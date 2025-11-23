ETV Bharat / health

ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ? ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଫୁସଫୁସ୍‌

ଯେଉଁମାନେ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି ତଥା ବାରମ୍ବାର ଦୂଷିତ ବାୟୁ ସଂପର୍କରେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସମସ୍ୟାରେ ବେଶି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।

symptoms and causes of lungs infections know how to prevent
ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା କାଶ ହେଉଛି କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 23, 2025 at 3:11 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶୀତଦିନ ଆସି ଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଜ୍ବର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଓ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଫୁସ୍‌ଫୁସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ନିଶ୍ବାସପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ । ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ୍ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା କମ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ରୋଗ ହେବାର ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ହେଉଥିବା ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିମୋନିଆ କୁହାଯାଏ ।

symptoms and causes of lungs infections know how to prevent
ଯେଉଁମାନେ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି ତଥା ବାରମ୍ବାର ଦୂଷିତ ବାୟୁ ସଂପର୍କରେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ବେଶି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଛଡ଼ା ଥଣ୍ଡା ଓ ଫ୍ଲୁରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ନେଇ ଅନେକ ଭୟ ରହିଛି ।

ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଅନୁଯାୟୀ, ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌ରେ ସଂକ୍ରମଣ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପଛରେ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭାଇରସଙ୍କ କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ବର । ଏହି ସଂକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭାଇରସ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସଂକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହା ଛଡ଼ା କମ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ବାସ ତଥା ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ଥିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିଯାଏ । ତେବେ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ଆଗରୁ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ...

symptoms and causes of lungs infections know how to prevent
କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ?

ଆମେରିକାନ ଲଙ୍ଗସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଫୁସ୍‌ଫସ୍‌ର ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ସାମାନ୍ୟରୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣରେ କାଶ, କଫ, ହାଲୁକା ଜ୍ବର, ହାଲିଆ ଓ ନିଶ୍ବାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । କେତେକ ଥର ଛାତିରେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଛଡ଼ା ଭୀଷଣ ଜ୍ବର, ତଣ୍ଟିରେ କଷ୍ଟ, ହାଡ଼ରେ କଷ୍ଟ, ତଥା ମାଂସପେଶୀରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ।

ଗମ୍ଭୀର ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ନିଶ୍ବାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ଜୋରରେ ନେବା, ଚେହେରା ନୀଳ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଶୀଘ୍ର ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

କିପରି ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ:

  • ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
  • କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ବେଳେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ଟିସୁ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
  • ଧୂମପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ
  • ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ଚିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ
  • ସଠିକ ସମୟରେ ଭ୍ୟାକସିନ ଲଗାନ୍ତୁ
  • ଘରେ ଏବଂ ପରିପାର୍ଶ୍ବରେ ବାୟୁ ସଫା ରହିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:

ଆପଣଙ୍କ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ । ପ୍ରତି ନିଶ୍ବାସ ସହିତ ଫୁସ୍‌ଫୁସ୍‌କୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରେ । ତେଣୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଶରୀରକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଯାଏ । ଏହା ସହିତ ଫୁ୍ସ୍‌ଫୁ୍ସ୍ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ।

(Disclaimer: ଏହି ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କଲେ ଭଲ ହେବ। )

