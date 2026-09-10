Explainer: ସିକିଲ ସେଲ୍ ରୋଗରେ ଦେଶରେ ଶୀର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା, କାରଣ କହିଲେ SCB ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର ସୁଧା ସେଠୀ
2025ରେ ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 96,484 ଜଣ ସିକିଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ।ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଖୋଲିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସେଣ୍ଟର।ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 10, 2026 at 2:40 PM IST
କଟକ: ସିକିଲ ସେଲ୍ (Sickel Cell) ବା ରକ୍ତଶିକୁଳି ରୋଗ ଶିକୁଳିରେ ଓଡ଼ିଶା । ସିକିଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଶରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା । ଗତ 2025 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଲୋକସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ. ପି ନଡ୍ଡା ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ 96,484 ଜଣ ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି । ରକ୍ତଶିକୁଳି ଏକ ସାଧାରଣ ରୋଗ ନୁହେଁ । ବିଳମ୍ବରେ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ରୋଗୀକୁ ବହୁ ଜଟିଳତା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିଥାଏ । କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ସିକିଲ୍ ସେଲ ରୋଗୀ ? ଜାଣନ୍ତି କି ... ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଏହି ରୋଗ ହେବା ପଛରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ଅଟେ ।
ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ । ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଓ କମ୍ ବୟସରୁ ଏହି ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେବା ପଛରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲର କ୍ଲିନିକାଲ ହେମାଟୋଲୋଜି ଏବଂ ବିଏମଟି ୟୁନିଟ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ସୁଧା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ।
କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ସୁଧା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗୀ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଉଭୟ ବାପା ଏବଂ ମା’ଙ୍କର ସିକିଲ ସେଲ ମାଇନର ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ମେଜର ହେବାରୁ ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସିକିଲ ସେଲ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅଟେ ।’
ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିବାହ ସହ ସିକିଲ ସେଲର ସମ୍ପର୍କ କଣ ?
ଓଡ଼ିଶାରେ ସିକିଲ ସେଲ୍ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । " ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି, ସେଠାରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ସିକିଲ ସେଲ ମାଇନର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ । ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାଇନର ସିକିଲ ସେଲ ପୀଡିତଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି , ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସିକିଲ ସେଲରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ " ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସୁଧା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ରକ୍ତ ନମୂନା ପରୀକ୍ଷା କରିନେବା ଉଚିତ୍ ।
ଜାତକ ବଦଳରେ ସିକିଲ ସେଲ କାର୍ଡର ମେଳ କରାନ୍ତୁ:
ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରାରେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ଜାତକ ମେଳ କରାଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଧାରଣା ଥାଏ ଜାତକ ମେଳ ହେଲେ ବିବାହ ପରେ ଦମ୍ପତି ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ । ତେବେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାତକ ମେଳ କରିବା ବଦଳରେ ସିକିଲ ମେଲ କାର୍ଡର ମେଳ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାତ୍ର । ସିକିଲ ସେଲ ପଜିଟିଭ ବିବାହ ନକରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । କାରଣ ପଜିଟିଭ ବାପା ମା’ଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ନାନା ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିକିଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀ ଅଧିକ ?
ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରୁ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 92 ହଜାର ଲୋକ ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ ।
- ଅନୁଗୋଳ
- ବଲାଙ୍ଗୀର
- ବାଲେଶ୍ବର
- ବରଗଡ
- ବୌଦ୍ଧ
- ଦେବଗଡ
- ଗଜପତି
- ଗଞ୍ଜାମ
- ଝାରସୁଗୁଡା
- କଳାହାଣ୍ଡି
- କନ୍ଧମାଳ
- କେନ୍ଦୁଝର
- କୋରାପୁଟ
- ମାଲକାନଗିରି
- ମୟୂରଭଞ୍ଜ
- ନୂଆପଡା
- ରାୟଗଡା
- ସମ୍ବଲପୁର
- ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର
- ସୁନ୍ଦରଗଡ
SCB ମେଡିକାଲର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ:
|ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସିକିଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ (Major) ?
|ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସିକିଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀ କମ୍ ପ୍ରଭାବିତ (Minor) ?
|1.6%
|9.6%
ସିକିଲସେଲ ରୋଗ କଣ ?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, " ସିକିଲ ସେଲ୍ ରୋଗ ସାଧାରଣତଃ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେବାର 6 ମାସ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳ ତାହାର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ S ଅଧିକ ହୁଏ ଏବଂ H କମିଯାଏ । ଏହି ସମୟରେ ରୋଗୀର ହାତ ଗୋଡ଼ ଓ ଆଙ୍ଗୁଠି ଫୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଶରୀର ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ । ଶିଶୁଟି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିବା ସହିତ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଏ । ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ରୋଗର ଜଟିଳତା ଦେଖାଯାଏ । ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ, ଶିଶୁଟି ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଛି ବୋଲି ଧରାଯାଏ । ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ।"
କେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼େ ?
HPLC (High-Performance Liquid Chromatography) ପରୀକ୍ଷା କରାଇଲେ ଜଣାପଡେ ଶିଶୁ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗ ନା ସିକିଲ ସେଲରେ ପୀଡିତ । ପରୀକ୍ଷା ପରେ ତାହା ମାଇନର ଅଛି କି ମେଜର୍ ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ୍ । ଏଥିପାଇଁ ବାପା ମା’ଙ୍କର ରକ୍ତର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ଯଦି ମାଇନର ବାହାରେ ତେଵେ ଶିଶୁଟିର ମେଜର ହୋଇଥିବ । ଯଦି ସିକିଲ ସେଲ 40 ପ୍ରତିଶତ ଉପରେ ଥିବ, ତେଵେ ତାହା ମେଜର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସୁଧା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ।
କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବେ ?
ଯେଉଁ ଶିଶୁ ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗରେ ପୀଡିତ, ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ସଂକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି । ନିମୋନିଆ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷକରି ହାତଗୋଡ ଓ ଛାତିରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି । ଶରୀରରେ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯାଏ । ଏପରି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଶୀଘ୍ର ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡିଲେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡିତଙ୍କୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସୟୁରିଆ (Hydroxyurea) କ୍ୟାପସୁଲ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ।
ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏହି ରୋଗ ନିରୂପଣ ହୋଇପାରିବ:
ଡାକ୍ତର ଦିନବନ୍ଧୁ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି , ଗର୍ଭବସ୍ଥାରେ ଏହି ରୋଗ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ବାପା ମା’ଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଅତି ସହଜରେ ଏହା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ । ଯଦି ଶିଶୁଟି ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ଜଣାପଡେ ତେଵେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ନିରାକରଣ ସମ୍ଭବ । ଯଦି ମାଇନର ଜଣାପଡେ ତୁରନ୍ତ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇ ଭଲ କରାଯାଇ ପାରିବ । ମେଜର ଜଣାପଡେ ଗର୍ଭ ଧାରଣର 7 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ । ତେଣୁ ଗର୍ଭ ଧାରଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରାଇବାକୁ ଡାକ୍ତର ଦିନବନ୍ଧୁ ସାହୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ବଢୁଛନ୍ତି ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗୀ:
କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପ୍ରତିମାସରେ 600 ମେଜର ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଯଦିଓ 9 ଶହ ରୋଗୀ ପଞ୍ଜିକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 6 ଶହ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସୁଧା ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି । 64 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1.6 ପ୍ରତିଶତ ରୋଗୀ ମେଜର ଅଟନ୍ତି । 9.4 ପ୍ରତିଶତ ରୋଗୀ ମାଇନର । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଓଡିଶାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ କରାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗୀ ?
କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲର ସିକିଲ ସେଲ୍ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ସୁଧା ସେଠୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଶାରେ 10.6 ପ୍ରତିଶତ ସିକିଲ ସେଲ୍ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା ।
SCBରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଦକ୍ଷତା କେନ୍ଦ୍ର :
ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ସିକିଲ ସେଲ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି । କିପରି ଶୀଘ୍ର ନିରୂପଣ ଓ ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କରି କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ଜଲେଜରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ ଲାଗି ଥିବାରୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି । ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ ନ ଆଣି ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ କାଗଜରେ ବୁନ୍ଦାଏ ରକ୍ତ ପଠାଇଲେ ସେଥିରୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ନୂଆପିଢ଼ିର ମେସିନ ରହିଛି । ଏଣିକି ରୋଗ ନିରୂପଣ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ, ସଠିକ୍ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସିକିଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ । ଜନ୍ମର ଆରମ୍ଭରୁ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପରାମର୍ଶ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ନିୟମିତ ଫଲୋଅପ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ । ଏହା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ଏକ ବଡ଼ ସହାୟକ ହେବ।”
ତେବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗ, ଥାଲାସେମିଆ, ହିମୋଫିଲିଆ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶଗତ ରକ୍ତ ରୋଗର ଜିନ୍ଗତ ନିରୂପଣ କରାଯାଇ ପାରିବ । ଏହି ସୁବିଧାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଜିନୋମିକ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ରୋଗ ନିରୂପଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା ମିଳିବ।
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ କଣ ଲାଭ ମିଳିବ ?
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍କ୍ରିନିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନବଜାତ ଶିଶୁମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା ବଂଶଗତ ରକ୍ତ ରୋଗର ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ନିରୂପଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ଫଳରେ ରୋଗକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଚିହ୍ନଟ କରି ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ଓ ପରିଚାଳନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନଟ, ଉନ୍ନତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ ସିକଲ୍ ସେଲ୍ ରୋଗମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଦିଗରେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଜଗନ୍ନାଥ ମାହାଳି ନାମକ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିଛନ୍ତି, " ତାଙ୍କ ପିଲାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ଜ୍ଵର ହେବା ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଡା ଲାଗି ରହିଥିଲା । ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ରୋଗ ଜଣାପଡିଲା । କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ଆସି ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମେସିନ ପାଇଁ ଅନେକ ରୋଗୀ ବହୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । "
ସିକିଲ ସେଲ୍ ବା ରକ୍ତ ଶିକୁଳି ରୋଗ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗ ଅଟେ । ଏହାକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ଏହି ରୋଗ ହେବାର ଅନ୍ୟତମ କାରଣ । ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସିକିଲ ସେଲରେ ପୀଡିତ କି ନାହିଁ ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରାଇନେବା ଉଚିତ । ସଚେତନତା ହିଁ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାର ସଠିକ ଉପାୟ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ