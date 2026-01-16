'ନିପା' ଭାଇରସ୍ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ କଡ଼ା ନଜର
ନିପା ଭାଇରସ ବିରୋଧରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ।
Published : January 16, 2026 at 6:59 PM IST
Nipah Virus ଭୁବନେଶ୍ବର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 'ନିପା' ଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବାପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସତର୍କତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ-ଓଡିଶା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଓ ବଡ଼ ଉପରେ ଅଧିକ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେପରି ଏହି ରୋଗ ନ ବ୍ୟାପେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସରକାର ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ।
'ନିପା' ଭାଇରସକୁ ନେଇ ବୈଠକ:
'ନିପା' ଭାଇରସକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ ବୈଠକ ବସିଛି । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 'ନିପା' ଭାଇରସ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଡା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଏକ ଟେକ୍ନିକାଲ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୀମାବର୍ତ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ସେଭଳି କିଛି ମାମଲା ଆସେ ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ଏହାର ମୁକାବିଲା କରାଯାଇ ପାରିବ ଓ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, "ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ । ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସରକାର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରୁ ସେଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଆସିନାହିଁ ।"
- ଛିଙ୍କ ହେବା ସହ ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରିବା
- ରୋଗୀ କୋମାକୁ ଚାଲିଯିବା
- ଗୋଡହାତ ବିନ୍ଧା ହେବା
- ଜ୍ୱର, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା, କାଶ, ବାନ୍ତି ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବା
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଖଣ୍ଡିଆ ଫଳ ଆଦି ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ । ଦୋକାନରୁ ଆଣିଥିବା ଫଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିପା ଭାଇରସ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ୪ରୁ ୧୪ ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରଥମ ୩ରୁ ୧୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୱର ଏବଂ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ । ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ସହିତ, ମସ୍ତିଷ୍କ ଫୁଲିପାରେ । ଏହି ଫୁଲିଯିବା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ୨୪ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୋମାକୁ ନେଇପାରେ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ।
ନିପା ଭାଇରସ୍ କ’ଣ ?
'ନିପା' ଭାଇରସ ହେପାନିପାଭାଇରସ ପ୍ରଜାତିର ଏକ ପ୍ରକାରର ଆର.ଏନ.ଏ ଭାଇରସ । ଏହା ମଣିଷ ଠାରୁ ମଣିଷକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କଠାରୁ ମଣିଷକୁ ବ୍ୟାପିପାରେ । ତେବେ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଥାଏ ।
