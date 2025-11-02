ETV Bharat / health

ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଛାଡୁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଶରୀର ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ...

ଜାଣି ଶୁଣି କୌଣସି ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଲ୍ ନ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଶରୀର ।

The body decreases its metabolic speed to save energy while it builds more fat reserves.
The body decreases its metabolic speed to save energy while it builds more fat reserves. (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 2, 2025 at 9:13 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ କିଛି ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିବା କଥା ଭାବନ୍ତି । କାରଣ କମ୍ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା କମ୍ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲୋରୀ ଶରୀରକୁ ଯାଏ ଓ ଜଲଦି ଓଜନ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର ସତରେ କମ୍ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ସମ୍ଭବ କି ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ମତ ଦିଅନ୍ତି । ତେବେ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଉପବାସ ବା ଇଣ୍ଟରମିଟେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟିଂ ସହିତ କ୍ୟାଲୋରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ବାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଜାଣି ଶୁଣି କୌଣସି ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଲ୍ ନ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ପାଚନପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ, ଶରୀରର ହଜମ କରିବା କ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ । ଏପରି ବାରମ୍ବାର କରିବା ଫଳରେ ଅଧିକ ଖାଇବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ ।

People who skip their meals experience energy depletion and craving for junk food
People who skip their meals experience energy depletion and craving for junk food (Getty Images)

ଭୋକିଲା ରହିଲେ ବଢେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରଣ:

ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲାଇଫ୍ କୋଚ ନିଧି ନାହାତା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ କହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଜଦି ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଭୋକିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏନେଇ ଶରୀର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରର ପାଚନକ୍ରିୟା ଧିମା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି ନିଧି ନାହାତା କହିଛନ୍ତି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସେ Just Be ନାମକ ଶାକାହାରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚଳାନ୍ତି ।

ଆପଣ ମିଲ୍ ସ୍କିପ୍ ବା ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ଶରୀର ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ?

କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ଭୋକିଲା ରହିବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ମୂଳତଃ ଆପଣ କମ୍ ଖାଇଲେ କମ୍ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲୋରୀ ଶରୀରକୁ ଯାଇଥାଏ । ଫଲରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଭୋକିଲା ରୁହନ୍ତି ବା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ କର୍ଟିସୋଲର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।

Our body needs whole plant-based foods, which include fruits and vegetables and whole grains
Our body needs whole plant-based foods, which include fruits and vegetables and whole grains (Getty Images)

"ଏହା ଫଳରେ ଶରୀର ନିଜର ପାଚନପ୍ରକ୍ରିୟା କମ୍ କରିଦେଇ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ । ଏପରି କରିବା ସମୟରେ ଶରୀରରେ ଅଧିକା ମେଦ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ସମୟେ ସମୟେ ଶକ୍ତିହ୍ରାସ ପାଇବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ"- ନିଧି ନାହାତା

ଭଦ୍ଭିଦଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା:

ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏପରି ବାରମ୍ବାର କରିଲେ ଶରୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଠାଉଥିବା ଭୋକର ସଂକେତରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖା ଦିଏ । ଏବଂ ଶରୀର ଅନାବଶ୍ୟକ ମେଦ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ । ଏହା ବଦଳରେ ନିରନ୍ତର ଅନ୍ତରାଳରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ପରିମାଣ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ । ନିଧି ନାହାତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ଶରୀରକୁ ଭଦ୍ଭିଦଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଫଳ, ପନିପରିବା, ଶସ୍ୟ, ଡ଼ାଲି, ବାଦାମ ଓ ମଞ୍ଜି ଆଦି ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଓଟ୍ସ ସହିତ କଦଳୀ ଓ ଚିଆ ମଞ୍ଜି ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ତତ୍ତ୍ବ ମିଳିଥାଏ । ଶରୀରର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି, ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଏବଂ ହର୍ବାଲ ଚା ପିଅନ୍ତୁ ।

କେଉଁମାନେ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ:

  1. ଯେଉଁମାନେ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ଓ ଥାଇରଏଡ଼ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନେ ଏପରି କରିବା ଅନୁଚିତ ।
  2. ନାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ହର୍ମୋନ ଚକ୍ରକୁ ସଠିକ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଏପରି କରିବା ଅନୁଚିତ ।
  3. ଶିଶୁ ତଥା ଯୁବକମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ ।

ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ରଖିବା ସହିତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଠିକ ସମୟରେ ନ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।

