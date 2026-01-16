ETV Bharat / health

'ନିପା' ଭାଇରସ୍‌ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ କଡ଼ା ନଜର

ନିପା ଭାଇରସ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।

high-level review meeting today to assess the state’s preparedness against the Nipah virus
'ନିପା' ଭାଇରସ୍‌ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ (Odisha Health Department)
ETV Bharat Odisha Team

January 16, 2026

Nipah Virus ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 'ନିପା' ଭାଇରସ୍‌ ଚିହ୍ନଟ ହେବାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଓଡିଶା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବଡ଼ ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେପରି ଏହି ରୋଗ ନ ବ୍ୟାପେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସରକାର ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ।



'ନିପା' ଭାଇରସକୁ ନେଇ ବୈଠକ:

'ନିପା' ଭାଇରସକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବୈଠକ ବସିଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 'ନିପା' ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୀମାବର୍ତ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ସେଭଳି କିଛି ମାମଲା ଆସେ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇ ପାରିବ ଓ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ (ETV Bharat)

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସରକାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଆସିନାହିଁ ।"

'ନିପା'ର ଲକ୍ଷଣ :
  • ଛିଙ୍କ ହେବା ସହ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା
  • ରୋଗୀ କୋମାକୁ ଚାଲିଯିବା
  • ଗୋଡହାତ ବିନ୍ଧା ହେବା
  • ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, କାଶ, ବାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବା

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଖଣ୍ଡିଆ ଫଳ ଆଦି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିବା ଫଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିପା ଭାଇରସ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ୪ରୁ ୧୪ ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ୩ରୁ ୧୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୱର ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ସହିତ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଫୁଲିପାରେ । ଏହି ଫୁଲିଯିବା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ୨୪ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋମାକୁ ନେଇପାରେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ।

ନିପା ଭାଇରସ୍ କ’ଣ ?

'ନିପା' ଭାଇରସ ହେପାନିପାଭାଇରସ ପ୍ରଜାତିର ଏକ ପ୍ରକାରର ଆର.ଏନ.ଏ ଭାଇରସ । ଏହା ମଣିଷ ଠାରୁ ମଣିଷକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ । ତେବେ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସ‌ହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

