ପାଠ ମନେ ରହୁ ନାହିଁ କି ? ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ

ଜୀବନ, ପାଠପଢ଼ା ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ ।

dyslexia diseases
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 24, 2025 at 5:34 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅକ୍ଷମତା । ପ୍ରତି ଶହେ ପିଲାରେ ୧୦ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ପାଠପଢ଼ା ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡୁଛି । ଏହି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ନିଶା ଓ ଅପରାଧଗ୍ରସ୍ତ ହେବାସହ କୁପଥଗାମୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ନ ଥିବାରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଣ୍ଡିଆନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଓ କେୟାର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ (dyslexia)ରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଘରେ ଓ ସ୍କୁଲରେ କିଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଢଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଏକ୍ସପର୍ଟ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।


ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ (dyslexia) କ'ଣ ?:
ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ହେଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅକ୍ଷମତା ବା ଶିଖିବାରେ ଅକ୍ଷମତା । ବିଶେଷ ଭାବେ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଏହା ଦେଖାଯାଏ । ଜୀବନ, ପାଠପଢ଼ା ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଦାନ କାରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଏନେଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଡିଏସଏସଓ ଦିଲୀପ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣ ଭାବେ ୨୧ ପ୍ରକାରର ଡିଜଅର୍ଡର ରହିଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ଅନ୍ୟତମ । ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଓ ଲେଖିବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବ ସେନେଇ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସୁବିଧା ମିଳିବ । "

ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ କେତେ ରହିଛନ୍ତି ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ?:

Special program on dyslexia diseases and its symptoms in Odisha

ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆକୁ ନେଇ ଏକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସର୍ଭେ ୩୦୦ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟରେ ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ଦେଖାଯାଇଥିବା ନେଇ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

IIECର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶିଶିର କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶେଷ କରି ଏହାର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅକ୍ଷମତା । ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା କେହି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଛୋଟ ସମୟରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗୋଟିଏ କ୍ଳାସ ରୁମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ମୋଟ କ୍ଳାସ ପିଲା ମଧ୍ୟରୁ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ।

ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ 'ତାରେ ଜମିନ ପର୍' ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଏଭଳି ଏକ ରୋଗ ଅଛି । ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଏହି ରୋଗର ହାର ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ କେରଳ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହା ସହିତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ।"

ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ କିପରି?

ମନସ୍ତତ୍ୱବିତ୍ ଜିଜ୍ଞାସା ଇପ୍ସିତା ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ପିଲାଟି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ବି ଯଦି ପାଠ ମନେ ରହୁନଥିବ, ଅକ୍ଷରଗୁଡିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁନଥିବ, ଶବ୍ଦ କହିପାରୁଥିଲେ ବି ଲେଖି ପାରୁନଥିବ, ତେବେ ଜାଣିବେ ପିଲାଟି ଡିସ୍ଲେକ୍ସିଆ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ।"


ଏନେଇ ଏଡିଇଓ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, " ଏହି ରୋଗ ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ । ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ । ତେବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଦେବା ସେନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

