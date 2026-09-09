୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ, ଆନିମିଆ ନିରାକରଣ ଏବଂ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 9, 2026 at 8:26 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ (NHM)ର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି । ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଯୋଜନା ନେଇ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର୍ମଶାଳାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡଃ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏନେଇ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଏହି କର୍ମଶାଳାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ । ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ନିର୍ଭର କରେ । ତେଣୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଏହାର ସମୟୋପଯୋଗୀ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ମାତୃ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସ, ଆନିମିଆ ନିରାକରଣ, ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଭଳି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଓଡ଼ିଶା ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ଅନୁପାତ ଓ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ହ୍ରାସରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହି ସଫଳତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ନିରନ୍ତର ମନିଟରିଂ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆବଶ୍ୟକ । ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ପହଞ୍ଚ ଓ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।"
ଟିବି ଓ ଆନିମିଆ ନିରାକରଣରେ ଫୋକସ୍:
‘ଟିବି ମୁକ୍ତ ଭାରତ’ ଅଭିଯାନକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ନିକ୍ଷୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଓ ନିୟମିତ ଫଲୋଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିରାକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ‘ଆନିମିଆ ମୁକ୍ତ ଭାରତ’ ଅଭିଯାନରେ ନିୟମିତ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ଫଲୋଅପ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନିମିଆର ପ୍ରବଣତା ଅଧିକ, ସେଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ:
ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ମନିଟରିଂ ଓ ଯୋଜନାର ପ୍ରଗତିର ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଔଷଧ, ନିଦାନ ସେବା, ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ୍ ଓ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ପହଞ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କର୍ମଶାଳାରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ଅଶ୍ୱତୀ ଏସ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ କରିବାର ଭିଜନ୍ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାନ, ସୁଲଭ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।
କର୍ମଶାଳାରେ ମିଶନ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡଃ ବୃନ୍ଦା ଡି ୨୦୨୬-୨୭ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଯୋଜନା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟବଦ୍ଧ ଭାବେ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡଃ ମହେଶ ମୋହନ ପଣ୍ଡା, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ମିଶ୍ର ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ୟୁଏଇରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ; ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ହାଇଲେଭଲ୍ ନିବେଶ ଅଭିଯାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଓମଫେଡ ଲିଟର ପିଛା ବଢ଼ିଲା ୨ ଟଙ୍କା, ଆସନ୍ତା ୧୧ରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ୩ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର