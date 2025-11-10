ETV Bharat / health

ଘାତକ ସାଜିପାରେ ଷ୍ଟୋମାକ କ୍ୟାନସର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଇଥାଏ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କେତ ?

ଛାତି ପୋଡ଼ା ଏବଂ ବାନ୍ତି ହେବା ଷ୍ଟୋମାକ କ୍ୟାନସର ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ କ୍ୟାନସରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ । କଣ କୁହନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଜାଣନ୍ତୁ ...

STOMACH CANCER EARLY SYMPTOMS
ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନସର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ (ETV Bharat AND GETTY IMAGES)
ETV Bharat Odisha Team

November 10, 2025

Stomach Cancer ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ୟାନସର ବା କର୍କଟ ରୋଗ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଜୀବନଘାତକ ରୋଗ । କ୍ୟାନସର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନସର ଅନ୍ୟତମ ଯାହାକୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ୟାନସର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ, ବ୍ୟାୟାମ ଅଭାବ ଏବଂ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ ସେବନ । ଉନ୍ନତ ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା, ଶଲ୍ୟଚିକିତ୍ସା ଏବଂ କେମୋଥେରାପି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେବେ ଏହି ରୋଗକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ...

ଷ୍ଟୋମାକ କ୍ୟାନସର କିପରି ହୁଏ ?

ଆମେରିକୀୟ କର୍କଟ ସମାଜ (ACS) ଅନୁଯାୟୀ, ପେଟ କର୍କଟ ବା ଷ୍ଟୋମାକ୍ କ୍ୟାନସର ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ହେଲିକୋବ୍ୟାକ୍ଟର ପାଇଲୋରି ନାମକ ଏକ ସାଧାରଣ ଜୀବାଣୁ ପେଟ କୋଷର DNAରେ ଜେନେଟିକ୍ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେଟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏହି ଜୀବାଣୁ, ଯାହାକୁ H. pylori ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ପେଟ ପ୍ରଦାହ, ଅଲସର, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋସୋଫେଜିଆଲ୍ ରିଫ୍ଲକ୍ସ ରୋଗ (GERD), ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟ୍ସ, Epstein-Barr ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ହାଇପରଏସିଡିଟି କାରଣ ହୁଏ । ଏହି ଜୀବାଣୁ ପେଟ କର୍କଟ ରୋଗର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନୁହେଁ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ପନିପରିବା ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିପାରେ । ଏହାସହ ଅଧିକ ଲୁଣ ସେବନ, ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ବାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।

ପେଟ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ?

ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣ୍ଡିସ୍, ଭୋକ ନ ଲାଗିବା, ମଧୁମେହ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଷ୍ଟ ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପେଟ କର୍କଟ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । NHS ଇନଫର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପେଟ କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନଥାଏ । ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ସେଥିରେ ବଦହଜମୀ ଏବଂ ଉପର ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ ।

  • ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପେଟ ଫୁଲିବା
  • ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ପେଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ହେବା
  • ଭୋକ କମିବା
  • ଛାତି ପୋଡ଼଼ା
  • ବାନ୍ତି ହେବା
  • ହଠାତ୍ ଓଜନ ହ୍ରାସ
  • କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା
  • କଳା ଝାଡ଼ା ହେବା

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ପେଟ କର୍କଟ ରୋଗ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁମରକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କେମୋଥେରାପି ଏବଂ ରେଡିଓଥେରାପି ମଧ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର । ଏହି କର୍କଟ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କମିଥାଏ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ

