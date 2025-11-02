ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଛାଡୁଛନ୍ତି କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଶରୀର ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ...
ଜାଣି ଶୁଣି କୌଣସି ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଲ୍ ନ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ଶରୀର ।
Published : November 2, 2025 at 9:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ କିଛି ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିବା କଥା ଭାବନ୍ତି । କାରଣ କମ୍ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା କମ୍ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲୋରୀ ଶରୀରକୁ ଯାଏ ଓ ଜଲଦି ଓଜନ ହ୍ରାସ ଘଟିଥାଏ । ମାତ୍ର ସତରେ କମ୍ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ସମ୍ଭବ କି ? ଏହାର ଉତ୍ତର ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ମତ ଦିଅନ୍ତି । ତେବେ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଉପବାସ ବା ଇଣ୍ଟରମିଟେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟିଂ ସହିତ କ୍ୟାଲୋରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ବାରା ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଜାଣି ଶୁଣି କୌଣସି ସମୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଲ୍ ନ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ପାଚନପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସହିତ, ଶରୀରର ହଜମ କରିବା କ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ । ଏପରି ବାରମ୍ବାର କରିବା ଫଳରେ ଅଧିକ ଖାଇବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୁଏ ନାହିଁ ।
ଭୋକିଲା ରହିଲେ ବଢେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରଣ:
ଆମ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ଲାଇଫ୍ କୋଚ ନିଧି ନାହାତା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ କହିଛନ୍ତି । ଆପଣ ଜଦି ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଭୋକିଲା ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏନେଇ ଶରୀର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀରର ପାଚନକ୍ରିୟା ଧିମା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି ନିଧି ନାହାତା କହିଛନ୍ତି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସେ Just Be ନାମକ ଶାକାହାରି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଚଳାନ୍ତି ।
ଆପଣ ମିଲ୍ ସ୍କିପ୍ ବା ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲେ ଶରୀର ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ?
କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ଭୋକିଲା ରହିବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି । ମୂଳତଃ ଆପଣ କମ୍ ଖାଇଲେ କମ୍ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲୋରୀ ଶରୀରକୁ ଯାଇଥାଏ । ଫଲରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ ହୁଏ । ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଭୋକିଲା ରୁହନ୍ତି ବା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ଶରୀରରେ ଶର୍କରାର ମାତ୍ରା କମ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏବଂ ଶରୀରରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ହର୍ମୋନ କର୍ଟିସୋଲର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ।
"ଏହା ଫଳରେ ଶରୀର ନିଜର ପାଚନପ୍ରକ୍ରିୟା କମ୍ କରିଦେଇ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ । ଏପରି କରିବା ସମୟରେ ଶରୀରରେ ଅଧିକା ମେଦ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ସମୟେ ସମୟେ ଶକ୍ତିହ୍ରାସ ପାଇବାର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଯାହାଫଳରେ ମନୋଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ"- ନିଧି ନାହାତା
ଭଦ୍ଭିଦଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା:
ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ଏପରି ବାରମ୍ବାର କରିଲେ ଶରୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଠାଉଥିବା ଭୋକର ସଂକେତରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖା ଦିଏ । ଏବଂ ଶରୀର ଅନାବଶ୍ୟକ ମେଦ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗେ । ଏହା ବଦଳରେ ନିରନ୍ତର ଅନ୍ତରାଳରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ରକ୍ତ ଶର୍କରା ପରିମାଣ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ । ନିଧି ନାହାତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଆମ ଶରୀରକୁ ଭଦ୍ଭିଦଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଫଳ, ପନିପରିବା, ଶସ୍ୟ, ଡ଼ାଲି, ବାଦାମ ଓ ମଞ୍ଜି ଆଦି ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଓଟ୍ସ ସହିତ କଦଳୀ ଓ ଚିଆ ମଞ୍ଜି ମିଶାଇ ଖାଇଲେ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ତତ୍ତ୍ବ ମିଳିଥାଏ । ଶରୀରର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି, ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଏବଂ ହର୍ବାଲ ଚା ପିଅନ୍ତୁ ।
କେଉଁମାନେ ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ:
- ଯେଉଁମାନେ ଡ଼ାଇବେଟିସ୍ ଓ ଥାଇରଏଡ଼ ଭଳି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନେ ଏପରି କରିବା ଅନୁଚିତ ।
- ନାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ହର୍ମୋନ ଚକ୍ରକୁ ସଠିକ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନେ ଏପରି କରିବା ଅନୁଚିତ ।
- ଶିଶୁ ତଥା ଯୁବକମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସଠିକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ରଖିବା ସହିତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସଠିକ ସମୟରେ ନ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ସଠିକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।
