ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି, ହୋଇପାରେ ହୃଦଘାତ କାରଣ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରକ୍ତରେ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର (LDL) ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହେଉଛି ଏକ ମହମ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ହରମୋନ୍ (ଯେପରିକି ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରନ୍) ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଭିଟାମିନ୍ Dର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ପିତ୍ତ ଏସିଡ୍ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଯାହା ଚର୍ବି ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତଥାପି ରକ୍ତରେ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିପାରେ, ଯାହା ହୃଦରୋଗ ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ ।

ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଏ ନାହିଁ । ଅନେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ । ତଥାପି କିଛି ସତର୍କତା ମୂଳକ ସଙ୍କେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହି ବିପଦକୁ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ । ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ କେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ।

ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା (ଆଞ୍ଜାଇନା):

ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆଥେରୋସ୍କ୍ଲେରୋସିସ୍ ହେଉଛି ଧମନୀରେ ଚର୍ବି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଜମା ହେବା । ଏହାକୁ ଧମନୀର କଠିନତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଏକ ହୃଦରୋଗ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଧମନୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

HIGH CHOLESTEROL SYMPTOMS
HIGH CHOLESTEROL SYMPTOMS (GETTY IMAGES)

ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ:

ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍‌ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ କମ୍ କରିପାରେ, ଯାହା ଫୁସଫୁସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣକୁ ସୀମିତ କରିପାରେ । ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ କିମ୍ବା ଶୋଇବା ସମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବେଳେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ।

ଥକ୍କାପଣ :

ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍‌ ଧମନୀକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦିଏ, ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ କରେ । ଏହା ହାର୍ଟକୁ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଥାଏ।

ଶରୀରରେ ଝିମ୍ ଝିମ୍ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେବା:

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍‌ ପ୍ଲାକ୍ ଗୋଡ଼ରେ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅବରୋଧ କରିପାରେ । ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପେରିଫେରାଲ୍ ଧମନୀ ରୋଗ (PAD) କୁହାଯାଏ। ଚାଲିବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଭାରୀ କିମ୍ବା ଜଳାପୋଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସାଧାରଣତଃ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ଧମନୀ ସମସ୍ୟାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଧମନୀରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍‌ ଜମା ହେବା ହାତ ଏବଂ ପାଦକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଝିମ୍ ଝିମ୍ କିମ୍ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ।

ଜାନ୍ଥୋମାସ୍: ଏଗୁଡ଼ିକ ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବି ଜମା ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ କହୁଣୀ, ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ । ଆଖି ଚାରିପାଖରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଜମା ହେବା, ଆଖିପତାରେ ହଳଦିଆ ଦାଗ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍‌ର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ।

ହୃଦଘାତ: କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆଥେରୋସ୍କ୍ରୋସିସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ଧମନୀରେ ଅବରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଏହା ହୃଦଘାତ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।

ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ:

ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ୟାଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଯେପରିକି ମାଂସ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ, ଭଜା ଖାଦ୍ୟ, ମିଠା ବେକରୀ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ, LDL (ଖରାପ) କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ମାଛ, ବାଦାମ ଏବଂ ଅଲିଭ୍ ତେଲ ଭଳି ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ।

ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ:

ବ୍ୟାୟାମ HDL ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ରକ୍ତରେ LDL ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତଥାପି, ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ HDL କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହ୍ରାସ କରେ । ତେଣୁ ଦୈନିକ ବ୍ୟାୟାମ, ଯେପରିକି ଚାଲିବା, ପହଁରିବା କିମ୍ବା ସାଇକେଲିଂ, ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ।

ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରଭାବ:

କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସମସ୍ୟା ଜେନେଟିକ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ ।

ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା:

ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାହାକୁ ଆଞ୍ଜାଇନା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଯଦି ହୃଦୟକୁ ରକ୍ତ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା ଧମନୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ । ଏହା ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯାହା କରୋନାରୀ ଧମନୀ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ହୃଦଘାତ: ଯଦି ପ୍ଲାକ୍ ଫାଟିଯାଏ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିପାରେ। ଏହି ଜମାଟ ଫାଟିବା ସ୍ଥାନରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରେ, କିମ୍ବା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଧମନୀକୁ ଅବରୋଧ କରିପାରେ। ଯଦି ହୃଦୟର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଅବରୋଧିତ ହୁଏ, ତେବେ ହୃଦଘାତ ହୁଏ । ହୃଦଘାତ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାର ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍: ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ମସ୍ତିଷ୍କର କୌଣସି ଅଂଶକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଅବରୋଧ କରେ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହାର ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ।

ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ: ଧୂମପାନ HDL ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ LDL ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସରାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ବିପଦ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଖାଦ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ନିୟମିତ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ଏହି ବିପଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।

