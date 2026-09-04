ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ପୋଷଣର ଭୂମିକା: ‘ପ୍ରଚୁର ନୁହେଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଗର୍ଭବତୀ’
ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲୋରୀଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
Published : September 4, 2026 at 5:28 PM IST
ଶିଶୁଟିଏ ଗର୍ଭରେ ନିଶ୍ବାସ ନେବା ଆଗରୁ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଷଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ଜଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଶୈଳୀ ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଶିଶୁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 1000 ଦିନ (ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ବୋଲି ୟୁନିସେଫ୍ (UNICEF) କହିଛି ।
"ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଦୁଇଗୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ । ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ କେତେ ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି ନ ପଚାରି, ଭଲ ଭାବରେ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ୍ । ଏବି ସମୟରେ ଶରୀରକୁ ପୋଷକତତ୍ତ୍ବର ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ପ୍ରୋଟିନ୍, ଶସ୍ୟ, ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା, କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ, ବାଦାମ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ସହିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ସ୍ନେହସାର ମହିଳାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଅଂଶ ହେବା ଉଚିତ," ଡାକ୍ତର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶର୍ମା, ବରିଷ୍ଠ ପରାମର୍ଶଦାତା - ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ, କୋକୁନ ହସ୍ପିଟାଲ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼
ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷକ:
ଶରୀରରେ ଟିସୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ହାଡ଼ ଗଠନ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ Dର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଥାଇରଏଡ୍ ପାଇଁ ଆୟୋଡିନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମା' ଶରୀରକୁ ଫୋଲେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ଆଇରନ୍ ଅଭାବ:
ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଶରୀରରେ ଆଇରନ୍ ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ନ ଥାଏ । ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଶରୀରର ବାକି ଅଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ଗର୍ଭାଶୟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ । 'ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ' (WHO)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଇରନ୍ ଅଭାବ ଏନିମିଆରେ ପୀଡିତ 40 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ।
ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଶର୍ମା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଆଇରନ୍ ଓ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ ପରିମାଣରେ ଏହି ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ସଠିକ ଖାଦ୍ୟର ଚୟନ:
ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲୋରୀଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯେପରି ଛଣା, ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ କୋଲଡ୍ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଦିଗ୍ରହଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅପପୋଷଣ ସହିତ ସମାନ । ଏହାର ବିପରୀତ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଉପବାସ ରହିବା କିମ୍ବା ଭୋକରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ପୋଷକତତ୍ତ୍ବର ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।
ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା:
କିଛି ସମୟରେ କଞ୍ଚା ଓ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ସଂକ୍ରମଣର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ତେଣୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଆଦିକୁ ସର୍ବଦା ଧୋଇ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ।
ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଏପରି ଅନେକ କାରକ ରହିଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଶିଶୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପୋଷକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ । ଡକ୍ଟର ଶର୍ମା କୁହନ୍ତି ଯେ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।