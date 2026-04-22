ନେଚୁରୋପ୍ୟାଥିରେ ଲୁଚି ରହିଛି ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରାକୃତିକ ମନ୍ତ୍ର, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ ରକ୍ତଶର୍କରା ସ୍ତର
ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର, ଯୋଗ-ପ୍ରାକୃତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି । ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଚିକିତ୍ସା ବେଶ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି ।
Published : April 22, 2026 at 9:23 AM IST
ଜୟପୁର(ରାଜସ୍ଥାନ): ବଦଳୁଥିବା ଜୀବନଶୈଳୀ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଦେଶରେ ବଢିଚାଲିଛି ମଧୁମେହ ରୋଗ । ଘରେ ଘରେ ଏବେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସକାଳ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମେଡିସିନ ଓ ଇନସ୍ୟୁଲିନରୁ । ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମଧୁମେହର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ । ବିନା ଔଷଧରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ ରକ୍ତଶର୍କରା । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି କରାଯାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ? ଏଥିରୁ କଣ ଲାଭ ମିଳେ ।
ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଲର୍ ମଧୁମେହ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧୁମେହ ସାରା ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ମଧୁମେହ ହେଲେ କେବଳ ଶରୀରରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତାହା ନୁହେଁ ଏହା ହୃଦୟ, ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଇନସ୍ୟୁଲିନ ବାହାରି ନଥାଏ ଅଥବା ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିନଥାଏ । ତେବେ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ । ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ, ଶାରିରୀକ ପରିଶ୍ରମ କମ୍ ହେବା କାରଣରୁ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ।
ମଧୁମେହ କଣ, ଶରୀର ଉପରେ କଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ?
ମଧୁମେହ ବା ଡାଇବେଟିସ ଏହା କେବଳ ଏକ ରୋଗ ନୁହେଁ ମେଟାବଲିକ୍ ଡିସଅର୍ଡର ଅଟେ । ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ । ଅଗ୍ନାଶୟରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଇନସ୍ୟୁଲିନ ବାହାରି ନଥାଏ କିମ୍ବା ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିନଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଶରୀରେ ରକ୍ତ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବଢିଯାଇଥାଏ । ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଅଭାବ, ଶାରିରୀକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ମଧୁମେହ ରୋଗ ହେଲେ କିଡନୀ କାମ ନକରିବା, ହୃତଘାତ ହେବା, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଚାଲିଯିବା ଭଳି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।
ମଧୁମେହକୁ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣରୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ?
ସାଧାରଣତଃ ମଧୁମେହ ହେଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ପ୍ରଥମରୁ ଯଦି ରୋଗ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ମଧୁମେହ ହେଲେ ଏସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ...ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା, ବାରମ୍ବାର ଶୋଷ ଲାଗିବା, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଭୋକ ଲାଗିବା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଘଟିବା, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ଥକାପଣ ଅନୁଭବ ହେବା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାନଯିବା ଭଳି ସଙ୍କେତ ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ଯଦି ଶରୀରରେ କୌଣସି ଘା’ ହୋଇଛି ତାହା ଶୁଖୁନାହିଁ ତାହା ଉଚ୍ଚରକ୍ତଚାପର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ।
ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା:
ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ତାମିଲନାଡୁର ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଭି.ମୋହନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 30 ପ୍ରତିଶତ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତେବେ ମଧୁମେହ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ଏଲୋପାଥିରେ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମଧୁମେହର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମଧୁମେହର ଉପଚାର:
ନେଚୁରୋପାଥି (ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା) ଉପାୟରେ ମଧୁମେହ ଚିକିତ୍ସା ଫଳପ୍ରଦ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଏଥିରେ ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସୁଧାର ଉପରେ କାମ କରେ । ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ଶରୀରରେ ଅନେକ ଖରାପ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜମା ହେବା କାରଣରୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧି ଉପରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ । ଯେପରିକି
- ଉପବାସ ଚିକିତ୍ସା
- ଶରୀରରେ ମାଟିର ପରସ୍ତ ପକାଇ ଚିକିତ୍ସା
- ଅଣ୍ଟା ସ୍ନାନ(ଏହି ଉପାୟରେ ଅଗ୍ନାଶୟକୁ ନୂଆ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ)
ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟରେ ଉପଚାର:
ଜୟପୁର ବାପୁ ନଗର ସ୍ଥିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀପ ସାରଣ କହିଛନ୍ତି, ‘ନେଚୁରୋପ୍ୟାଥିରେ ମଧୁମେହକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ । ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।’
ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନେଚୁରୋପ୍ୟାଥି ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରି ରୋଗ ସହ ଲଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏଥିରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଔଷଧ ବଦଳରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର ଜରିଆରେ ଶରୀରକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରାଯାଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଏପରି ଉପଚାର ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀରରେ ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ । ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା 30 ପ୍ରତିଶତ ରୋଗୀ ମଧୁମେହରେ ପୀଡିତ ।
କିପରି ହେଉଛି ଚିକିତ୍ସା ?
ଡାକ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀପ ସାରଣ କୁହନ୍ତି, ଏପରି ଚିକିତ୍ସାରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦିଆଯାଏନାହିଁ । କେବଳ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କୁହାଯିବା ସହ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଏ । ସେ ଆହୁରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି ।
ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି:
ଡାକ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀପ ସାରଣ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏଲୋପ୍ୟାଥି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ମଧୁମେହ ସମୂଳେ ନାଶ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ । ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଥେରାପି ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉପଶମ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସା ଏକ ଆଶାର କିରଣ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ଡାକ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀପ ସାରଣ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ନେଚୁରୋପ୍ୟାଥି ଏକ ପଦ୍ଧତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟାଇପ-1 ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଅଟେ । କିନ୍ତୁ ଟାଇପ-2 ମଧୁମେହ ରୋଗକୁ ଏପରି ପଦ୍ଧତିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ।