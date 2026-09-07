ETV Bharat / health

10 ହଜାର ଟଙ୍କାର ଡାକ୍ତରୀ ସେବା ମାତ୍ର 1 ଟଙ୍କାରେ, ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ପରେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ 'ବାଇପାପ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର' ସୁବିଧା

ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜଣାଶୁଣା ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି 1 ଟଙ୍କାରେ ବାଇପାପ ସପୋର୍ଟ ମେସିନ 'ବାଇପାପ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର' ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସମନ ରଣା

ONE RUPEE CLINIC
ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2026 at 2:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: ଦର ଦାମ୍ ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ । ପକେଟ୍‌ରେ 1 ଟଙ୍କାଟିଏ ଧରି ପଦାକୁ ଗୋଡ କାଢିଲେ ସେଥିରେ କଣ ବା ହବ ? ପାଣି ବୋତଲଟିଏ ବି କିଣିଲେ ଅତିକମ୍‌ରେ 10 ରୁ 20 ଟଙ୍କା ପଡିବ । ମହଙ୍ଗା ଯୁଗରେ ମାତ୍ର ଏକ ଟଙ୍କାରେ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ସମ୍ବଲପୁରର ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଏବେ ନୂଆ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ବାଇପାପ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ଚିକିତ୍ସା ମାତ୍ର ଏକ ଟଙ୍କାରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜଣାଶୁଣା ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ


ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ‘ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍‌’ରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ଯୋଡି ହୋଇଛି । ଏଣିକି ଏହି ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ଵାସ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାତ୍ର ଏକ ଟଙ୍କାରେ ବାଇପାପ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ସେବା ମିଳିବ । ଏହି ସେବାକୁ ଗତ ଶନିବାର (5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ବୁର୍ଲାରେ ସ୍ଥିତ ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ କ୍ଲିନିକରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି l

ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ (ETV Bharat Odisha)
ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ସହାୟକ ହେବ ...

ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ 49 ବର୍ଷୀୟା ଶ୍ଵାସରୋଗୀ ସୁନୟା ବାଗ ପ୍ରଥମ ରୋଗୀ ଭାବେ ଏହି ସେବା ପାଇଛନ୍ତି l ଗୁରୁତର ଶ୍ଵାସଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ କିମ୍ବା ଆଇସିୟୁର ଅଧ‌ିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିପାରୁନଥିବା ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ କହିଛନ୍ତି l ଆବଶ୍ୟକ ଚିକିତ୍ସା ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ରହି ଶ୍ଵାସ ସହାୟତା ନେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ । ମହଙ୍ଗା ବାଇପାପ ସପୋର୍ଟ ମେସିନର ସୁବିଧା ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ଵୋଲି ରାମଚାନ୍ଦାନୀ କହିଛନ୍ତି l

One Rupee Clinic
ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ (ETV Bharat Odisha)

ମା’ ଥିଲେ ଶ୍ବାସ ରୋଗୀ, ଆଉ କାହାର ମା’ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ:

ଏକ ଟଙ୍କାରେ ବାଇପାପ୍ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ ସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁର୍ଲା, ଭୀମସାର ମେଡିକାଲର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ କୁହନ୍ତି, ‘ମୋ ମା’ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ ଥିଲେ l ତେଣୁ ଏହି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବାଇପାପ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି l ଏକ ଟଙ୍କାରେ ଏହି ସୁବିଧା ଦେବାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ।’ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଘରକୁ ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ମାତ୍ର ଏକ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । ରୋଗୀ ଯେତେଦିନ ଚାହିଁବ ଏହି ସେବା ନେଇ ପାରିବ l’

One Rupee Clinic
ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ (ETV Bharat Odisha)

ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବାହାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ?

ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ କୁହନ୍ତି, ‘ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗଲେ 20 ରୁ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡେ ।’ ତେବେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରକୁ ବହୁ ଶ୍ବାସ ରୋଗୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।'

One Rupee Clinic
ବାଇପାପ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମେସିନ (ETV Bharat Odisha)

ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦାମ କେତେ ?

ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମେସିନର ଦାମ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା । ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କିଣିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ କହିଛନ୍ତି ।

ଏକ ପ୍ରକାର ମାଗଣାରେ ସେବା ପାଉଛୁ...

ପ୍ରଥମେ ଏହି ସେବା ପାଇଥିବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହେଲା ଅଞ୍ଚଳର ସୁନୟା ବାଗ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ମୁଁ ଜଣେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ l ବହୁ ଦିନରୁ ମୁଁ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଅଛି l ତେବେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲେ ସବୁବେଳେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ସୁବିଧା ମିଳିନଥାଏ l ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରର ସୁବିଧା ନେଲେ ଦୈନିକ 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍‌ ହୋଇଥାଏ l ତେବେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଆମକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମାଗଣାରେ ଏହି ସେବା ଦେଉଛନ୍ତି l’

One Rupee Clinic
ବାଇପାପ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସେବା (ETV Bharat Odisha)
ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକରୁ ଦେଢଲକ୍ଷ ରୋଗୀ ପାଇଲେଣି ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା:

ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡା. ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମା’ ଲାଜବନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦାନୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ 2021 ଫେବ୍ରୁଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ଏହି କ୍ଲିନିକ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଏକ ଟଙ୍କାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା । ଏହି କ୍ଲିନିକରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ 56 ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଉପକୃତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଡାକ୍ତର ରାମ ଚନ୍ଦାନୀ ।

One Rupee Clinic
ରୋଗୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର (ETV Bharat Odisha)

1 ଟଙ୍କାରେ କଣ କଣ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଦେଉଛନ୍ତି ?

  • ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ
  • ଔଷଧ
  • ଇସିଜି ସେବା
  • ନେବୁଲାଇଜର୍
  • ସ୍ପାଇରୋମେଟ୍ରି
  • ବିଏମଡି ଓ ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଟଙ୍କିକିଆ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନୂଆ ମିଶନ, ମହଙ୍ଗା ଶ୍ବାସ ରୋଗ ଓ ହାଡ଼ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବେ 1 ଟଙ୍କାରେ

ଗୁରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଆରା ମ୍ୟୁଜିକ ସ୍କୁଲ, 1 ଟଙ୍କାରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ

ଏକ ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକକୁ 3 ବର୍ଷ; ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଏକ ଟଙ୍କିଆ ECG ସହ ନେବୁଲାଇଜର ଟେଷ୍ଟ


ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ତଥା ତଥା ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ମେଡିକାଲ ସେବା ଯୋଗେଇ ଦେବାକୁ ଏହି ନିଆରା ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ରାମଚନ୍ଦାନୀ । 2016ରୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡା ରାମଚନ୍ଦାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଟଙ୍କିଆ କ୍ଲିନିକ ଖୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

BIPAP VENTILATOR SUPPORT
ଟଙ୍କିକିଆ କ୍ଲିନିକ ସମ୍ବଲପୁର
ଡାକ୍ତର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦାନୀ
RS 1 BIPAP SUPPORT
DR SHANKAR RAMCHANDANI

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.