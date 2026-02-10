ଅସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କି ? ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉପରେ ପଡିପାରେ କୁପ୍ରଭାବ
ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରକାଶ ଆମ ଶରୀରର ଲିଭର ନିଜସ୍ବ ଏକ ସମୟଚକ୍ର ରହିଛି । ବିଳମ୍ବ ବା ଅସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଲିଭର ଉପରେ ସିଧାସଳଖ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
Published : February 10, 2026 at 7:02 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସଠିକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ କରିବା ଖୁବ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ । ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଶୁଣି ଆସିଛେ ଅସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏହା ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପାଇଁ ଏକ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ Internal Clock କହିଥାଉ । ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିଳମ୍ବ ବା ଅସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏହା ଶରୀର ସହିତ ଆମର ଲିଭର ବା ଯକୃତ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
ଲିଭର ଓ ପ୍ରୋଟିନ ଚକ୍ର:
ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରକାଶ ଆମ ଶରୀରର ଲିଭର ନିଜସ୍ବ ଏକ ସମୟଚକ୍ର ରହିଛି । ଲିଭର ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋଟିନ ତତ୍ତ୍ବକୁ ସଂଶ୍ଲେଷଣ କରିଥାଏ । ଏକ ସ୍ଥିର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲିଭର ପ୍ରୋଟିନ ସଂଶ୍ଲେଷଣ କରିଥାଏ ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଉଥିଲା । ମାତ୍ର ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଏହାକୁ ଚ୍ଯାଲେଞ୍ଜ କରିଛି । ନୂତନ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଲିଭର 24 ଘଣ୍ଟା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏବଂ ରକ୍ତକୁ ପ୍ରୋଟିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ:
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ Nature Metabolism ନାମକ ଏକ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସିଫ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ଚାକିରି ପାଇଁ ଅସମୟରେ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଯଦ୍ବାରା ତାଙ୍କ ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ଅସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲିଭରର ସର୍କେଡିଆନ ରିଦମ୍ (circadian rhythm)କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଶରୀରର ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ଲିଭର ପ୍ରୋଟିନ କ୍ଷରଣ କରୁଥିବାରୁ ଅସମୟରେ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ।
ମେଦବହୁଳତା ଓ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା:
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରକାଶ ଆମ ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏହା ଶରୀର ପ୍ରତି ଘାତକ ସାଜିପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମେଦବହୁଳତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଲିଭରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ମେଦବହୁଳତା ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛି ।
ଲିଭର କିପରି ମଲେକ୍ୟୁଲାର ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଶରୀର ଉପରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ସେନେଇ ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହା ଆମର ପ୍ରତିଦିନର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭ୍ୟାସ କିପରି ଶରୀରର ଅନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ।
Source: https://www.nih.gov/news-events/nih-research-matters/liver-brain-communication-affects-eating-patterns-obesity
Disclaimer: (ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ।)