ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂମପାନ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କ୍ୟାନସର ...
ଦେଶରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କର୍କଟ(PANCREATIC CANCER) ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସଚେତନତା ଅଭାବ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣକୁ ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଳମ୍ବ କରିଥାନ୍ତି ରୋଗୀ।
Published : November 28, 2026 at 5:27 PM IST
ଅନେକ ଲୋକ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କର୍କଟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି । କାରଣ ଏହି ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ, ପୁରା ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପିସାରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ନୀରବ ଘାତକ କୁହାଯାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି । ତଥାପି ସଚେତନତାର ଅଭାବ ଏବଂ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଫଳରେ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାୟତଃ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ।
ଧୂମପାନ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:
ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭାଇଲିର ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ହସ୍ପିଟାଲର ଅଙ୍କୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ମୃଗଲ୍ ଦୋଷୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଧୂମପାନ ହେଉଛି ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚଟି ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କର୍କଟ ରୋଗ ଗୋଟିଏ ଧୂମପାନ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ତମାଖୁ ଧୂଆଁରେ ଥିବା କାର୍ସିନୋଜେନ୍ (ଯେପରିକି ନାଇଟ୍ରୋସାମାଇନ୍ ଏବଂ ପଲିସାଇକ୍ଲିକ୍ ଆରୋମାଟିକ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ) ରକ୍ତ ପ୍ରବାହରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା DNAକୁ ସିଧାସଳଖ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କୋଷ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ।
ତଥାପି ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧୂମପାନ ଛାଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ, ଶରୀର ଏହି କ୍ଷତିକୁ ମରାମତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଛାଡ଼ିବାର କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କର୍କଟ ହେବାର ଅତିରିକ୍ତ ବିପଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଏ, ଏବଂ 5ରୁ 10 ବର୍ଷ ପରେ, ଏହା ପ୍ରାୟ ଅଧା ହୋଇଯାଏ । 15ରୁ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଧୂମପାନକାରୀଙ୍କ ବିପଦ କେବେ ଧୂମପାନ କରିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମାନ ହୋଇଯାଏ । ତେଣୁ ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଧୂମପାନ ଛାଡ଼ିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଧୂମପାନ ଛାଡିବା ଦ୍ଵାରା ବିପଦ ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ ...
ଧୂମପାନ ଛାଡିବା ଦ୍ଵାରା କର୍କଟ ରୋଗର ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିରୋଧ ରଣନୀତି ମେଟାବୋଲିକ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ କାରକଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଶରୀରର ଅତିରିକ୍ତ ଚର୍ବି - ବିଶେଷକରି ଭିସେରାଲ୍ ଚର୍ବି - ଇନସୁଲିନ୍ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ହାଲୁକା ପ୍ରଦାହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ।
ପନିପରିବା, ଫଳ ଏବଂ ଲିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ, ଉଦ୍ଭିଦ-ଆଧାରିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ମାଂସ, ରିଫାଇନ୍ ଚିନି ଏବଂ ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଚର୍ବି ଗ୍ରହଣ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସୁସ୍ଥ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି, ଇନସୁଲିନ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ହରମୋନ୍ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ 150 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟମ ତୀବ୍ରତାର ବ୍ୟାୟାମ କର୍କଟ ରୋଗକୁ ରୋକିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ।
ମଦ୍ୟପାନ କମ କରିବା କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡାଇ ଦେବା । କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କ୍ରନିକ୍ ପାଙ୍କ୍ରିଆଟାଇଟିସ୍ର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ, ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଦାହଜନକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ପାନ୍କ୍ରିଏଟିକ୍ କର୍କଟ ରୋଗର ବିପଦକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
ଶେଷରେ, ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାଇପ୍ 2 ମଧୁମେହକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଲଗାତାର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଇନସୁଲିନ୍ ସ୍ତର ଅଗ୍ନାଶୟ ଟିସୁ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଚାପ ପକାଇପାରେ ।
ଧୂମପାନ ଛାଡିବା, ସୁସ୍ଥ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖିବା, ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ମେଟାବୋଲିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାନକ୍ରିଆଟିକ୍ କର୍କଟ ହେବାର ସାମଗ୍ରିକ ବିପଦକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ ।
(ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ । ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏହି ଟିପ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।)