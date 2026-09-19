ETV Bharat / health

ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୮୭୧ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮୭୧ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ଜନସଚେତନତା ପଦକ୍ଷେପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ ଦାସ

Scrub Typhus
ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 19, 2026 at 7:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ (Scrub Typhus) । ଚଳିତ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮୭୧ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଫଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଜନସଚେତନତା ପଦକ୍ଷେପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ।

ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ:

ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ପରେ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବଢ଼ାଇବା ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି । ବିଶେଷକରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଜ୍ୱର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣକୁ ଅବହେଳା ନକରି ତୁରନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ୮୭୧ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏହାର ପ୍ରସାର ରୋକିବା, ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉପରେ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ବ ବଢ଼ିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି ଯେ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ୍ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ମୃତ୍ୟୁ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।


ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (CDM&PHO)ର ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ରୋଗ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି । ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା ନକରିବାକୁ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।"


ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଜ୍ୱର ହେବା ସହ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା, ଶରୀର ଓ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ମାନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଏପରିକି ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରେ ଶରୀରରେ ଦାଗ କିମ୍ବା କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନରେ ଘା' ଭଳି ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମାନସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚେତନା ହ୍ରାସ ଭଳି ଜଟିଳତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ତେଣୁ ଜ୍ୱର ଲଗାତାର ରହିଲେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ଭାବି ଅଣଦେଖା ନକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ହେଉଛି Orientia tsutsugamushi ନାମକ ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଏକ ଜୀବାଣୁଜନିତ ସଂକ୍ରମଣ । ଏହା ସଂକ୍ରମିତ ଛୋଟ ପରଜୀବୀ କୀଟ ବା 'ଚିଗର୍ସ' (Chiggers) କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ବର୍ଷା ଦିନେ ଘାସ, ବୁଦା, ଜଙ୍ଗଲିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଏମାନେ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷ ସଂସ୍ପର୍ଷରେ ଆସିଲେ କାମୁଡିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ।

ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍‌ରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷପ:

  • ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା
  • ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ବୁଦା ଓ ଅଧିକ ଘାସ ଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୁରେଇ ରହିବା
  • ଶରୀରକୁ ଢାଙ୍କି ରଖିବା
  • ଫଲ୍‌ ସାର୍ଟ, ଲମ୍ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବେ ଢାଙ୍କୁଥିବା ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
  • ଘାସ କିମ୍ବା ମାଟି ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ବସିବା ବା ଶୋଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ
  • ଘର ଓ ଆଖପାଖ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଅନୁଗୋଳରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଭୟ; ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ

ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍‌କୁ ନେଇ ତତ୍ପର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ;୯ ନମୁନା ନେଗେଟିଭ୍‌, ଚାଲିଛି ମାସ୍‌ ସ୍କ୍ରିନିଂ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

SUNDARAGADA SCRUB TYPHUS
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ା ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ
ସ୍କ୍ରବ ଟାଇଫସ ରୋଗ
SYMPTOMS OF SCRUB TYPHUS
SCRUB TYPHUS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.