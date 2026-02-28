ଆପଣଙ୍କ ପାପୁଲିରୁ ବାରମ୍ବାର ଝାଳ ବାହାରୁଛି କି ? ହୋଇପାରେ ଏହି ଲକ୍ଷଣ...

ETV Bharat / health

ହାତ ପାପୁଲିରୁ କାହିଁକି ଝାଳ ବାହରେ ? ହୋଇପାରେ ହାଇପରହାଇଡ୍ରୋସିସ୍ ଲକ୍ଷଣ ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅନେକ ଲୋକ ହାତ ପାପୁଲିରୁ ଝାଳ ବାହାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କିମ୍ବା ନର୍ଭସ ଅନୁଭବ କରିବା ସମୟରେ ହାତ ପାପୁଲି ଓଦା ହେବା ସାଧାରଣ କଥା । ହେଲେ କିଛି ଲୋକ କୌଣସି କାରଣ ନଥାଇ ବାରମ୍ବାର ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ । ଯାହାକୁ ଡାକ୍ତରୀ ଭାଷାରେ ହାଇପରହାଇଡ୍ରୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ । ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଏହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।

ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହାକୁ କେବଳ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ନାୟୁତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି । ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ହାତ ପାପୁଲିରୁ ଝାଳ ଆସିବାର କାରଣ ଏବଂ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା...

ହାତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ଆସିବାର କାରଣ ?

ହାଇପରହାଇଡ୍ରୋସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣତଃ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କର ହାଇପୋଥାଲାମସ୍ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକୁ ସକ୍ରିୟ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଥାଏ । ଏହି ବ୍ୟାଧି ଝାଳ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକରେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ । ଏହା ଜେନେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଶରୀରର ଅନ୍ତଃସ୍ରାବୀ ଗ୍ରନ୍ଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ଏହା ବିଶେଷକରି ହାଇପରଥାଇରଏଡିଜ୍ମରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଥାଇରଏଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଅତ୍ୟଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ, ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ହାତ ଏବଂ ପାଦରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ ।

ଏହାସହ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ (ହାଇପୋଗ୍ଲାଇସେମିଆ), ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ହାତ ଝାଳ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ନା କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ:

ଶାରୀରିକ କାରଣ ବ୍ୟତୀତ, ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ଝାଳ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଭୀତ କିମ୍ବା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଉ, ଆମର ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତ୍ୟଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ହାତରୁ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇବା କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବାରୁ ମଧ୍ୟ ବାଧା ଦେଇପାରେ ।

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଚାପ ହରମୋନ୍ (ଆଡ୍ରେନାଲାଇନ୍) ମୁକ୍ତ କରେ, ଏହା ଝାଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତା’ପରେ, ଝାଳ ଆସିବା ଦେଖି ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଯାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାର କରେ । ଡାକ୍ତରୀ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହି ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଆବେଗଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।

ସମାଧାନ କ’ଣ?

ହାତ ଝାଳ କମାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚିକିତ୍ସା ଉପଲବ୍ଧ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଣ୍ଟିପର୍ସ୍ପିରାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ଝାଳ କମ କରେ। ଯଦି ଏହା କାମ ନକରେ, ତେବେ ଆୟୋନଟୋଫୋରେସିସ୍ ନାମକ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ।

ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବୋଟକ୍ସ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ଝାଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସ୍ନାୟୁ ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରେ। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଏକ ଶେଷ ଉପାୟ ଏବଂ କ୍ୱଚିତ୍ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ୟାଫିନ୍ ଏବଂ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଝାଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ସହଜ ଉପାୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ :

ଯେଉଁମାନେ ହାତ ଝାଳ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏହାର ତୀବ୍ରତାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ସର୍ବଦା ସଫା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏକ କଟନ ରୁମାଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝାଳ ଶୀଘ୍ର ଶୋଷିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

କୁହାଯାଏ ଯେ ଜିଙ୍କ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମରେ ଭରପୂର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ଝାଳ ସହିତ ଓଜନ ହ୍ରାସ, ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ରାତିରେ ଝାଳ ବାହାରିବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଝାଳ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।

Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍‌ ।

