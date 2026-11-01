ମଧୁମେହର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟୁଛି ଓଡ଼ିଶା ! ପ୍ରତି ୧୦ ଜଣରେ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ
ଓଡ଼ିଶାରେ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଘାରିଲାଣି ମଧୁମେହ ଚିନ୍ତା । ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ BN ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବ 'ଓଡ଼ିଶା ରନ୍ସ-୨୦୨୬' ।
Published : November 1, 2026 at 9:27 PM IST
DIABETES AWARENESS CAMPAIGN ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଧୁମେହର ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ପାଲଟୁଛି ଓଡ଼ିଶା । ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଡାଇବେଟିସ୍ର ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା । ପ୍ରତି ୧୦ ଜଣରେ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ । ବଦଳୁଛି ରୋଗର ଚିତ୍ର । ସଚେତନତା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୫ରେ ମାରାଥନ ।
ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ୧୦ ଜଣରେ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଧୁମେହରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି, କେବଳ ବୟସ୍କ ନୁହନ୍ତି, ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ୪୦ ବର୍ଷ ପରେ ମଧୁମେହ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀ, ମାନସିକ ଚାପ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଓ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧୁମେହ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ହାର ପ୍ରାୟ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହା ୮ରୁ ୯ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରାୟ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ରୋଗୀ ରୋଗର ଉନ୍ନତ ବା ଗୁରୁତର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଆରମ୍ଭରୁ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ।
'ଓଡ଼ିଶା ରନ୍ସ-୨୦୨୬'
ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ମଧୁମେହ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ କୋଟି ଲୋକ ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ BN ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 'ଓଡ଼ିଶା ରନ୍ସ-୨୦୨୬' ।
ନଭେମ୍ବର ୧୫ ତାରିଖରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମାରାଥନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସାମିଲ ହେବେ । ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣାଇବାର ବାର୍ତ୍ତା ଏହି ମାରାଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯିବ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଦୈନିକ ଅତି କମ୍ରେ ୩୦ ମିନିଟ୍ରୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧୁମେହ ସମେତ ଅନେକ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା କମାଯାଇପାରିବ । ଏଥିସହ ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଖାଇ ପାରିବେ କି ମୋଦକ ? ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ...
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମଧୁମେହ ରୋଗୀ କାହିଁକି ପରିସ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ? ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଡାକ୍ତର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର