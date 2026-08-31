ETV Bharat / health

ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍‌କୁ ନେଇ ତତ୍ପର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ;୯ ନମୁନା ନେଗେଟିଭ୍‌, ଚାଲିଛି ମାସ୍‌ ସ୍କ୍ରିନିଂ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବା ସହ ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

scrub typhus health dept steps up surveillance 9 samples negative
ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍‌କୁ ନେଇ ତତ୍ପର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ;୯ ନମୁନା ନେଗେଟିଭ୍‌, ଚାଲିଛି ମାସ୍‌ ସ୍କ୍ରିନିଂ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 31, 2026 at 6:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍‌ କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ନଜରଦାରୀକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ କିମ୍ବା ଅଯଥା ଚିନ୍ତିତ ନହେବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍‌ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ଏପିଡେମିଓଲୋଜିକାଲ୍ ଓ ଲାବୋରେଟୋରୀ ସର୍ଭେଲାନ୍ସକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବା ୯ଟି ନମୁନାର IgM ELISA ରିପୋର୍ଟ ୩୦ ଅଗଷ୍ଟରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଛି । ଏହା ସହିତ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯାଇ ନୂଆ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସହ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନୂଆ ନମୁନାର ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଲାବୋରେଟୋରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କେବଳ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କ୍ଲଷ୍ଟର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ନିଶ୍ଚିତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍କର୍ଷ ନିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍‌ରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ବୁଦା ଓ ଅଧିକ ଘାସ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏଥି ସହ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପୂରା ଶରୀର ଢାଙ୍କି ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ପୂରା ହାତ ଥିବା ସାର୍ଟ, ଲମ୍ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଢାଙ୍କୁଥିବା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଘାସ କିମ୍ବା ମାଟି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ବସିବା ବା ଶୋଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ଘର ଓ ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜ୍ୱର ହେବା ସବ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା, ଶରୀର ଓ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଭଳି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏପରିକି ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ଶରୀରରେ ଦାଗ କିମ୍ବା କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଘା’ ଭଳି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚେତନା ହ୍ରାସ ଭଳି ଜଟିଳତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।


ଏହି କୀଟ କାମୁଡିବାର ପ୍ରାୟ ପରେ ଦୁଇ-ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇପାରେ । ତେଣୁ ଜ୍ୱର ଲଗାତାର ରହିଲେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ଭାବି ଅଣଦେଖା ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ମନଇଛା କୌଣସି ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ମୁହେଁ । ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିଥାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆ ଯାଇଛି ।

TAGGED:

SCRUB TYPHUS HEALTH DEPT
ORIENTIA TSUTSUGAMUSHI
ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ
ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ
SCRUB TYPHUS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.