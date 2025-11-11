ETV Bharat / health

ପାରାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ? ବ୍ୟାପୁଛି ବାର୍ଡ ଫାନସିଅର ରୋଗ, ମାନନ୍ତୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ

ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାପୁଛି ବାର୍ଡ ଫାନସିଅର ରୋଗ । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମାକ୍ସ । ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ।

Humans are in danger because of animals and birds
ପାରାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 11, 2025 at 4:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ପାରାଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ସଉକ ରଖିଥାନ୍ତି । କେହି କେହି ଏହାକୁ ଧାର୍ମିକ କାମ ଅଥବା ଦୟାର ପ୍ରତୀକ ଭାବିଥାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ପାରା ବା ପକ୍ଷୀ ଦେଖିଲେ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଆପଣ ବି ଯଦି ଏପରି ସଉକ ରଖୁଛନ୍ତି ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ । କାରଣ ପକ୍ଷୀ ବା ପାରାଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାପୁଛି ହିଷ୍ଟୋପ୍ଲାଜମୋସିସ୍, କ୍ରିପ୍ଟୋକୋକୋସିସ୍ ଓ ସାଇଟାକୋସିସ ପରି ରୋଗ । ଯାହା ଫୁସଫୁସ ଓ ଶ୍ୱାସକୋଷରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ।

ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛି ମଣିଷ (ETV Bharat Odisha)

ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାରା କି ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ! ଆପଣଙ୍କ ଫୁସଫୁସ ବିଗିଡ଼ି ପାରେ । କାରଣ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ବ୍ୟାପୁଛି 'ବାର୍ଡ ଫାନସିଅର ରୋଗ' । ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନରେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଉଛି । ହେଲେ ଏହାକୁ ଶୀତ ଦିନିଆ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ବର ଭାବେ ଲୋକେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି 'ବାର୍ଡ ଫାନସିଅର ରୋଗ' ପାଇଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Humans are in danger because of animals and birds
ପାରା (ETV Bharat Odisha)

'ବାର୍ଡ ଫାନସିଅର ରୋଗ' କଣ ?

ଭାରତ ପାଇଁ ତଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରୋଗ ନୂଆ ନୁହେଁ । ହେଲେ ଲୋକେ ଏନେଇ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି । ଥଣ୍ଡା ଜ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏହା ଫୁସଫୁସ ସଂକ୍ରମଣ କରିଥାଏ । ଶୀତ ପଡ଼ିବାରୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ବର ହେଉଥିବା ଭାବି ଔଷଧ ଖାଇ ରୋଗ ଦବାଇବାକୁ ଲୋକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ଅତି ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ । ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଏହି ମଳ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ି ରହିଯାଏ । ଯାହାକି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ । ଏସବୁ ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ମିଶି ଧୂଳି ଶ୍ବାସକ୍ରିୟା ଦ୍ବାରା ମଣିଷ ଶରୀରର ଫୁସଫୁସରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଥିରେ ଫୁସଫୁସର ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ପାଲଟିଥାଏ । ଏହା ଫୁସଫୁସ ବାୟୁ କୋଷ ଫୁଲାଇବାରୁ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ଲାଗିବା ସହ କାଶ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ନକଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା ବି ରହିଛି । ଏଥି ସହ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ନିମୋନିଆ, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିଟିସ୍ ଓ ଶ୍ଵାସରୋଗ ଆଦି ବଢ଼ିଥାଏ ।

RESPIRATORY AND LUNG DISEASE
ପାରାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ:

ତେବେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ । ଭାରତରେ ଇଣ୍ଟର୍ଷ୍ଟିସିଆଲ୍ ଫୁସଫୁସ୍ ରୋଗର ୪୭.୩ ପ୍ରତିଶତ ହାଇପର୍ସେନ୍ସିଟିଭିଟି ନ୍ୟୁମାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗ । ପରିବେଶ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେ କ୍ଷତିକାରକ, ତାହା ଏହି ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି । ପଶୁଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷକୁ ହେଉଥିବା ସଂକ୍ରମଣ ଜେନୋଟିକ ରୋଗ । ପରିବେଶବିତ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ସହମତି କରିଛନ୍ତି ।

ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ: ଡାକ୍ତର

ସେହିପରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଶ୍ବାସ ଓ ଫୁସଫୁସ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ସୁଦାମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," କେବଳ ପାରା ନୁହେଁ ଅନେକ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛେ, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ । ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବାଣୁ ଆଦି ନିଶ୍ୱାସରେ ଗଲେ ଅନେକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ମାକ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଯିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ପରାମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ଵାରା ବିଶେଷ କରି ହାଇପାରସେନସିଟିଭିଟି ନିୟୁମାଟାଇଟସ ଭଳି ଫୁସଫୁସ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲେ ଏହା ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇଥାଏ । ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭନିରୋଧକ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"

Humans are in danger because of animals and birds
ବାର୍ଡ ଫାନସିଅର ରୋଗ (ETV Bharat Odisha)

ଏପରି କହିଲେ ପରିବେଶବିତ୍:

ଏନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି,"ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ରୋଗ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି । ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି ଯେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ତାହା ପୁଣି ବିନା ସୁରକ୍ଷାରେ । ବିଶେଷ କରି ପାରାଙ୍କ ମଳ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ପର ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଅନେକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ । ପାରା କିମ୍ବା ଯେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ ମାକ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଳ ସଫାସଫି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରିକି ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ, ରାସ୍ତାକଡରେ ଥିବା ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇପାରିବେ ।"

bird disease
ପାରା ଯୋଗୁଁ ବିପଦରେ ପଡ଼ୁଛି ମଣିଷ ! (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... Spot Stroke Save Lives: ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ପ୍ରତି 4 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଏ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ସଚେତନତା ଜରୁରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଘାତକ ସାଜିପାରେ ଷ୍ଟୋମାକ କ୍ୟାନସର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଇଥାଏ ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କେତ ?

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଫୁସଫୁସ୍ କର୍କଟର କାରଣ, ରିପୋର୍ଟରେ ଖୁଲାସା

bird disease
ପାରାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

ODISHA HEALTH ALERT
RESPIRATORY AND LUNG DISEASE
ODISHA HEALTH NEWS
ବାର୍ଡ ଫାନସିଅର ରୋଗ
BIRD FANCIER LUNG

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଅପଠିତ ଶିଳାଲେଖକୁ କରୁଛନ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ, ଶିଳାଲିପି ଗବେଷକ ବିଷ୍ଣୁମୋହନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଯାତ୍ରା

ଗଞ୍ଜାମର ନିଆରା ଡ଼େରା ବେଶ, କାହିଁକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବଡ଼ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଡେରାଯାଏ ?

ଏହି କାରଣରୁ 99% ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ହୃଦ୍‌ଘାତ ସମସ୍ୟା, କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ...

ଅବହେଳିତ ଉଷାକୋଠି ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଭୂସ୍ବର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିପାରନି ବିକାଶ !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.