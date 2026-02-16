ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନରେ ପରିବା ରଖୁଛନ୍ତି କି ? ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ ସାଜିପାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଘାତକ
ଆପଣ କ’ଣ ପନିପରିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗରେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତି ? ଏହି ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପନିପରିବାର ସତେଜତା ଉଭୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ।
Published : February 16, 2026 at 4:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ ଘରକୁ ପ୍ରଥମେ ପରିବା ଆଣିଲେ କଣ କରନ୍ତି ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଲିଥିନରେ ଥିବା ପରିବାକୁ ସେହିପରି ନେଇ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଉ । ଆମେ ଭାବୁ ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ପରିବା ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସତେଜ ରହିବ ଏବଂ ଜଲଦି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ପରିବା ଗୁଡିକୁ ଜଲଦି ଖରାପ କରିଦିଏ । ଏପରିକି ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ପରିବା ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ:
ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, ମାତ୍ର ପରିବା ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ବାୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ । ଏଗୁଡିକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଦ୍ବାରା ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଜରି ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଜଲଦି ଶୁଖିଯାଇ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ । ଆପଣ ଏପରି ଭାବେ ଶାଗ ଓ ଧନିଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖୁଥିବେ । ଏବଂ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିବା ନେଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଥିବେ ।
ଜୀବାଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ:
ଜରିରେ ପରିବା ରଖିବା ଦ୍ବାରା ପରିବାରୁ ଜଳୀୟଅଂଶ ବାହାରିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ଜୀବାଣୁଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଜଳବାୟୁ ଅଟେ । ବେଳେ ଏକ ପରିବା ବାହାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏହା ଆମ ସଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ ।
ସ୍ବାଦ ଓ ସତେଜତା ହ୍ରାସ ପାଏ:
ଯଦି ଆପଣ ପରିବାରେ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ବାଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇତି ରଖିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିଛି । ପଲିଥିନରେ ପରିବା ରଖିଲେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ରଙ୍ଗ, ବାସ୍ନା ଓ ସ୍ବାଦ ହରାଇଥାଏ ।
ପଲିଥିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏପରି ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ:
ପରିବା ଗୁଡିକୁ କପଡ଼ା ବ୍ୟାଗରେ ରଖିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କିଚେନ ଟାୱେଲରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖିପାରିବେ । ଏହା ବାୟୁ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ଦେଇନଥାଏ । ଏବଂ ସବୁଜ ପରିବା ଅଧିକ ଦିନ ସତେଜ ରହିଥାଏ ।
ଓଦା ପରିବା ଫ୍ରିଜରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବା ଗୁଡ଼ିକୁ ଧୋଇ ନେଉ ଏବଂ ସାଧାସଳଖ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥାଉ । ଏପରି ଓଦା ପରିବା ରଖିବା ଦ୍ବାରା ତାହା ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ ।
ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ:
ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଫଳ ପରିବା ଏକାଠି ରଖି ଭୁଲ କରିଥାଉ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ପରିବା ଜଲଦି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଫଳରୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ପରିବାକୁ ଜଲଦି ଖରାପ କରିଦିଏ । ତେଣୁ ଫଳ ଓ ପରିବାକୁ ଅଲଗା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ । ବରଂ ସାମାନ୍ୟ ଓ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ବାରା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ପରିବା ଫ୍ରିଜରେ ସାଇତିବାର ଥିଲେ, ଏହି ଉପାୟ ଆପଣାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
Source: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10808087/
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ସୋଲୋ ଟ୍ରାଭେଲ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି 5ଟି ଡେଷ୍ଟିନେସନ ସମ୍ପର୍କରେ
ସକାଳ ଜଳଖିଆ ସ୍କିପ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ? ଏପରି ସହଜରେ ପୋଷକ ଭରା ଓଟ୍ସ ସ୍ମୁଦି ତିଆରି କରନ୍ତୁ
Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍ ।