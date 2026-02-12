ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ କାଢିବା ଦ୍ବାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୁଏ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ସତ କଣ
ପାଟିରେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ଉଠିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ? ଏହାକୁ ବାହାର କରିବା ଦ୍ବାରା କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ କି ? ଏପରି କହିଲେ ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ସର୍ଜନ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଧାରଣତଃ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 32ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପରିଣତ ବୟସରେ, କେବଳ 28ଟି ରହିଥାଏ । କାରଣ ପାଟିରେ ସ୍ଥାନ କମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କ୍ଷୟ ହୁଏ । ବାସ୍ତବରେ 20 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଉପର ଏବଂ ତଳ ପାଟିରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ । ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ କୁହାଯାଏ । ଏହା ବୟସ ବଢିବା ସହ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସେ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି । ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ, ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ କାଢ଼ିବା ଦ୍ବାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ଆଖିକୁ କୋଣସି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ବାସକୁ ନେଇ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ଅଛି କି ନାହିଁ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ସର୍ଜନ୍ ଡାକ୍ତର ବିକାଶ ଗୌର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ?
ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ଉଠିଲା ବେଳେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ହୁଏ ?
ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ 17ରୁ 25 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଟିରେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ । ହେଲେ ଏହି ବୟସରେ ପାଟିରେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁବକ ଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସ୍ଥାନ ନଥାଏ । ତେଣୁ ବୟସ ସହିତ ପାଟି ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ, ଯେତେବେଳେ ପାଟି ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଟି ଯେପରି ବଢ଼ିବା ଉଚିତ, ତାହା ବଢ଼ି ନଥାଏ । ଫଳରେ ଏହି ଦାନ୍ତ ଉଠିବା ସମୟରେ ବେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସଂକ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ମୋଲାର ମାଢ଼ିରେ ଫସିଯାଏ, ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଦାନ୍ତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ, କିମ୍ବା ବଙ୍କା ହୋଇ ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣ (ପେରିକୋରୋନାଇଟିସ୍) ସୃଷ୍ଟି କରେ ।
ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ବାହାର କରିବାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି କି ?
ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ବାହାର କରିବା ଆଖିକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରେ । ଏବଂ ଏହା ସ୍ନାୟୁ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ଏନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ । ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ପାଟିର ପଛପଟେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ 17 ରୁ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଉଠିଥାଏ । ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ ସବୁଜ ପତ୍ର, ଫଳ, ବିନ୍ସ ଏବଂ ମାଂସ ଚୋବାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏବେ ଅଧିକ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ ଏବଂ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା କାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଉଛେ । ତେଣୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି କାରଣରୁ, ଆମକୁ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
ଡାକ୍ତର କ’ଣ କୁହନ୍ତି ?
ଡେଣ୍ଟାଲ୍ ସର୍ଜନ୍ ଡକ୍ଟର ବିକାଶ ଗୌର କହିଛନ୍ତି,"ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ କଢ଼ାଗଲେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି । କାରଣ ଦାନ୍ତ, ଆଖି ଏବଂ ମୁହଁର ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରର ବହୁତ ନିକଟତର । ପ୍ରକୃତରେ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଅପ୍ଟିକ୍ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦାନ୍ତ ଏବଂ ଜାବୁଡ଼ି ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହି ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହି ଦାନ୍ତକୁ ବାହାର କରାଗଲେ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ ।"
ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ କଢ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ
ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରୁ ବାହାରିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହା ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଖାଇବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ । କେତେକ ସମୟରେ, ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତ ଧାରରୁ ବାହାରିଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ସେଥିରେ ଫସି ଯାଇପାରେ । ଏହାସହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ, ଜ୍ଞାନ ଦାନ୍ତକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ । ଏହାକୁ ବାଢିବା ସମୟରେ ଆଖି, ମସ୍ତିଷ୍କ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପାଇଁ କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପଦ ।"
