ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ...

ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ କାମ କରୁଥିଲେ ହୋଇପାରେ କ୍ରୋନିକ କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅର ।
Published : October 30, 2025 at 11:24 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ ! ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ କ୍ରୋନିକ କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅର । ଏକ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ଯେଉଁ ଚାଷୀ କିମ୍ବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଯୋଗୁଁ କ୍ରୋନିକ କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅରର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି ।
ମାଡ୍ରାସ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପତ୍ରିକା ଦି ଲାନସେଟ୍ ରିଜିଓନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ - ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ ଏସିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ତାମିଲନାଡୁର 5.13% ଚାଷୀଙ୍କର କିଡନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି । ଏନେଇ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ କମିଶନର ତଥା ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏକ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ଯେ 50%ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ କାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ କିଡନୀ ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ନାହିଁ ।
ଡାକ୍ତର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି,"ମାଡ୍ରାସ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 2023 ଅଗଷ୍ଟ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମିଶନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଥିବା ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ତାମିଲନାଡୁରେ ଉତ୍ତାପ ପ୍ରଭାବ ଅନୁସାରେ ପାଞ୍ଚଟି ଜୋନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଥିରେ 125ଟି ଗାଁର 3,350 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ କିଡନୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 17.3% ଚାଷୀଙ୍କ କିଡନୀ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ଯେହେତୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତିନି ମାସ ପରେ ପୁନଃପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ । ସେତେବେଳେ, ସଂଖ୍ୟା 5.31% କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଥିଲା ଯେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଇଥିବା 50% ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦରୋଗ କିମ୍ବା ଜେନେଟିକ୍ ରୋଗ ଭଳି କୌଣସି ରୋଗ ନଥିଲା ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ଚେନ୍ନାଇର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ନମୁନାରୁ ରକ୍ତ ଏବଂ କିଡନୀ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ତା' ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର 'କ୍ରନିକ୍ ବୃକକ୍ ଫେଲ୍ୟୁଅର' ଥିଲା । ଏହାପରେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଉତ୍ତାପ ତଥ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅର ହୋଇଥିଲା । ଚାଷୀ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ, ଇଟାଭାଟି ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଲୁହା ୱାର୍କସପ୍ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗରମରେ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ବାହାରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ । ଯାହା କିଡନୀକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ ।"
ଡାକ୍ତର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି," ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପରିସ୍ରାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ ନାହିଁ । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ସମାଜରେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ସଚେତନତା ହୋଇଛି । ତେଣୁ, କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତଳେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ବୋଲି । ଯେଉଁମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ନିରନ୍ତର କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କଲେ ତୁରନ୍ତ ରକ୍ତ ଏବଂ ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁଥିରେ ୟୁରିଆ, କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ଏବଂ GFR ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ।"
"ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମର ଅଧ୍ୟୟନରେ, ଯେଉଁମାନେ ଧୂମପାନ ନକରି ତମାଖୁ ସେବନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଡନୀ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲା ବାୟୁରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି, ବିଶେଷକରି ପ୍ରଦୂଷଣର ଉଚ୍ଚସ୍ତର ଥିବା ସ୍ଥାନରେ । ଯେଉଁମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କାମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଛାଇ ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଉଚିତ । ଏବଂ ଡିହାଇଡ୍ରେସନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ୍ । କେବଳ ମଧୁର ପାଣି ଏବଂ ଦହି ପାଣି ନେଇପାରିବେ," କହଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣନ ।
ତାମିଲନାଡୁର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଏଲିସିସ୍ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି । 'ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଘରେ ଡାଏଲିସିସ୍ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ସେମାନଙ୍କର କିଡନୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଯଦି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ, ତେବେ ଆମେ ନିଜକୁ କ୍ଷତିରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା," ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣନ କହିଛନ୍ତି ।
