ଲଗାତାର ଓଟ୍ସ ଖାଇଲେ ହୃଦ୍ଘାତ ସମସ୍ୟା କମ୍ ହୁଏ କି ? ଜାଣନ୍ତୁ ସତ କଣ
ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଓଟ୍ସ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାର ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପାୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ ।
Published : February 13, 2026 at 5:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ନିଜ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ସହିତ ସରଳ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି । ହେଲେ ମାସ ମାସ ଧରି ଏପରି କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳି ନ ଥାଏ । ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଓଟ୍ସ କେବଳ ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଆମର ହୃତ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ।
ହୃତ୍ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଟ୍ସ:
ଜର୍ମାନୀରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରକାଶ ଓଟ୍ସ ଆମଶରୀରର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିଥାଏ । ଏହା ହୃଦ୍ଘାତ, ହୃଦୟ ସମ୍ପର୍କିତ ରୋଗ କିମ୍ବା ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ।
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ନ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ପାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡି଼ତ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମେଦବହୁଳତାର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ରକ୍ତ ଶର୍କରା, ମେଦବହୁଳତା ଓ ଡାଇବେଟିସ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ବୋଲି ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରକାଶ ।
ଓଟ୍ସକୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷଣ:
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । 32 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ଓଟ୍ସ ରାନ୍ଧି ଏଥିରେ ଫଳ ଓ ପରିବା ମିଶାଇ ଦୈନିକ 3 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏପରି 2 ଦିନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦଳର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାୟ 300 ଗ୍ରାମ ଓଟ୍ସ ସହିତ ଖୁବ କମ୍ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲୋରୀଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରୀଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏଥିରେ ଓଟ୍ସ ନ ଥିଲା ।
ଶରୀରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
|1. 2ଦିନ ପରେ ଉଭୟ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା । ମାତ୍ର ଓଟ୍ସ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦଳଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟରେ ବେଶି ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
|2. ଶରୀରର ଖରାପ ମେଦ ବା Bad cholesterol ର ପରିମାଣ 10 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ।
|3. ଏହା ସହିତ ରକ୍ତଚାପରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶରୀରରେ ମେଦର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ହୃଦଘାଚ କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
ଆମ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଥିବା ସହାୟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରକାଶ ଓଟ୍ସ ଶରୀରରେ ସହାୟକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଙ୍କ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିବା ସହିତ ରକ୍ତ ଚାପ ଓ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ତତ୍ତ୍ବ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଶରୀରରେ ଇନସୁଲିନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଓଟ୍ସ ଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ଦିନ ଓଟ୍ସକୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରିଲେ ଏହାର ସୁଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ।
