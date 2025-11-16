ETV Bharat / health

ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? କାରଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ

ଆଖି ସମ୍ୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ କଣ ? ଏହାକୁ କିପରି ରୋକିବା ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

ଆଖି ସମସ୍ୟା (Getty Image)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଆମ ଆଖି ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଳାଇବା, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ, ନିଦ୍ରାହୀନତା ଏବଂ ଅନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆଖି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଏପରି କି ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷକରି ଭିଟାମିନ୍ A ଏବଂ B12 ର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଖି ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ଭିଟାମିନ୍ A ଅଭାବରୁ ଆଖିରେ ଶୁଷ୍କତା, ଜଳାପୋଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭିଟାମିନ୍ B12ର ଅଭାବ ଅପ୍ଟିକ୍ ସ୍ନାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଯାହା ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଝାପ୍ସା ଦୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି କରେ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଖି ସମ୍ୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ କଣ ଏବଂ ଏହାକୁ କିପରି ରୋକିବା ? ଏହାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଏବଂ ଭିଟାମିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ବାର ରୋକା ଯାଇପାରିବ ।

ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା: ଭିଟାମିନ୍ A ଆଖିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଆଖିର ଏକ ସୁସ୍ଥ ପୃଷ୍ଠ (କର୍ଣ୍ଣିଆ) ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ରେଟିନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ଏହାର ଅଭାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଷ୍କ ଆଖି ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଜ୍ୱଳନ, ଶୁଷ୍କତା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଯଦି ଏହି ଅଭାବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ହଠାତ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ଣ୍ଣିଆ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ।

ଭିଟାମିନ୍ A ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ:

  • ଆଖିରେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଷ୍କତା ଦେଖାଯିବା
  • ଆଲୋକରେ ଦେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା
  • ଆଖି ଲାଲ୍ ହେବା ଏବଂ ଜଳାପୋଡ଼ା
  • ଝାପସା ଦେଖା ଯିବା
  • ଆଖି ପଛରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଝିମ୍ ଅନୁଭବ ହେବା

ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ:

ଭିଟାମିନ୍ B12 ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀର ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଅଭାବ ଅପ୍ଟିକ୍ ସ୍ନାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଭିଟାମିନ୍ B12ର ଗୁରୁତର ଅଭାବକୁ ଅପ୍ଟିକ୍ ନ୍ୟୁରୋପାଥି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ଏକ ଅବସ୍ଥା ।

ଗାଜର: କଞ୍ଚା ଗାଜର ଭିଟାମିନ୍ Aର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ। ଭିଟାମିନ୍ A ଆଖିର ରେଟିନାକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କମ୍ ଆଲୋକରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ କରେ । ଗାଜରରେ ବିଟା-କାରୋଟିନ୍ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଥାଏ, ଯାହା ଆଖିକୁ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ସନବର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ କରେ ।

ମିଠା ଆଳୁ: ମିଠା ଆଳୁ, ଯାହାର ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଲାଭ ଅଛି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ । ମିଠା ଆଳୁ ଯାହାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ନିୟମିତ ମିଠା ଆଳୁ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ ।

ପନିପରିବା: ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁଜ ପନିପରିବାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଟୋକେମିକାଲ୍ସ ଥାଏ । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ପାଳଙ୍ଗ ସାଗରେ ଅଧିକ ବିଟା-କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ଥାଏ । ଯାହା ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମ୍ କରିଥାଏ ।

ମେଥି: ମେଥି ରସରେ ଭିଟାମିନ୍ A ଥାଏ । ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

କ୍ଷୀର: କ୍ଷୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଏହା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଦହି: ଦହିରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଏସିଡ୍ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ଘିଅ: ଘିଅରେ ଭଲ ଚର୍ବି ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ । ଏହା ଆଖିକୁ ପୋଷଣ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ବାଇଗଣ: ବାଇଗଣରେ କ୍ୟାରୋଟିନଏଡ୍ ନାମକ ଏକ ବିଶେଷ ପଦାର୍ଥ ଥାଏ, ଯାହା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଭଲ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ମାଛ: ମାଛରେ ଓମେଗା-3 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଥାଏ । ଯାହା ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ଆଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ । ସାଲମନ, ସାର୍ଡିନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାକେରେଲ୍ ପରି ତେଲିଆ ମାଛରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ ।

ଭିଟାମିନ୍ B12 ର ଉତ୍ସ:

ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ: ସମସ୍ତ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଭରପୁର ଭିଟାମିନ B12 ରହିଥାଏ ।

ଅଣ୍ଡା: ଅଣ୍ଡା ବିଶେଷକରି କୁସୁମ, ବାଇଗଣରେ ମିଳୁଥିବା ସମାନ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଲ୍ୟୁଟିନ୍ ଏବଂ ଜାନଥାଇନର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ।

ଚିକେନ୍: ଚିକେନରେ ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ । ଯାହା ଆଖିକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

