆଇରନ୍ ଅଭାବ କିମ୍ବା ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ଜନିତ ରକ୍ତହୀନତାର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ