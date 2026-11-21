ଶିଶୁ ଓ କିଶୋରଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ମଡେଲ
ଶିଶୁ, କିଶୋର ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ୧୧ତମ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଟୁଗେଦର ଏଗେନଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଗ୍ମା (TAS)ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି।
Published : November 21, 2026 at 8:52 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶିଶୁ, କିଶୋର ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କେବଳ ଚିକିତ୍ସାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଏଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ସଚେତନତା, ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନଟ ଓ ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହି ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ମିଳିଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ସ୍ୱୀକୃତି । ଶିଶୁ, କିଶୋର ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ୧୧ତମ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଟୁଗେଦର ଏଗେନଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଗ୍ମା (TAS)ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି । ଏହି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପଦକ୍ଷେପ:
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ UNICEF ଓଡ଼ିଶା ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବେ ନ ଦେଖି ଶିକ୍ଷା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଠନ କରିବା ।
ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରଶଂସିତ:
ଜେନେଭାର ବିଶିଷ୍ଟ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ. ନର୍ମାନ ସାର୍ଟୋରିୟସ୍ ଏବଂ କିଙ୍ଗ୍ସ କଲେଜ ଲଣ୍ଡନର ପ୍ରଫେସର ସାର୍ ଗ୍ରାହାମ୍ ଥର୍ନିକ୍ରଫ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ବିଶେଷକରି ଶିଶୁ ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ବ୍ୟାପକ ନୀତିଗତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଉପସଚିବ ଅରୁଣା ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘୩୬୦-ଡିଗ୍ରୀ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କେୟାର ସିକିଂ ଫର୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ: ପବ୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍’ ଶୀର୍ଷକ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ରଣନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ସ୍କୁଲ ପରିବେଶରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ଚିହ୍ନଟ, ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ସ୍କୁଲ, ପରିବାର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ମାନୁଆଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଟ୍ରେନିଂ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନର୍ସ (ToT) ପଦ୍ଧତିରେ ତାଲିମ୍ ଦିଆଯାଇ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ବିଭାଗୀୟ ସମନ୍ୱୟକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ।
ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଭୟ ଦୂର କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସହାୟତା ନେବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଗୁଆ ଚିହ୍ନଟ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଓ ଚିକିତ୍ସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଢ଼ିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 3 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲାବୋରାଟୋରୀ ଉଦ୍ଘାଟିତ: ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଓ ନବଜାତକଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ରିନିଂ ସୁବିଧା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର