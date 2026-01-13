ETV Bharat / health

ଏହି ସରଳ ଉପାୟରେ ଦାନ୍ତକୁ ପୋକ କାମୁଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ

ଦାନ୍ତକ୍ଷୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହିତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।

Simple home remedies to prevent tooth cavity
ଏହି ସରଳ ଉପାୟରେ ଦାନ୍ତକୁ ପୋକ କାମୁଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 13, 2026 at 8:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ଲୋକ ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଯେବେ ଆପଣ ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇ ଏସିଡ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଦାନ୍ତକ୍ଷୟ ହେବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ଏହା ପାଟିରେ ଥିବା ସ୍ନାୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟା ବେଶି ବଢିଗଲେ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ନେଇ ଦାନ୍ତମୂଳ ଫୁଲିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ।

ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେତେକ ସହଜ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା ରଖିବା ସହିତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ତାହା କମ୍ କରିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତଥା ଅଧିକ ଗଭୀର ଦାନ୍ତକ୍ଷୟ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

Simple home remedies to prevent tooth cavity
ଏହି ସରଳ ଉପାୟରେ ଦାନ୍ତକୁ ପୋକ କାମୁଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ (Getty Images)

ଜଡ଼଼ା ତେଲ ଓ ଲବଙ୍ଗ:

ଲବଙ୍ଗରେ ୟୁଜିନୋଲ (eugenol) ନାମକ ଏକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ କଷ୍ଟରୁ ଉପଶମ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟାକ୍ଚେରିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କରିଥାଏ । ଦାନ୍ତରେ ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ବାରା କଷ୍ଟ କମ୍ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ପାଣି ଓ ଜଡ଼ା ତେଲର ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ପାଟିରେ pHକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

Simple home remedies to prevent tooth cavity
ଏହି ସରଳ ଉପାୟରେ ଦାନ୍ତକୁ ପୋକ କାମୁଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ (Getty Images)

ଉଷୁମ ପାଣି ଓ ଲୁଣ:

ଉଷୁମ ପାଣି ଓ ଲୁଣରେ ଦୈନିକ 2 ଥର କୁଳି କରିବା ଦ୍ବାରା ପାଟିରେ ଥିବା ହାନିକାରକ ଏସିଡକୁ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ପାଟିର ସ୍ବଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦ ତଥା ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି । ଲୁଣ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଣୁଜୀବ ନାଶକାରୀ ଅଟେ । ଉଷୁମ ଲୁଣ ପାଣିରେ କୁଳି କରିବା ଦ୍ବାରା ଦାନ୍ତମୂଳରେ ଫସି ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ।

ଅଏଲ ପୁଲିଂ:

ଦାନ୍ତ ପୋକ କାଟିବା ସମସ୍ୟାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଉଛି ଅଏଲ ପୁଲିଂ । ଏଥିରେ ପାଟିରେ କିଛି ପରିମାଣର ତେଲ ରଖି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳି କରିବାକୁ ଅଏଲ ପୁଲିଂ କୁହନ୍ତି । ନଡିଆ ତେଲରେ କୁଳି କରିବା ଦ୍ବାରା ପାଟିର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ମଇଳା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ । ଏକ ଚାମଚ ନଡିଆ ତେଲକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳ ସମୟରେ ପାଟିରେ ନେଇ 10ରୁ 15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳି କରନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନଡିଆ ତେଲରେ ଥିବା ଲଉରିକ ଏସିଡ (lauric acid) ଜୀବାଣୁ ମାରିବା ସହିତ ଦାନ୍ତମୂଳକୁ ଶକ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଦାନ୍ତର ପୂର୍ବ ଚମକ ଫେରିଆସିଥାଏ ।

ଦାନ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଜରୁରୀ:

ଏହି ସବୁ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଏଗୁଡିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ । ଦାନ୍ତରେ ହେଉଥିବା ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକୁ ବହୁ ଲୋକ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଆଗକୁ ବଢି ବହୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବା ସହିତ ପକେଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୋଝ ବଢାଇଥାଏ । ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପାଟିର ସ୍ବଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ, ଚିନି କମ୍ ଖାଇବା ଓ ସମୟ ସମୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଦାନ୍ତର ସଠିକ ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଝଡିଯାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ବଢାଇଥାଏ କ୍ୟାନସର ସମ୍ଭାବନା, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ

ପାଦ ଦେଇଥାଏ ହୃଦଘାତ ପରି ଅନେକ ଗୁରୁତର ରୋଗର ପ୍ରଥମ ସୂଚନା, ଜାଣନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ..

ପୋଷକ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ସାଜିପାରେ ଶତ୍ରୁ, ଔଷଧ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁନି ଏସବୁ

Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।

TAGGED:

TIPS FOR PREVENTING TOOTH DECAY
TIPS FOR PREVENTING TOOTH CAVITY
TOOTH CAVITY
HOME REMEDIES
HOME REMEDIES TO TOOTH CAVITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.