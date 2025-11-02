ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? ହୋଇପାରେ B12 ଅଭାବର କାରଣ...
ଆପଣ ଶରୀରରେ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ? ହୋଇପାରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବର କାରଣ ।
Published : November 2, 2025 at 4:23 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭିଟାମିନ୍ B12 ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ? ପ୍ରକୃତରେ, ଭିଟାମିନ୍ B12 ଡିଏନଏ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକା ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ଆମେ ଏହାର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ନଚେତ୍ ଏହା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ଶରୀରରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ମନେ ହୁଏ । ଫଳରେ ଏହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବରୁ ଶରୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ?
ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା: ଏହା ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ। ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ଲାଲ ରକ୍ତ କଣିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ବହନ କରୁଥିବାରୁ ଶରୀରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ନିରନ୍ତର ଥକ୍କାପଣ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଯାଏ ।
ସ୍ନାୟୁ ସମସ୍ୟା: ସ୍ନାୟୁ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ସ୍ତର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ନାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଝିମ୍ଝିମ୍ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।
ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା: ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ, ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।
ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ହ୍ରାସ: ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ସିଧାସଳଖ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ, ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଭାବ ଡିମେନ୍ସିଆ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ଚର୍ମ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା: ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ରକ୍ତହୀନତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହା ଚର୍ମ ଏବଂ ଆଖି ହଳଦିଆ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ବିନା ଚର୍ମ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ।
ଜିଭ ଏବଂ ପାଟି ଫୁଲିବା: ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ଜିଭରେ ଫୁଲା, ଲାଲପଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଜିଭ ମସୃଣ ଏବଂ କୋମଳ ଅନୁଭବ କରିପାରେ । ବାରମ୍ବାର ମୁଖ ଘା' ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ: ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ବ୍ୟତୀତ, ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହା ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେରୋଟୋନିନ୍ ଏବଂ ଡୋପାମିନ୍ ଭଳି ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ ।
ଭିଟାମିନ୍ B12ର ଉତ୍ସ:
ଭିଟାମିନ୍ B12 ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ, କଲିଜା, କ୍ଲାମ୍ସ, ସାର୍ଡିନ୍, ଲାଲ ମାଂସ, ସାଲମନ, ଟୁନା, ସେଲ୍ ଫିସ୍, ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଦହି, ପନିର ଇତ୍ୟାଦିରେ ମିଳିଥାଏ। ଯାହା ଶରୀରରେ ଏହାର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିପାରିବ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟରେ ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12ର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଏହାର ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଏହା ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପିଅନ୍ତୁ ସଜନା ଛୁଇଁ ସୁପ୍ ,ମିଳିବ ଏହି ସବୁ ଫାଇଦା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ...
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଆପଣ ମୋଟାପଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ କି? ପିଅନ୍ତୁ ଏହି ରସ...
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ