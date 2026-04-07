NASAର 'ଆର୍ଟେମିସ୍-II' ମିଶନରେ ଆଇଫୋନ୍: ସାଧାରଣ ଫୋନ୍‌ରୁ 'ସ୍ପେସ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍' ପାଲଟିବା ପଛର ରୋମାଞ୍ଚକର କାହାଣୀ

iPhone 17 Pro Maxରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଅନେକ ଉଚ୍ଚମାନର ଫଟୋ NASA ନିଜର ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲିକର (Flickr) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିସାରିଛି ।

The astronauts of the Artemis II mission are using the iPhone 17 Pro
Etv Bharatଆର୍ଟେମିସ୍ II ମିଶନର ମହାକାଶଚାରୀମାନେ iPhone 17 Pro ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି (Image Credit: Nasa)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 7, 2026 at 3:40 PM IST

ୱାଶିଂଟନ: ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ NASA ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 'ଆର୍ଟେମିସ୍-୨' (Artemis II) ମିଶନ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ iPhone 17 Pro Max କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି । ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଏହି ମିଶନରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପରି ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ କ୍ୟାମେରା ଏକଦ କରିପାରିବେ । ତେବେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଫୋନ ପଛର କାହାଣୀ କଣ । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ।

କାହିଁକି iPhone କୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି?

ନାସାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମହାକାଶଚାରୀ କ୍ରିଷ୍ଟିନା କୋଚ୍ ଏବଂ ରୀଡ୍ ୱାଇଜମ୍ୟାନ୍ ଅରିଅନ୍ (Orion) ମହାକାଶଯାନ ଭିତରୁ ପୃଥିବୀର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଏବଂ ନିଜର 'ସ୍ପେସ୍ ସେଲଫି' ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ମିଶନକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର କରିବ ।

4ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା (The 4-Phase Testing):

ମହାକାଶର ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିକିରଣ (Radiation) ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉପକରଣ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ । ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା,

ସୁରକ୍ଷା ପ୍ୟାନେଲ୍ ସମୀକ୍ଷା: ଏହି ଫୋନ୍‌କୁ କେବଳ ଏକ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାକାଶଯାନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଭାବେ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ଗଭୀର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ବିପଦ ଚିହ୍ନଟ (Hazard Identification): ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣରେ ଯଦି ଫୋନ୍‌ର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ତାହା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଆଖି କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସରେ ଯାଇପାରେ । ଏଥିସହିତ ବ୍ୟାଟେରୀର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ମହାକାଶଯାନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ।

ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଯୋଜନା: ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଫୋନ୍‌ରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଫୋନ୍‌ର ସମସ୍ତ ନେଟୱର୍କ (ୱାଇ-ଫାଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, ସେଲ୍ୟୁଲାର୍)କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ସ୍ପେସ୍ ମୋଡ୍' କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରି ଏହା ମହାକାଶଯାନର ସଙ୍କେତରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ନକରେ ।

ପ୍ରାୟୋଗିକ ପ୍ରମାଣ (Verification): ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଗଲା ଯେ ଫୋନ୍‌କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପକେଟ୍ କିମ୍ବା ଭେଲକ୍ରୋ (Velcro) ମାଧ୍ୟମରେ ଯାନର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଆଯାଇଥିବା ଅନେକ ଉଚ୍ଚମାନର ଫଟୋ NASA ନିଜର ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲିକର (Flickr) ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିସାରିଛି । ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏଠାରେ କହି ରଖିଛୁ ଯେ, ମହାକାଶରେ ଏହି ଆଇଫୋନ୍ କେବଳ ଏକ ଉଚ୍ଚମାନର କ୍ୟାମେରା ଭାବେ କାମ କରୁଛି । ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ମିଶନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଫଟୋ ପାଇଁ ନାସା ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପୁରୁଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ Nikon D5 ଏବଂ Nikon Z9 କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ।

