ଏହି ସରଳ ଉପାୟରେ ଦାନ୍ତକୁ ପୋକ କାମୁଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ
ଦାନ୍ତକ୍ଷୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ସହିତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ।
Published : January 13, 2026 at 8:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବହୁ ଲୋକ ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଯେବେ ଆପଣ ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇ ଏସିଡ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଦାନ୍ତକ୍ଷୟ ହେବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ଏହା ପାଟିରେ ଥିବା ସ୍ନାୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ସମସ୍ୟା ବେଶି ବଢିଗଲେ ଅସହ୍ୟ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ନେଇ ଦାନ୍ତମୂଳ ଫୁଲିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ।
ଏପରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେତେକ ସହଜ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତକୁ ସଫା ରଖିବା ସହିତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ତାହା କମ୍ କରିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତଥା ଅଧିକ ଗଭୀର ଦାନ୍ତକ୍ଷୟ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ଜଡ଼଼ା ତେଲ ଓ ଲବଙ୍ଗ:
ଲବଙ୍ଗରେ ୟୁଜିନୋଲ (eugenol) ନାମକ ଏକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଥାଏ । ଏଥିରେ କଷ୍ଟରୁ ଉପଶମ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟାକ୍ଚେରିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଶ କରିଥାଏ । ଦାନ୍ତରେ ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ଲଗାଇବା ଦ୍ବାରା କଷ୍ଟ କମ୍ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ପାଣି ଓ ଜଡ଼ା ତେଲର ମିଶ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ପାଟିରେ pHକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ଉଷୁମ ପାଣି ଓ ଲୁଣ:
ଉଷୁମ ପାଣି ଓ ଲୁଣରେ ଦୈନିକ 2 ଥର କୁଳି କରିବା ଦ୍ବାରା ପାଟିରେ ଥିବା ହାନିକାରକ ଏସିଡକୁ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ପାଟିର ସ୍ବଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ଆୟୁର୍ବେଦ ତଥା ବିଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇସାରିଛି । ଲୁଣ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଅଣୁଜୀବ ନାଶକାରୀ ଅଟେ । ଉଷୁମ ଲୁଣ ପାଣିରେ କୁଳି କରିବା ଦ୍ବାରା ଦାନ୍ତମୂଳରେ ଫସି ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ।
ଅଏଲ ପୁଲିଂ:
ଦାନ୍ତ ପୋକ କାଟିବା ସମସ୍ୟାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ହେଉଛି ଅଏଲ ପୁଲିଂ । ଏଥିରେ ପାଟିରେ କିଛି ପରିମାଣର ତେଲ ରଖି କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳି କରିବାକୁ ଅଏଲ ପୁଲିଂ କୁହନ୍ତି । ନଡିଆ ତେଲରେ କୁଳି କରିବା ଦ୍ବାରା ପାଟିର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଓ ମଇଳା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ । ଏକ ଚାମଚ ନଡିଆ ତେଲକୁ ଖାଲି ପେଟରେ ସକାଳ ସମୟରେ ପାଟିରେ ନେଇ 10ରୁ 15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଳି କରନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଏହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ନଡିଆ ତେଲରେ ଥିବା ଲଉରିକ ଏସିଡ (lauric acid) ଜୀବାଣୁ ମାରିବା ସହିତ ଦାନ୍ତମୂଳକୁ ଶକ୍ତ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଦାନ୍ତର ପୂର୍ବ ଚମକ ଫେରିଆସିଥାଏ ।
ଦାନ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଜରୁରୀ:
ଏହି ସବୁ ଘରୋଇ ଉପାୟ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଏଗୁଡିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ । ଦାନ୍ତରେ ହେଉଥିବା ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକୁ ବହୁ ଲୋକ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଆଗକୁ ବଢି ବହୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବା ସହିତ ପକେଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବୋଝ ବଢାଇଥାଏ । ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପାଟିର ସ୍ବଚ୍ଛତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ, ଚିନି କମ୍ ଖାଇବା ଓ ସମୟ ସମୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଦାନ୍ତର ସଠିକ ଯତ୍ନ ନ ନେଲେ ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଝଡିଯାଏ ।
Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।