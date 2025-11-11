ପାରାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ? ବ୍ୟାପୁଛି ବାର୍ଡ ଫାନସିଅର ରୋଗ, ମାନନ୍ତୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ

ପାରାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ? ବ୍ୟାପୁଛି ବାର୍ଡ ଫାନସିଅର ରୋଗ, ମାନନ୍ତୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ
ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାପୁଛି ବାର୍ଡ ଫାନସିଅର ରୋଗ । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମାକ୍ସ । ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।
Published : November 11, 2025 at 4:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାରାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ସଉକ ରଖିଥାନ୍ତି । କେହି କେହି ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ କାମ ଅଥବା ଦୟାର ପ୍ରତୀକ ଭାବିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପାରା ବା ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲେ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆପଣ ବି ଯଦି ଏପରି ସଉକ ରଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । କାରଣ ପକ୍ଷୀ ବା ପାରାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାପୁଛି ହିଷ୍ଟୋପ୍ଲାଜମୋସିସ୍, କ୍ରିପ୍ଟୋକୋକୋସିସ୍ ଓ ସାଇଟାକୋସିସ ପରି ରୋଗ । ଯାହା ଫୁସଫୁସ ଓ ଶ୍ୱାସକୋଷରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ।
ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାରା କି ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ! ଆପଣଙ୍କ ଫୁସଫୁସ ବିଗିଡ଼ି ପାରେ । କାରଣ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି 'ବାର୍ଡ ଫାନସିଅର ରୋଗ' । ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନରେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଉଛି । ହେଲେ ଏହାକୁ ଶୀତ ଦିନିଆ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ବର ଭାବେ ଲୋକେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି 'ବାର୍ଡ ଫାନସିଅର ରୋଗ' ପାଇଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
'ବାର୍ଡ ଫାନସିଅର ରୋଗ' କଣ ?
ଭାରତ ପାଇଁ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରୋଗ ନୂଆ ନୁହେଁ । ହେଲେ ଲୋକେ ଏନେଇ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି । ଥଣ୍ଡା ଜ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହା ଫୁସଫୁସ ସଂକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ଶୀତ ପଡ଼ିବାରୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ବର ହେଉଥିବା ଭାବି ଔଷଧ ଖାଇ ରୋଗ ଦବାଇବାକୁ ଲୋକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଅତି ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ । ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଏହି ମଳ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ି ରହିଯାଏ । ଯାହାକି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ଏସବୁ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ମିଶି ଧୂଳି ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା ଦ୍ବାରା ମଣିଷ ଶରୀରର ଫୁସଫୁସରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଥିରେ ଫୁସଫୁସର ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ । ଏହା ଫୁସଫୁସ ବାୟୁ କୋଷ ଫୁଲାଇବାରୁ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ଲାଗିବା ସହ କାଶ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ନକଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଛି । ଏଥି ସହ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ନିମୋନିଆ, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିଟିସ୍ ଓ ଶ୍ଵାସରୋଗ ଆଦି ବଢ଼ିଥାଏ ।
ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ:
ତେବେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟର୍ଷ୍ଟିସିଆଲ୍ ଫୁସଫୁସ୍ ରୋଗର ୪୭.୩ ପ୍ରତିଶତ ହାଇପର୍ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ନ୍ୟୁମାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗ । ପରିବେଶ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେ କ୍ଷତିକାରକ, ତାହା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି । ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷକୁ ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ଜେନୋଟିକ ରୋଗ । ପରିବେଶବିତ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ସହମତି କରିଛନ୍ତି ।
ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ: ଡାକ୍ତର
ସେହିପରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଶ୍ବାସ ଓ ଫୁସଫୁସ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୁଦାମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," କେବଳ ପାରା ନୁହେଁ ଅନେକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛେ, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବାଣୁ ଆଦି ନିଶ୍ୱାସରେ ଗଲେ ଅନେକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମାକ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଯିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ପରାମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ଵାରା ବିଶେଷ କରି ହାଇପାରସେନସିଟିଭିଟି ନିୟୁମାଟାଇଟସ ଭଳି ଫୁସଫୁସ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲେ ଏହା ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇଥାଏ । ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"
ଏପରି କହିଲେ ପରିବେଶବିତ୍:
ଏନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି,"ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ରୋଗ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି । ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ଯେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ତାହା ପୁଣି ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ । ବିଶେଷ କରି ପାରାଙ୍କ ମଳ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପର ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅନେକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ପାରା କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ମାକ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଳ ସଫାସଫି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରିକି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାସ୍ତାକଡରେ ଥିବା ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର