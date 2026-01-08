ETV Bharat / health

ଏହି ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ବଢାଇଥାଏ କ୍ୟାନସର ସମ୍ଭାବନା, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ

ପ୍ରତିଦିନ 50 ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋସେସ୍‌ଡ ମାଂସ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା କୋଲନ କ୍ୟାନସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢିଥାଏ । ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଅଜାଣତରେ ଖାଉଥିବା ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିପାରେ କ୍ୟାନସରର କାରଣ

reserachers warn these daily day habits can cause cancer
ଏହି ସବୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ବଢାଇଥାଏ କ୍ୟାନସରର ସମ୍ଭାବନା, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେଲେ ଚେତାବନୀ (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 8, 2026 at 4:15 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମଦ୍ୟପାନ ତଥା ଧୂମପାନ ହିଁ କ୍ୟାନସର ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ କିଛି ଏପରି ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜାଣତରେ କ୍ୟାନସର ଆଡକୁ ଅଗ୍ରସର କରାଉଛି । ଆପଣ ଖାଦ୍ୟକୁ କିପରି ରାନ୍ଧିବା ସହିତ, ରଖୁଛନ୍ତି ଓ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏପରି କିଛି ଦୈନିକ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ କ୍ୟାନସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢାଇଥାଏ ।

ତେଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଗରମ କରିବା:

ଆମର ଭାରତୀୟ ଘରେ ବଳିପଡିଥିବା ତେଲକୁ ନ ଫିଙ୍ଗି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ତେଲ ଥରେ ଗରମ ହୋଇ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଏହାର ପାରଣବିକ ସଂରଚନା(molecular structure)ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗରମ କରିବା ଦ୍ବାରା ଆଲ୍‌ଡିହାଇଡ ଭଳି ଟକ୍ସିନ ତିଆରି ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ଶରୀରରେ ଜ୍ବଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ DNAକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି । NCBIର ଏକ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କ୍ୟାନସର ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ସାଜିଥାଏ ।

Deep Fried Foods
ଅଧିକ ଛଣାଛଣି ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ (Getty Images)

ବାରମ୍ବାର ଛଣା ତେଲ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା:

ଛଣା ହୋଇଥିବା ପକୁଡି, କବାବ୍ ବା ସିଙ୍ଗଡ଼ା କାହାକୁ ବା ନ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ । ହେଲେ ସେଗୁଡିକ ଯେତେ ସୁଆଦିଆ ସେତେ ହିଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦଜନକ । ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବା ଦ୍ବାରା ଏଥିରେ ହେଟେରୋସାଇକ୍ଲିକ ଆମିନ(HCAs) ଓ PAHs ଭଳି ଉପାଦାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଶରୀରରେ ଯକୃତ ତଥା କୋଲନ କ୍ୟାନସରର କାରଣ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏନେଇ International Agency for Research on Cancer ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।

Cancer cells
କ୍ୟାନସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କୋଷ (Getty Images)

ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରୋସେସ୍‌ଡ ମାଂସ ଖାଇବା:

ସସେଜ୍, ବେକନ୍, ହାମ୍ ଓ ସଲାମୀ ଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍‌ଡ ମାଂସରେ ସ୍ବାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ନାଇଟ୍ରେଟ ମିଶାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ କ୍ୟାନସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ରସାୟନ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ 50ଗ୍ରାମ ପରିମାଣର ଏହି ପ୍ରୋସେସଡ୍ ମାଂସ ସେବନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ କୋଲନ କ୍ୟାନସର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁ ପରିମାଣରେ ବଢିଯାଏ ବୋଲି WHO ଦ୍ବାରା ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି ।

Don't Drink hot water
ଖୁବ ଗରମ ପାନୀୟ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ (Getty Images)

ଖୁବ ଗରମ ପାନୀୟ ପିଇବା:

ପ୍ରତିଦିନ ଚା', କଫି ଓ ବିଭିନ୍ନ ଉଷ୍ମ ପାନୀୟକୁ ଅତି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟନଳୀ ବା Esophagusକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଓ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । NCBIର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କ୍ଷତ ସଠିକ ସମୟରେ ଭରଣା ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚ ତାମମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ ପାନୀୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାନସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କୋଷିକା ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ ।

ପ୍ୟାକେଜ ଖାଦ୍ୟ:

ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରୋଟିନ ବାର, ଫ୍ଲେବରଯୁକ୍ତ ଓଟ୍ସ, ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ କନଫ୍ଲେକ୍ସ ଓ ଡାଏଟ୍‌ ବିସ୍କୁଟକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ବୋଲି ଭାବିଥାଉ । ମାତ୍ର ଏଥିରେ ଥିବା ଫ୍ଲେବର, କୃତ୍ରିମ ମିଠା ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଓ ରଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ବଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଶରୀରରେ କ୍ୟାନସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Cancer cells
କ୍ୟାନସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କୋଷ (Getty Images)

ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ସେବନ ନ କରିବା:

ଆପଣ କେବଳ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପରିବା ସେବନ କରିବା ଏକ ବଦ୍ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ । କମ୍ ଫାଇବର ବା କମ୍ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା, କ୍ୟାନସର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବଢାଇଥାଏ । ଶରୀରରେ ଉପକାରୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶରୀରର ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖୁବ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ 20 ଗ୍ରାମରୁ କମ୍ ତନ୍ତୁଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରେ କୋଲନ କ୍ୟାନସର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ।

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଗରମ କରିବା:

ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାତ୍ରରେ ଗରମ କରିବା କିମ୍ବା ମାଇକ୍ରୋୱେଭ କରିବା ଦ୍ବାରା ଏଥିରୁ ବହୁ କ୍ଷତିକାରକ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ । ଯାହା ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ମିଶି ଶରୀରକୁ ଗଲେ ବହୁ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ହର୍ମୋନ କ୍ଷରଣ ଓ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଗରମ କରିବା ଅନୁଚିତ ।

reserachers warn these daily day habits can cause cancer
ଏହି ସବୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ବଢାଇଥାଏ କ୍ୟାନସରର ସମ୍ଭାବନା, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦେଲେ ଚେତାବ (Getty Images)

ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭ୍ୟାସଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଫାଇବର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁ ଉପକାରୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣେଇ ଆମେ ନିଜକୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ।

(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)

