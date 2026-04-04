ଜୀବନଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢୁଛି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନସର: NIMS

NIMSର ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନସର ପାଇଁ ଅଧିକ ଚର୍ବି, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ପନିପରିବା ଅଭାବ, ଧୂମପାନ ଏବଂ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ।

NIMS study says lifestyle changes being major factor behind prostate cancer in men
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 4, 2026 at 2:49 PM IST

PROSTATE CANCER, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁରୁଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନସର ବିପଦ ବଢୁଥିବା ନେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ନିଜାମ୍ ଇନ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ (NIMS) ତରଫରୁ ଗବେଶଣା କରାଯାଇଛି । ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ୟାନସର ବା କର୍କଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ 6.9% ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନସର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି NIMSର ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି । ଏହି ଗବେଷଣାରେ 2015 ମସିହାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଧାର ଭାବେ ନିଆଯାଇଥିଲା ।

ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନସର ହେବାର କାରଣ:
NIMS ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅଧିକ ତୈଳ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଅଲ୍‌ଟ୍ରା ପ୍ରୋସେସ୍‌ଡ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀମାତ୍ରାରେ ଖାଇବା, ଫଳ, ପନିପରିବା, ସବୁଜ ଶାଗ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଏବଂ ମେଦବହୁଳତା, ଡାଇବେଟିସ୍, ଧୂମପାନ ଏବଂ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମଦ୍ୟପାନ ଆଦି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନସର(PROSTRATE CANCER) ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ।

ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନସର ସମସ୍ୟା (Representational Image)

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ନିକଟତମ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନସର ହୋଇଥାଏ, ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍‌କୁ ନେଇ ସଚେତନ ରହିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଜେନ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଇବା ଉଚିତ ।

ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥିବା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ:

  1. 100,000 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ
  2. ସହର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା : 30-40 ପ୍ରତିଶତ
  3. ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା: 60-70 ପ୍ରତିଶତ

ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନସରର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ:

  • ମୁତ୍ର ଓ ଶୁକ୍ରାଣୁରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା
  • ମୁତ୍ର ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନାଲି କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ମୁତ୍ର ହେବା
  • ରାତିରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା
  • ସଠିକ ଭାବେ ପରିସ୍ରା କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବା
  • ତଳିପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା
  • ପରିସ୍ରା ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରା ହେଉଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବା

NIMS ଦ୍ବାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଗବେଷଣା ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଏଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି ।

