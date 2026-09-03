ରାଜ୍ୟର ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ: ମାଲକାନଗିରିରୁ ସର୍ବାଧିକ କେସ୍
ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ‘ଦମନ’ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିକେଟେଡ୍ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ତଥାପି ମ୍ୟାଲିରେଆକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରୁନି ।
Published : September 3, 2026 at 4:53 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା । ୭ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ମ୍ୟାଲେରିଆର ପ୍ରକୋପ । ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି । ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ମ୍ୟାଲେରିଆ କେସ୍ର ପ୍ରାୟ ୨୪ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଜୋରଦାର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ସିଜନ୍ । କାରଣ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ କେସ୍ ଅଧିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ୭ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି । ମାଲକାନଗିରି ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ମ୍ୟାଲେରିଆ କେସ୍ର ପ୍ରାୟ ୨୪ ପ୍ରତିଶତ କେବଳ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଜିଲ୍ଲା ଟିମ୍ ସହ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ନିରନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପଠାଯାଉଛି । କେସ୍ କମାଇବା ସହ ରୋଗର ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ ଓ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ।
ଏପଟେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ‘ଦମନ’ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିକେଟେଡ୍ ମଶାରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ନିୟମିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି । 'ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଲେରିଆ ସିଜନ୍ ଚାଲିଥିବାରୁ କେସ୍ ଅଧିକ ଆସିପାରେ । ତେବେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ କେସ୍ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମିଶ୍ର ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଦେଖାଯାଏ, ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 48 ଲକ୍ଷ 84 ହଜାର 733 ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 17 ହଜାର 982 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଚି଼ହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ଯାହା ଗତବର୍ଷର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ 51 ପ୍ରତିଶତ କମ ରହଛି । ହେଲେ ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମ୍ୟାଲେରିଆ ସିଜନ ହୋଇଥିବାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ୭ କୋଟି ୧ ଲକ୍ଷ ୪ ହଜାର ୨୧୪ ଜଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୧୮ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ୪୦୮ ଜଣ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଥିଲା ୩୧୩ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅନୁଗୋଳରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଭୟ; ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍କୁ ନେଇ ତତ୍ପର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ;୯ ନମୁନା ନେଗେଟିଭ୍, ଚାଲିଛି ମାସ୍ ସ୍କ୍ରିନିଂ