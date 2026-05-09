୧୫ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଭୟ, ଚିନ୍ତାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ
ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବି ଚିନ୍ତାଜନକ ପାଲଟିଛି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ୨୦୨୫-୨୬ରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୬୪୮୦ ଜଣ ନୂତନ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 9, 2026 at 11:02 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି 'କୁଷ୍ଠ ରୋଗ'। ରାଜ୍ୟରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ ଓଲଟା । ବିଶେଷ କରି ୨୦୨୪ ମସିହାରୁ ଏହି ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି । ଏବେ ବି ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଭୟ ଛାଡ଼ୁନି । ତେବେ ଏହି ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ବାହାରି ନଥିବାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ନିରାକରଣ ସେଲର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କର୍ମୀ ।
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ 'କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ' ରହିଛନ୍ତି ?
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ,"ରାଜ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ୫୬୬ ଜଣ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ୫୩୬, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ୪୯୮, କଳାହାଣ୍ଡି ୪୭୭, ଢେଙ୍କାନାଳ ୪୨୦, ଗଞ୍ଜାମ ୩୬୯, ନବରଙ୍ଗପୁର ୨୯୮, ସୋନପୁର ୨୨୧, ନୂଆପଡ଼ା ୨୭୯, ଯାଜପୁର ୨୯୨, ବୌଦ୍ଧ ୨୩୧, ଅନୁଗୋଳ ୨୧୬, ବାଲେଶ୍ବର ୧୭୦, ସମ୍ବଲପୁର ୧୫୧ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୩୧୭ ଜଣ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।" ତେବେ ୨୦୨୫-୨୬ ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୬୪୮୦ ଜଣ ନୂତନ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଜନ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଏହି ଗୋରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ୨୦୧୯-୨୦ ମସିହାରେ ୧୦,୦୭୭ ଜଣ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଚି଼ହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରୁ ଏହାର ନିରାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ଥିବାରୁ ନୂଆ ସରକାର ୧୦୨୪-୨୫ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ୬୧୯୪ ଜଣ ନୂଆ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ କରି ପାରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ୧୦ ହଜାର ଲୋକରେ ୧.୪୮ ଜଣ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଥିଲା । ଏବେ ୧୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ହାର ପ୍ରତି ୧୦ ହଜାର ଲୋକରେ ଏକରୁ କମ୍ ରହିଛି । ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ୍ତରଳ ରହିଛି କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା।
କେଉଁ ବର୍ଷରେ କେତେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ (ଶିଶୁ) ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି:
- ୨୦୧୯-୨୦ ମସିହାରେ ୬୮୧ ଜଣ ଶିଶୁ
- ୨୦୨୦-୨୧ ମସିହାରେ ୪୨୨ ଜଣ ଶିଶୁ
- ୨୦୨୧-୨୨ ମସିହାରେ ୩୯୨ ଜଣ ଶିଶୁ
- ୨୦୨୨-୨୩ ମସିହାରେ ୩୮୨ ଜଣ ଶିଶୁ
- ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରେ ୫୧୩ ଜଣ ଶିଶୁ
- ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ୩୪୭ ଜଣ ଶିଶୁ
କ'ଣ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା:
କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ପାନ୍ ରିଫାମପିସିନ (Rifampicin) ଔଷଧ ପ୍ରତିଷେଧକ ହିସାବରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି । ଏହାସହ ଅକ୍ଷମତା ଦୂରୀକରଣ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁନଃବାସ କେନ୍ଦ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଉପକଣ୍ଠ ସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଓ ଯତ୍ନ ପାଇଁ ସରଞ୍ଜାମ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ।୨୦୨୨-୨୩ ମସିହାରେ ଭିତରେ ୧୪୬ ଜଣ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟଟିଭ୍ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଛି । ସେପଟେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ । ତାହା ସରକାର କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ।
ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ନିରାକରଣ ସେଲର ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କର୍ମୀ କହିଛନ୍ତି, "କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଟିକା ଦିଆଯିବା ନେଇ ଗତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ୩୦ ତାରିଖ ଜାତୀୟ କୁଷ୍ଠ ନିରାକରଣ ଦିବସରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା । କାରଣ ଏହା ଜଣଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ । ହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ବାହାରି ନାହିଁ । ତେଣୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନ ଦେଖା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ।"
କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀ ପ୍ରଭାକର ସାହୁ, "ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୮ ହଜାରୁ ୧୦ ହଜାର ନୂଆ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଉନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସହାନୁଭୂତି ନାହିଁ । କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ହାତ, ଗୋଡ଼ କାମ କରୁନି । ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଡ୍ରେସିଂ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି । କେବଳ ସରାକର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଛ' ମାସରେ ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଡ୍ରେସିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଏ । ଏପରି କି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ ।"
