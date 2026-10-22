ETV Bharat / health

ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା, ସୁସ୍ଥ କୋଷ ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଫୋଲେଟ୍ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ?

ଡାକ୍ତର ବିଶେଷା ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କିପରି ଶୁକ୍ରାଣୁର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ B9 ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ (ଅତିରିକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର) ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।

need for folate in Male Reproductive system and better semen Quality
ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା, ସୁସ୍ଥ କୋଷ ଏବଂ ଜେନେଟିକ୍ସ ପାଇଁ ଫୋଲେଟ୍ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 22, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫୋଲେଟ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଏହା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁଠାରେ 'ନ୍ୟୁରାଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ତ୍ରୁଟି' (neural tube defects) ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତେବେ ଏହାକୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଖବରରେ ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ...

ଫୋଲେଟ୍ DNA ସଂଶ୍ଳେଷଣ, କୋଷ ବିଭାଜନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କୋଷ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ । ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜେନେଟିକ୍ ଉପାଦାନର ଅଧା ଅଂଶ ଶୁକ୍ରାଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ । ତେଣୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା (fertility) ପାଇଁ ଶରୀରରେ ଫୋଲେଟର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରା ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ।~ ଡାକ୍ତର ବିଶେଷା ଯାଦବ, ପ୍ରଜନନ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ନୋଭା ଆଇଭିଏଫ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି (Nova IVF Fertility), ଥାନେ, ମୁମ୍ବାଇ

ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ କ'ଣ?
ଭିଟାମିନ B9ର ଏକ ରୂପ ହେଉଛି ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ । ଏହା ପାଣିରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଭିଟାମିନ୍ (water-soluble vitamin) । ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହି ଭିଟାମିନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B9 ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇନଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଫୋଲେଟ୍ ଓ ଶୁକ୍ରାଣୁର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ:

ଶରୀରରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ DNA ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେବା ସହିତ ସୁସ୍ଥ କୋଷର ନିର୍ମାଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଫୋଲେଟ୍ ଶରୀରରେ ଜେନେଟିକ୍ ପଦାର୍ଥର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନରେ ସହାୟତା କରେ ।
ଏହା 'ଏକକ କାର୍ବନ୍ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍' ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହା DNA ଗଠନ ଏବଂ ମିଥାଇଲେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଜୈବ-ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମିଲ ଥାଏ ।
ଶରୀରରେ ଫୋଲେଟ୍ ମାତ୍ରା କମ୍ ଥିଲେ, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ଫଳରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଗଠନ ଓ ବିକାଶରେ ବାଧା ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ତେବେ ଏଥିରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ, ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଫୋଲେଟ୍ ଅଭାବ ରହିଥାଏ ଓ ଏଥିପାଇଁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବା ଔଷଧ ନେଲେ ଶୁକ୍ରାଣୁର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।

ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଫୋଲେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଡକ୍ଟର ଯାଦବ କୁହନ୍ତି ଯେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଚାପ ଏବଂ ପୋଷଣର ଅଭାବ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଯାଉଥିବା ଜିନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପଦାର୍ଥ (genetic material)କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ତେଣୁ, DNA ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ମରାମତି-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫୋଲେଟର ଭୂମିକା ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ତଥାପି, ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖା ଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଫୋଲେଟ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଅନୁଚିତ । ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ।

କାହାକୁ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ?


ପିତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପୁରୁଷ ମାନେ ନିଜ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିରେ ଫୋଲେଟ୍‌ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ, ଯେପରିକି ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ବିନ୍ସ, ମଟର ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଜାତୀୟ ଫଳ ସାମିଲ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହା ସହିତ ଜିଙ୍କ୍, ଭିଟାମିନ୍ B12 ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯାହା ପ୍ରଜନନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଠିକ ରଖିଥାଏ । କିଛି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ଶରୀରରେ ଫୋଲେଟ୍ ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଲେ ଏହାର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅତ୍ୟଧିକ ଫୋଲେଟ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ବି12ର ଅଭାବ ଲକ୍ଷଣକୁ ଲୁଚାଇଦିଏ । ଫଳରେ ଏହା ସଠିକ ସମୟରେ ଜଣାପଡିନଥାଏ ।

ଶୁକ୍ରାଣୁର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ?

  • ଏକ ସାଧାରଣ ଓଜନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ
  • ତମାଖୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ
  • ମଦ୍ୟପାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ
  • ଗଭୀର ନିଦ୍ରା ନିଅନ୍ତୁ
  • ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର କିଡନୀ ରୋଗ: ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡେନି, ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପକାଇପାରେ କ୍ରନିକ୍ ବୃକକ୍ ରୋଗ !

ଅଧିକ ଦିନ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି କି ? ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ ଥାଇରଏଡ ସମସ୍ୟା

TAGGED:

FOLATE FOR FERTILITY IN MEN
NUTRITION FOR MEN VITAMIN B9
ଫୋଲେଟ ପୁରୁଷ ପ୍ରଜନନ
ଭିଟାମିନ B9 ଫୋଲେଟ
TIPS TO IMPROVE SPERM HEALTH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.