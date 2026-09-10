HPV ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିବାଦ: UHOର ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନାକଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୌଖିକ ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଡାକ୍ତର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ବିନା "ବୁଦ୍ଦୁ ଚିକିତ୍ସା" (ଝଡ଼ା-ଫୁଙ୍କା) ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।
Published : September 10, 2026 at 4:27 PM IST
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସରକାର ସମର୍ଥିତ HPV ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (HPV vaccination programme)କୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି (ଗୁରୁବାର) ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମୌଖିକ ଭାବେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ଡାକ୍ତର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ବିନା "ବୁଦ୍ଦୁ ଚିକିତ୍ସା" (ଝଡ଼ା-ଫୁଙ୍କା) ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଆବେଦନ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ (UHO) ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି (CJI) ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଭି. ମୋହନାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା । ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତ UHO ସଦସ୍ୟ ଡାକ୍ତର ।
ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହେଁ । ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ, "ଆମକୁ କଠୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ସେମାନେ ଡାକ୍ତର, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ..."
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେ କେବଳ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଉ ଏବଂ ଏକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଜନା ହେବା ଉଚିତ । ଓକିଲ କହିଥିଲେ, "ଏହା ୧୪ ଏବଂ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଏପରି ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି । ଯଦି ଏହା ଟୀକାକରଣ ହେବାର ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ତେବେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଉଚିତ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ପ୍ରତିକୂଳ ଘଟଣା ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, HPV ବିଷୟରେ ନୁହେଁ ।
ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରି, CJI ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ତଥାକଥିତ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା (PIL) ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଭଲ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଖଣ୍ଡପୀଠକୁ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଗଚି କହିଥିଲେ, "ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ PIL, ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି... ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ଟୀକାକରଣର ମାମଲା ହୁଏ, କ୍ଷତିପୂରଣର ସାଧାରଣ ନିୟମ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ । ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ... ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା କଥିତ ଭାବେ ଟୀକାକରଣ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାମଲା ।"
ବିଚାରପତି ବାଗଚି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଡାକ୍ତରମାନେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏକ ପ୍ରକାରର "ବୁଦ୍ଦୁ ଚିକିତ୍ସା" (ଝଡ଼ା-ଫୁଙ୍କା) ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି । ଟୀକାକରଣ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା କହିବାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାର ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ଆପଣ (ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ) ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି... ଦୟାକରି ଏହି (ପିଟିସନ) ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ।"
ଜଷ୍ଟିସ୍ ବାଗଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାଧା ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଜଷ୍ଟିସ୍ ମୋହନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେହି କିଛି ଫାଇଲ୍ କରି ଖସି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ସେ ଗବେଷଣାର ଅଭାବକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଥିଲେ, "ଏହି ଟୀକା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା..."
ଖଣ୍ଡପୀଠ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ, ଯେତେବେଳେ WHO ଏହାର ସାମାଜିକ ଔଷଧ ପ୍ରୟାସ (social medicine endeavor)ର ଅଂଶ ଭାବେ ଏହି ଟୀକା ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ କିପରି ଏପରି ପିଟିସନ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ।
ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଏହା ସୂଚିତ ସମ୍ମତି, ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରେ ।
ଭାରତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କର୍କଟ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କ୍ୟାନସର (ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟ)କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ HPV ଟୀକାକରଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ।
ଏହି ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ, ଭାରତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସର୍ଭାଇକାଲ୍ କର୍କଟ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏକ ମାଗଣା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହ୍ୟୁମାନ ପାପିଲୋମା ଭାଇରସ୍ (HPV) ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦେଶବ୍ୟାପୀ HPV ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆଉ ଗର୍ଭାଶୟ କର୍କଟକୁ ରହିବନି ଭୟ, ଆରମ୍ଭ ହେଲା HPV ଟୀକାକରଣ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ