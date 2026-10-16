ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର କିଡନୀ ରୋଗ: ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡେନି, ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପକାଇପାରେ କ୍ରନିକ୍ ବୃକକ୍ ରୋଗ !
କ୍ରନିକ୍ ବୃକକ୍ ରୋଗ (CKD) କେବଳ ରକ୍ତ ଛାଣିବାର କ୍ଷମତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ । ବରଂ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଶରୀରର ଅନେକ ଅଂଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ।
Published : October 16, 2026 at 2:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକେ କିଡନୀକୁ ଏକ 'ଫିଲ୍ଟର' ବୋଲି ଭାବନ୍ତି । ଯାହା ଶରୀରରୁ ପରିସ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଅପସାରଣ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣିକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ କିଡନୀ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ଅଙ୍ଗ ଯାହା ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ତରଳ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖେ, ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଏବଂ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଯଶୋଦା ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତର ତରୁଣ କୁମାର ସାହା କହିଛନ୍ତି,"କିଡନୀ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ଏବଂ ଶରୀରରେ ଏସିଡ୍-ବେସ୍ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯେତେବେଳେ କିଡନୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, ଏହା ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଯାହାକୁ କ୍ରନିକ୍ ବୃକକ୍ ରୋଗ (CKD)ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହାର ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ।
ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବୃକକ୍ ରୋଗ କିପରି ସମଗ୍ର ଶରୀରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ?
ହୃଦ୍ରୋଗ:
କ୍ରନିକ୍ ବୃକକ୍ ରୋଗ (CKD) ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ହୃଦ୍ରୋଗ । ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଏହି ବିପଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । କ୍ରନିକ୍ ବୃକକ୍ ରୋଗ (CKD) ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ଅତ୍ୟଧିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଧାରଣ, ରକ୍ତହୀନତା, ଫୁଲା ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ କ୍ଷତି ସମେତ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ହାର୍ଟ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରେ । CKD ରୋଗୀମାନଙ୍କ ହୃଦଘାତ ଅନିୟମିତ ହୃଦ୍ସ୍ପନ୍ଦନର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ।
ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଧାରଣ:
ଏକ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ବୃକକ୍, ଶରୀରରେ ଲବଣ ଏବଂ ଜଳସ୍ତରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ । ଏହା ରକ୍ତଚାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ବୃକକକୁ ଆହୁରି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ଶରୀରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତିଧାରଣ ପାଦ, ଗୋଇଠି କିମ୍ବା ହାତରେ ଫୁଲିପାରେ । ଯଦି ଫୁସଫୁସରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହୁଏ ତେବେ ଏହା ଆଖି ତଳେ ଫୁଲା, ହଠାତ୍ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।
ରକ୍ତହୀନତା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ:
ଏକ ସୁସ୍ଥ ବୃକକ୍ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ହରମୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଲାଲ ରକ୍ତକଣିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଏ । CKD ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଲୌହ ଅଭାବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ରକ୍ତହୀନତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ହ୍ରାସ ପାଏ, ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଦୁର୍ବଳତା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଫିକା ଚର୍ମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ହୃଦୟ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଇପାରେ ।
ଦୁର୍ବଳ ହାଡ଼ ଏବଂ ଖଣିଜ ଅସନ୍ତୁଳନ:
ବୃକକ୍ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଫସଫରସ୍ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । କ୍ରନିକ୍ ବୃକକ୍ ରୋଗ (CKD)ରେ, ଶରୀରରେ ଫସଫରସ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ,ସେତେବେଳେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଏ। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ଶରୀର ଅଧିକ ପାରାଥାଇରଏଡ୍ ହରମୋନ୍ ମୁକ୍ତ କରେ, ଯାହା ହାଡ଼ରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଟାଣି ନେଇଥାଏ । ଏହା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାଂସପେଶୀ କ୍ରାମ୍ପ, କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହାସହ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀରେ ଜମା ହେବା ଫଳରେ ହୃଦ୍ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ପୋଟାସିୟମର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ଏବଂ ଏସିଡ୍ ଜମା:
ଯେତେବେଳେ ବୃକକ୍ ପୋଟାସିୟମ ବାହାର କରିପାରେ ନାହିଁ, ରକ୍ତରେ ଏହାର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏହାକୁ ହାଇପରକଲେମିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହା ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ଅନିୟମିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହାର ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବୃକକ୍ ଶରୀରରୁ ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରେ । ଯଦି ଏସିଡ୍ ଜମା ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ହାଡ଼ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ କ୍ଷୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରେ ଏବଂ ବୃକକ୍ କ୍ଷତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ ।
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି:
CKDର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଶରୀରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । କିଛି ଲୋକ ନିଦ୍ରା ସମସ୍ୟା, ସ୍ମୃତି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅବସାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଇପାରେ । ଏହି ରୋଗ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଜୀବନଯାପନ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସଂକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ତେଣୁ ଟୀକାକରଣ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଅଧିକ ଦିନ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି କି ? ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ ଥାଇରଏଡ ସମସ୍ୟା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚର ତାଲିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦାବି କଲା ମେଡିକାଲ ଡିଭାଇସ୍ ଶିଳ୍ପ
(ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ଟିପ୍ସ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ।)