ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସହ ଫେରିଲା କୋଭିଡ: ବିଶ୍ବରେ ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ
ଶୀତର ଆଗମନ ସହ ବିଶ୍ବରେ କୋଭିଡର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । କୋଭିଡ ପିଜେ.1.2 ଭାରିଆଣ୍ଟ କାନାଡାରୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ।
Published : November 11, 2026 at 3:27 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମ ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ବର କିଛି ଅଂଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଶୀତ । ଶୀତର ଆଗମନ ସହ ଫେରିଛି କୋରୋନା । ତାହା ପୁଣି ନୂଆ ରୂପରେ । ନିକଟରେ କୋଭିଡ-19ର ଏକ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ PJ.2.1 ବ୍ୟାପିପାରେ ଲାଗିଛି । କୋଭିଡରୁ ଲେଉଟାଣିକୁ ନେଇ ହଲଚଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଛି ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଅଛି । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ (2026) ମେ’ ମାସରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କାନାଡାର ଅଣ୍ଟୋରିୟୋ ପ୍ରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଠାବ ହୋଇଥିଲା । କାନାଡାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓ ଏସିଆର କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ SARS-CoV-2ର ବ୍ୟାପିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । 2020ରେ କୋଭିଡ ମହାମାରୀର ସାମ୍ନା କରିଥିବା ବିଶ୍ବ ପୁଣିଥରେ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ନେଇ ନାନା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କଣ ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ କୋଭିଡର ନୂଆ ଲହର ଆଣିବ କି ? ବିନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନରେ ଶରୀର ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟକୁ ଲଢି ପାରିବ କି ? ଏହିପରି ନାନା ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ।
ଅଧିକ ଘାତକ କି ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ?
ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଏହାର ସ୍ପାଇକ ପ୍ରୋଟିନରେ କେତେକାଂଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହାର ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି । କୋଭିଡର ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ ପୂର୍ବ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କି ନାହିଁ ତାହା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ।
ଗତମାସରେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ଇନଫେକସନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, PJ.2.1 ରେ ACE2 ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡି ହେବାର ଅଧିକ କ୍ଷମତା ରହିଥାଏ । ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ କୋରୋନା ଭାଇରାସ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ତେବେ PJ.2.1 ପାଇଁ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ । ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।
ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, କୋଭିଡ-19ର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶ୍ବାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ତାରତମ୍ୟ ନଥାଏ । ତେଣୁ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖି ରୋଗର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବିଶ୍ବାସଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନପାରେ । ତେବେ କୋଭିଡର ଏହି ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏଥିସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏପରି ପ୍ରମାଣ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଯେ ପୂର୍ବ କୋଭିଡ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ।
PJ.2.1 ଭାରିଆଣ୍ଟର ଲକ୍ଷଣ କଣ ?
PJ.2.1 ଭାରିଆଣ୍ଟର କୌଣସି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ । WHO ଅନୁସାରେ, କୋରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଭଳି ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିଛି ଯେପରି...
- ଜ୍ବର ହେବା
- ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା
- କାଶ ହେବା
- ନାକରୁ ପାଣି ବୋହିବା
- ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା
- ଗଳାରେ ଦରଜ ଅନୁଭବ ହେବା
- ମାଂସପେଶୀ ଓ ଶରୀରରେ ପୀଡା
- ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା
- ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଯେପରି- ନିଶ୍ବାସ ପ୍ରଶ୍ବାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା, ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା, ଖାଇବାରେ ସ୍ବାଦ ଜାଣିନପାରିବା
ଭାରତକୁ ଆସିଛି କି PJ.2.1 ଭାଇରସ ?
ତେବେ ଭାରତରେ ଏହି ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ଏହି ଭାରିଆଣ୍ଟ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରୁ ଚିହ୍ନଟ, ଆତଙ୍କିତ ନହେବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ କେବଳ ଜାଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ । କୌଣସି ପରାମର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ।