ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ? ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଫୁସଫୁସ୍
Published : November 23, 2025 at 3:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶୀତଦିନ ଆସି ଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଜ୍ବର, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଫୁସ୍ଫୁସର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ନିଶ୍ବାସପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ । ଛୋଟ ପିଲା, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଡାଇବେଟିସ୍ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା କମ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ରୋଗ ହେବାର ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହେଉଥିବା ଏହି ସଂକ୍ରମଣକୁ ନିମୋନିଆ କୁହାଯାଏ ।
ଯେଉଁମାନେ ଧୂମପାନ କରନ୍ତି ତଥା ବାରମ୍ବାର ଦୂଷିତ ବାୟୁ ସଂପର୍କରେ ଆସୁଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ବେଶି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଛଡ଼ା ଥଣ୍ଡା ଓ ଫ୍ଲୁରେ ପୀଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ନେଇ ଅନେକ ଭୟ ରହିଛି ।
ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଅନୁଯାୟୀ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ସଂକ୍ରମଣ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପଛରେ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭାଇରସଙ୍କ କାରଣରୁ ହେଉଥିବା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ବର । ଏହି ସଂକ୍ରମଣକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଭାଇରସ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ସଂକ୍ରମଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହା ଛଡ଼ା କମ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଧୂମପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ବାସ ତଥା ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ଥିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିଯାଏ । ତେବେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ହେବା ଆଗରୁ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବେ ...
କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ?
ଆମେରିକାନ ଲଙ୍ଗସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଫୁସ୍ଫସ୍ର ସଂକ୍ରମଣର ଲକ୍ଷଣ ସାମାନ୍ୟରୁ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣରେ କାଶ, କଫ, ହାଲୁକା ଜ୍ବର, ହାଲିଆ ଓ ନିଶ୍ବାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ । କେତେକ ଥର ଛାତିରେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଛଡ଼ା ଭୀଷଣ ଜ୍ବର, ତଣ୍ଟିରେ କଷ୍ଟ, ହାଡ଼ରେ କଷ୍ଟ, ତଥା ମାଂସପେଶୀରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ।
ଗମ୍ଭୀର ସଂକ୍ରମଣ ହେଲେ ନିଶ୍ବାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ । ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ଜୋରରେ ନେବା, ଚେହେରା ନୀଳ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ଏପରି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଶୀଘ୍ର ଡ଼ାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କିପରି ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବେ:
- ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ
- କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ବେଳେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଓ ଟିସୁ ପେପର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
- ଧୂମପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ
- ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢାଇବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ଚିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ
- ସଠିକ ସମୟରେ ଭ୍ୟାକସିନ ଲଗାନ୍ତୁ
- ଘରେ ଏବଂ ପରିପାର୍ଶ୍ବରେ ବାୟୁ ସଫା ରହିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ଆପଣଙ୍କ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶରୀରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ । ପ୍ରତି ନିଶ୍ବାସ ସହିତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରେ । ତେଣୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ଶରୀରକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଯାଏ । ଏହା ସହିତ ଫୁ୍ସ୍ଫୁ୍ସ୍ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ।
