ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା, ସୁସ୍ଥ କୋଷ ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଫୋଲେଟ୍ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ?
ଡାକ୍ତର ବିଶେଷା ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କିପରି ଶୁକ୍ରାଣୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ B9 ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ (ଅତିରିକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର) ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।
Published : October 22, 2026 at 5:13 PM IST
ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୋଲେଟ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁଠାରେ 'ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ତ୍ରୁଟି' (neural tube defects) ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେବେ ଏହାକୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଖବରରେ ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ...
ଫୋଲେଟ୍ DNA ସଂଶ୍ଳେଷଣ, କୋଷ ବିଭାଜନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କୋଷ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜେନେଟିକ୍ ଉପାଦାନର ଅଧା ଅଂଶ ଶୁକ୍ରାଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ । ତେଣୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା (fertility) ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଫୋଲେଟର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।~ ଡାକ୍ତର ବିଶେଷା ଯାଦବ, ପ୍ରଜନନ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ନୋଭା ଆଇଭିଏଫ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି (Nova IVF Fertility), ଥାନେ, ମୁମ୍ବାଇ
ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କ'ଣ?
ଭିଟାମିନ B9ର ଏକ ରୂପ ହେଉଛି ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ । ଏହା ପାଣିରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ (water-soluble vitamin) । ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B9 ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇନଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ।
ଫୋଲେଟ୍ ଓ ଶୁକ୍ରାଣୁର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ:
|ଶରୀରରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ DNA ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ କୋଷର ନିର୍ମାଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଫୋଲେଟ୍ ଶରୀରରେ ଜେନେଟିକ୍ ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ସହାୟତା କରେ ।
|ଏହା 'ଏକକ କାର୍ବନ୍ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍' ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହା DNA ଗଠନ ଏବଂ ମିଥାଇଲେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜୈବ-ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ ଥାଏ ।
|ଶରୀରରେ ଫୋଲେଟ୍ ମାତ୍ରା କମ୍ ଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଫଳରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗଠନ ଓ ବିକାଶରେ ବାଧା ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ତେବେ ଏଥିରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ, ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଫୋଲେଟ୍ ଅଭାବ ରହିଥାଏ ଓ ଏଥିପାଇଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବା ଔଷଧ ନେଲେ ଶୁକ୍ରାଣୁର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।
ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଫୋଲେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଡକ୍ଟର ଯାଦବ କୁହନ୍ତି ଯେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ଏବଂ ପୋଷଣର ଅଭାବ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଯାଉଥିବା ଜିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦାର୍ଥ (genetic material)କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ତେଣୁ, DNA ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ମରାମତି-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫୋଲେଟର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ତଥାପି, ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଫୋଲେଟ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଅନୁଚିତ । ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ।
କାହାକୁ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ?
ପିତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପୁରୁଷ ମାନେ ନିଜ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିରେ ଫୋଲେଟ୍ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ, ଯେପରିକି ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ବିନ୍ସ, ମଟର ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଜାତୀୟ ଫଳ ସାମିଲ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହା ସହିତ ଜିଙ୍କ୍, ଭିଟାମିନ୍ B12 ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ପ୍ରଜନନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଠିକ ରଖିଥାଏ । କିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ଫୋଲେଟ୍ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଲେ ଏହାର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅତ୍ୟଧିକ ଫୋଲେଟ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ବି12ର ଅଭାବ ଲକ୍ଷଣକୁ ଲୁଚାଇଦିଏ । ଫଳରେ ଏହା ସଠିକ ସମୟରେ ଜଣାପଡିନଥାଏ ।
ଶୁକ୍ରାଣୁର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ?
- ଏକ ସାଧାରଣ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ
- ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ
- ମଦ୍ୟପାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ
- ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ
- ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ