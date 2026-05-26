ଘାତକ ହେଉଛି ଖରାର ପ୍ରକୋପ, ଏଯାବତ ୧୪୫ ଜଣ ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର, 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ
ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ୧୪୫ ଜଣ ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : May 26, 2026 at 5:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି । ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଅଂଶୁଘାତଜନିତ ଘଟଣା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୪୫ ଜଣ ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଅଂଶୁଘାତକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।
ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ରବି ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି," ଘାତକ ସାଜିଛି ପ୍ରବଳ ଖରା । ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅଂଶୁଘାତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା । ରାଜ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୪୫ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶୁଘାତରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଅଂଶୁଘାତରେ କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେନେଇ ଯୁଗ୍ମ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି । ଅଂଶୁଘାତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡ, AC ରୁମ୍, ତିନୋଟି ବେଡ୍ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ AC ରୁମ୍, କୁଲର୍ ଓ ORS କର୍ଣ୍ଣର ବି ରଖାଯାଇଛି ।"
ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଦିନ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଖରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରାଇବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି । ତେବେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାମାନେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଏହା ସହିତ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ କିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରିବାକୁୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହ ଖରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖରା ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ସହିତ ଯେପରି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକାର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜେ, ସେନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ୨୬ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଗରମ ସହ ଉପକୂଳରେ ଗୁଳୁଗୁଳି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ରହିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ବୌଦ୍ଧକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡା, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନୂଆପଡା, ଏହି ୪ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ସେହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଉଷ୍ମ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର ୧୮ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର